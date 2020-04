Đâu là vấn đề thực sự với ông Park Hang Seo?

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 00:00 AM (GMT+7)

Nhà cầm quân Hàn Quốc mới đây đã than phiền về tình trạng thiếu một tiền đạo thực thụ với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây liệu có phải là vấn đề then chốt với ông Park trong các chiến dịch cuối năm nay?

HLV Park Hang Seo tính toán các phương án thi đấu, nhân sự cho các ĐTVN. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham dự 2 đấu trường quan trọng, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Nhiệm vụ đặt ra đối với ông Park là khá nặng nề: Ông cần đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Thoạt nhìn nhiệm vụ đầu tiên có vẻ dễ dàng, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 2 điểm cách biệt so với đội nhì bảng Malaysia và 3 điểm so với đội thứ ba là Thái Lan. Nhưng trên thực tế, đây là khoảng cách chưa đủ an toàn. Phía trước, Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán khó khăn với Malaysia và ở lượt trận cuối, đội bóng của ông Park còn một chuyến làm khách trước UAE cũng hứa hẹn nhiều sức ép. Theo tìm hiểu, VFF và ông Park mới chỉ dám nắm chắc phần thắng ở trận đấu với Indonesia, đội đang bị khủng hoảng nặng và cũng đã hết cơ hội.

Các cuộc đối đầu với Malaysia gần đây ngày càng khó với tuyển Việt Nam. Gần nhất, đội bóng của ông Park chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ trên sân Mỹ Đình bằng pha toả sáng của Quang Hải. “Chảo lửa” Bukit Jalil luôn là thách thức rất lớn với mọi đội bóng ở Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam đang mất nhiều quân bài quan trọng vì chấn thương thì Malaysia lại tranh thủ thời gian tăng cường đáng kể lực lượng bằng cách nhập tịch thêm cầu thủ. Tất cả đều báo hiệu một trận đấu căng thẳng với tuyển Việt Nam khi phải làm khách trước Malaysia.

HLV Park Hang Seo mới đây đã đề cập nhiều vấn đề của đội tuyển Việt Nam, trong số đó có việc thiếu tiền đạo thực thụ. Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh là 3 cái tên thường trực được ông Park sử dụng thời gian gần đây, nhưng không ai trong số đó hoàn toàn tạo được sự yên tâm. Những thử nghiệm như việc đẩy Văn Toàn hay Công Phượng, Quang Hải lên trên chưa phát huy được tác dụng. Sau khi Anh Đức nói lời chia tay, ông Park trên thực tế hiện chỉ còn Tiến Linh và Đức Chinh, trong đó Đức Chinh cơ bản chỉ chơi tốt ở tuyển U23.

Theo HLV Park Hang Seo, việc các đội bóng ở V-League ưu tiên ngoại binh cho vị trí tiền đạo, ít tập trung đào tạo trẻ là lý do dẫn tới cuộc khủng hoảng tuyến trên của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, liệu việc thiếu một chân sút thực thụ có phải vấn đề lớn nhất với đội bóng của ông Park hay không?

Đầu tiên có thể thấy, sau giai đoạn đầu, HLV Park Hang Seo đã có xu hướng rất hạn chế thử nghiệm hoặc sử dụng các gương mặt mới. Văn Quyết bị đánh giá không phù hợp lối chơi, Mạc Hồng Quân dù phong độ rất tốt ở V-League 2019 nhưng không thể cạnh tranh được với Anh Đức đã xuống cả về phong độ cũng như khát khao thi đấu. Mạc Hồng Quân được đánh giá là có thể chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo, nhưng ông Park thay vì trao cho anh cơ hội, vẫn triệu tập Anh Đức dù gần như không dùng tới cầu thủ Bình Dương. Một số gương mặt khác từng chơi rất nổi bật ở V-League 2019 nhưng cũng không được trao cơ hội ở tuyển Việt Nam.

Vấn đề thứ hai là với chiến thuật của ông Park, hàng phòng ngự đóng vai trò rất quan trọng. Tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, đội U23 chơi tốt ở U23 châu Á cũng như Asiad 2018 với điểm tựa chính là hàng thủ. Các đội bóng của ông Park có hiệu suất ghi bàn khá thấp, đó là một thực tế. Ngay cả với tuyến giữa, ưu tiên HLV Park Hang Seo đặt ra với các tiền vệ là hỗ trợ phòng ngự, một lý do khiến cho Lương Xuân Trường phải dự bị nhiều hơn trước đó.

Thế nên có thể tin rằng, củng cố hàng phòng ngự đang bị “thủng” nhiều vị trí, tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa mới thực sự là mối quan tâm của HLV Park Hang Seo trước 2 giải đấu cuối năm nay của tuyển Việt Nam.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/the-thao/dau-la-van-de-thuc-su-voi-ong-park-hang-seo-1639015.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/the-thao/dau-la-van-de-thuc-su-voi-ong-park-hang-seo-1639015.tpo