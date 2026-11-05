Real Madrid chơi không hay vẫn thắng, Mourinho chứng minh ADN cúp C1 là có thật

3 điểm theo cách quen thuộc

Chiến thắng 3-2 trước AEK Athens ở lượt trận thứ 4 Champions League 2026/27 mang đậm bản sắc quen thuộc của Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 2 lần bị dẫn trước, phòng ngự thiếu chắc chắn nhưng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng ở phút 90+2.

Với Jose Mourinho, một HLV luôn đặt kết quả lên hàng đầu, đây có lẽ là kiểu chiến thắng phù hợp nhất với triết lý bóng đá của ông.

Real Madrid và bản lĩnh Champions League

Real Madrid đã nhiều lần khiến đối thủ ôm hận tại Champions League bằng khả năng xoay chuyển tình thế trong những thời điểm khó khăn. Bản lĩnh ấy một lần nữa xuất hiện trên sân AEK Athens.

Sau khi Koita mở tỷ số ở phút 12, Bellingham gỡ hòa ở phút 32. Đến phút 75, Pilios giúp đội chủ nhà tái lập lợi thế, nhưng Mbappe chỉ mất thêm 3 phút để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Cuối cùng, Valverde tung cú sút xa quyết định, hoàn tất màn ngược dòng nghẹt thở.

Real Madrid thực tế vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 70%, thực hiện 24 cú dứt điểm, trong đó 8 lần trúng đích. AEK Athens chỉ có 9 pha dứt điểm nhưng 5 lần đưa bóng trúng khung thành. Những thống kê này chứng tỏ đội khách chơi tốt hơn về mặt tấn công, song hàng phòng ngự vẫn để lộ nhiều khoảng trống.

Dù vậy, Real Madrid tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận, giành 12 điểm tuyệt đối. Đội bóng sở hữu 15 chức vô địch Champions League đang tiếp tục thể hiện phẩm chất từng giúp họ thống trị đấu trường châu Âu.

Mourinho và triết lý chiến thắng bằng mọi cách

Mourinho từng vô địch Champions League cùng Porto năm 2004 và Inter Milan năm 2010. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nổi tiếng với khả năng xây dựng chiến thuật phù hợp từng đối thủ, sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng hoặc chơi phòng ngự nếu điều đó giúp đội nhà giành chiến thắng.

Tuy nhiên, thực dụng không đồng nghĩa với phòng ngự bằng mọi giá. Khi Real Madrid cần bàn thắng trước AEK Athens, Mourinho chủ động tăng cường hàng công, đưa Carlos Espí vào sân và sử dụng thêm những phương án tấn công ở 2 cánh.

Chính Mourinho thừa nhận đội bóng không có màn trình diễn xuất sắc, nhưng ông hài lòng với cách các học trò vượt qua khó khăn. Với chiến lược gia này, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng.

Sự kết hợp có thể tạo nên nhà vô địch

Trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, Mourinho từng giúp đội bóng vô địch La Liga với 100 điểm và ghi 121 bàn ở mùa 2011/12. Tuy nhiên, ông chỉ có thể đưa Real Madrid vào bán kết Champions League trong cả 3 mùa giải.

Lần trở lại này, Mourinho tiếp quản một đội bóng đã giành thêm 6 chức vô địch châu Âu kể từ năm 2014, đồng thời sở hữu những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu như Mbappe, Vinicius hay Bellingham.

Real Madrid có truyền thống chiến thắng, còn Mourinho sở hữu kinh nghiệm chinh phục những trận đấu lớn. Cả 2 đều hiểu rằng ở Champions League, đội chơi đẹp mắt hơn chưa chắc đã là đội chiến thắng sau cùng.

Dẫu vậy, để tiến xa, Mourinho vẫn phải cải thiện khả năng phòng ngự. Real Madrid không thể liên tục mắc sai lầm rồi trông đợi các ngôi sao giải cứu.

Nếu giải quyết được vấn đề ấy, sự kết hợp giữa bản lĩnh Champions League của Real Madrid và triết lý thực dụng của Mourinho hoàn toàn có thể trở thành công thức chinh phục châu Âu của Los Blancos mùa này.