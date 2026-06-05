Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Mexico vs Serbia
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Singapore vs Trung Quốc
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Thái Lan vs Kuwait
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Indonesia vs Oman
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Oman - OMA Oman
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Ấn định đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

Rạng sáng 5/6/2026, tấm vé cuối cùng góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 đã chính thức có chủ. Đội tuyển Yemen xuất sắc đánh bại Lebanon 2-0 trong trận play-off để trở thành mảnh ghép cuối cùng trong bảng đấu gồm các đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.

Ấn định đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 - 1

Trước khi bước vào trận đấu, Lebanon nắm lợi thế lớn. Họ có nhiều hơn đối thủ 2 điểm nên chỉ cần hoà là đi tiếp. Trong khi đó Yemen phải thắng. Trận đấu sinh tử đã diễn ra vô cùng căng thẳng khi cả hai đội đều đặt quyết tâm cao độ.

Phải đến phút 62, thế bế tắc mới được khai thông. Từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Lebanon, bóng đến chân Nasser Mohammedoh. Cầu thủ này phá bẫy việt vị rồi đưa bóng vào góc phải khung thành mở tỷ số.

Bàn thua đặt áp lực ngược trở lại Lebanon. Họ đẩy cao tốc độ tấn công nhưng các pha dàn xếp không mấy chất lượng. Gần như Lebanon chỉ như đâm đầu vào tường. Không những vậy, đội tuyển này còn nhận bàn thua thứ 2. Mamdooh Ban Agag chọc khe vào vòng cấm để Nasser Mohammedoh dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 2-0.

Việt Nam từng hạ Yemen 2-0 vào năm 2019

Việt Nam từng hạ Yemen 2-0 vào năm 2019

Bằng đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý và khả năng chắt chiu cơ hội xuất sắc, Yemen đã bỏ túi tấm vé dự VCK, lần thứ 2 trong lịch sử dự Cúp châu Á. Sự góp mặt của Yemen đã hoàn thiện cục diện bảng E, một bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là tiềm ẩn nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Hàn Quốc chắc chắn là "ngọn núi" lớn nhất và là ứng viên nặng ký cho ngôi nhất bảng. Đội bóng xứ sở kim chi hoàn toàn vượt trội về đẳng cấp với dàn sao đang chinh chiến tại châu Âu. Đối thủ thứ hai là UAE, một cái tên không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Yemen - đối thủ vừa sức nhất để tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm - đã từng thua chính Việt Nam với tỷ số 0-2 tại Asian Cup 2019.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Với cục diện bảng đấu đã ngã ngũ, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ sở rõ ràng để chuẩn bị các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu tạo tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Những điều độc đáo về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027
Những điều độc đáo về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

TPO - Hàn Quốc, Việt Nam, UAE... các đội tuyển ở bảng E VCK Asian Cup 2027, sở hữu những thống kê độc nhất vô nhị, biến bảng đấu này thành nơi thú vị...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 06:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN