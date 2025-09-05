Báo chí Đức "tổng sỉ vả" thầy trò Nagelsmann, 2 "bom tấn" chuyển nhượng bị réo tên

ĐT Đức vừa có lần đầu tiên trong lịch sử thua trên sân khách tại vòng loại World Cup. Sau 47 trận, họ có 37 trận thắng và 10 trận hòa nhưng tới trận thứ 48, "Những cỗ xe tăng" đã bị khuất phục bởi ĐT Slovakia. Tất nhiên, báo chí Đức không thể chấp nhận được kết quả này và ngay lập tức là có màn "tổng sỉ vả".

Tờ Bild gọi đây là trận thua thảm họa của ĐT Đức

Trên tờ Bild, hai cây viết Yannick Huber và Paul Grotenburg đã sử dụng những lời lẽ rất sắc bén để chỉ trích trận thua của thầy trò HLV Nagelsmann. "Đội tuyển Đức đã có trận thua nhục nhã trong ngày ra quân tại vòng loại World Cup 2026. Slovakia xứng đáng giành chiến thắng với những gì đã làm được.

Nagelsmann muốn đội bóng của mình áp đảo hoàn toàn ư? Không hề! Hoàn toàn ngược lại, hàng phòng ngự của "Die Mannschaft" thực sự có vấn đề. Đối mặt với đội bóng chỉ xếp thứ 52 trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Đức (đứng thứ 9) lại không thể áp đặt được thế trận và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm.

Hai cầu thủ trị giá lên tới 210 triệu euro mùa hè vừa qua, Florian Wirtz (125 triệu euro) và Woltemade (85 triệu euro) gần như "mất tích". Tương tự như vậy là đội trưởng Kimmich. Nnamdi Collins có màn ra mắt thảm họa và bị thay khỏi sân sau hiệp một. Với 2 trận thua tại Nations League hồi tháng 6, ĐT Đức đã trải qua 3 thất bại liên tiếp".

Để kết bài, hai cây viết đưa ra thông tin rất lạc quan nhưng đầy chua chát. "Thực tế, ngay cả khi ĐT Đức xếp cuối bảng tại vòng loại, họ vẫn có vé dự vòng tranh vé vớt nhờ việc lọt sâu tại UEFA Nations League, nhưng đó là điều chẳng người hâm mộ nào muốn thấy".

Cây viết Matthias Dersch của tờ Kicker cũng thẳng thắn nhắc tới khả năng ĐT Đức xếp cuối tại vòng loại World Cup và nguy cơ bị sa thải của Nagelsmann.

Tờ Kicker nhắc đến khả năng Nagelsmann bị sa thải trước khi World Cup 2026 bắt đầu

"Thật là một thảm họa! Thật là một nỗi ô nhục đối với ĐT Đức và đặc biệt là đối với HLV Julian Nagelsmann. Ông ta muốn yên vị và an toàn để tới World Cup 2026. Nhưng giờ đây, sau trận mở màn thảm họa tại Slovakia (0-2), Nagelsmann đang chịu áp lực rất lớn phải thay đổi hoàn toàn tư duy của mình hoặc có nguy cơ mất suất dự World Cup.

Điều được cho là tai nạn tại vòng chung kết Nations League giờ đây đã trở thành một xu hướng tiêu cực đáng báo động. "Những cỗ xe tăng" chỉ một chiến thắng trong sáu trận đấu quốc tế gần nhất. Mọi thứ Nagelsmann đã lên kế hoạch cho trận đấu vòng loại World Cup đã không thành công trong 45 phút đầu tiên và trở thành thảm họa tại Slovakia.

Kiểm soát bóng vốn là khẩu hiệu của vị HLV này hoàn toàn biến mất. Khi ĐT Đức có bóng, lối chơi của họ quá chậm và nặng nề, thiếu sự di chuyển của bóng và các cầu thủ. Những ý tưởng để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương chỉ xuất hiện rất ít, nếu có. Điều này giúp Slovakia dễ dàng ngăn cản đội tuyển Đức ghi bàn".