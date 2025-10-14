Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
-

Pháp - Đức - Italia gặp khó, 7 ông lớn châu Âu nguy cơ làm khán giả World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Ý Đội tuyển Đức
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang chứng kiến cuộc đua diễn ra cực kỳ cam go. Có đến 7 ông lớn của "lục địa già" nguy cơ trở thành khán giả của ngày hội bóng đá mùa hè sang năm.

   

🎯 Hàng loạt ông lớn lâm vào tình cảnh ngặt nghèo

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu chứng kiến không ít bất ngờ. ĐT Pháp vất vả giành được 1 điểm trên sân của Iceland, Đức cũng chỉ có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Bắc Ireland. Tệ hơn nữa, Thụy Điển thua ngay trên sân nhà 0-1 trước Kosovo.

Thụy Điển (áo vàng) nguy cơ lớn trở thành khán giả của vòng chung kết World Cup 2026

Thụy Điển (áo vàng) nguy cơ lớn trở thành khán giả của vòng chung kết World Cup 2026

Trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, có đến 7 đội bóng lớn đang gặp khó khăn trong việc giành vé đến Bắc Mỹ mùa hè sang năm. Có thể kể đến các đội bóng tên tuổi gồm Đức (bảng A), Thụy Điển (bảng B), Đan Mạch (bảng C), Pháp (bảng D), Hà Lan - Ba Lan (bảng G), Italia (bảng I).

Trong số này, Thụy Điển xem như hết khả năng thay đổi cục diện. Dù có bộ đôi Isak - Gyokeres trên hàng công nhưng việc thất bại trước Kosovo khiến đội bóng Bắc Âu này xếp cuối bảng B, giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 4 trận.

🔥 Đức - Italia gặp khó

Tại bảng B, Thụy Sĩ đang dẫn đầu với 10 điểm, Kosovo có 7 điểm, Slovenia 3 điểm và Thụy Điển cuối bảng. Cần đến phép màu thì Isak với các đồng đội mới có thể hướng đến vòng play-off chứ đừng nói đến tấm vé thẳng.

Italia khả năng cao phải đá play-off

Italia khả năng cao phải đá play-off

Các ông lớn khác cũng đang chịu sức ép cực lớn. Ở bảng A, Đức và Slovakia có cùng 9 điểm và bất cứ cú sảy chân nào đều khiến Đức có thể mất tấm vé thẳng, phải bước vào loạt play-off. Tương tự là câu chuyện của Đan Mạch và Scotland ở bảng B, những đội có cùng 10 điểm.

Italia cũng đang gặp nhiều khó khăn ở bảng I. Họ đang kém đội đầu bảng Na Uy tới 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Ngay cả khi thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, cũng không có gì đảm bảo họ vượt qua được đối thủ khi mà bộ đôi Haaland - Odegaard của Na Uy đang chơi cực sung.

🚨 ĐT Pháp quá phụ thuộc vào Mbappe

Nhà vô địch World Cup 2018 - ĐT Pháp đã tự làm khó mình bằng trận hòa 2-2 trên sân của Iceland. Lúc này "Gà trống Gaulois" chỉ còn hơn Ukraine 3 điểm và 2 trận cầu "sinh tử" đang chờ họ phía trước. Vào lúc 2h45 ngày 14/11, Pháp sẽ trực tiếp đối đầu Ukraine và lúc 0h ngày 17/11, Pháp kết thúc hành trình vòng loại bằng chuyến làm khách đến sân của Azerbaijan.

ĐT Pháp (áo xanh) không thắng khi vắng Mbappe

ĐT Pháp (áo xanh) không thắng khi vắng Mbappe

Không có gì đảm bảo Pháp sẽ giành vé thẳng đến World Cup 2026, khi mà đội bóng của HLV Deschamps đang tỏ ra quá phụ thuộc vào siêu sao Kylian Mbappe. Hễ Mbappe vắng mặt (như ở trận gặp Iceland vừa qua) là Pháp bế tắc trong lối chơi và phải đón nhận những kết quả thiếu khả quan.

14/10/2025 09:03 AM (GMT+7)
