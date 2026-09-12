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Đạp Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng, Văn Hậu có lĩnh thêm án phạt?

Sự kiện: Đoàn Văn Hậu V-League 2026-27

Tiền vệ Thể Công Viettel sẽ khó kịp bình phục kịp đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam cho FIFA ASEAN Cup 2026 do pha vào bóng nguy hiểm của Đoàn Văn Hậu, một hành động bị lên án mạnh mẽ.

Văn Hậu nhiều lần đá quyết liệt quá mức với các đồng nghiệp (ảnh Q.M)

Văn Hậu nhiều lần đá quyết liệt quá mức với các đồng nghiệp (ảnh Q.M)

Tình huống diễn ra phút 68 trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội thuộc vòng 2 LPBank V.League 2026/27 trên sân Hàng Đẫy. Trong 1 pha tranh chấp bóng, Đoàn Văn Hậu vào sau đã đạp trúng cổ chân Doãn Ngọc Tân.

Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng cảnh cáo Văn Hậu. Nhưng sau khi kiểm tra VAR, ông Lân đã thay bằng thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu hậu vệ đội khách.

Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ hôm 11/9, Doãn Ngọc Tân bị dập phù nề tuỷ đầu dưới xương mác, đứt dây chằng mác sên. Với chấn thương này, anh dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3-4 tuần để điều trị. Như vậy, Doãn Ngọc Tân gần như không có cơ hội được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam khi HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 cuối tháng 9 này.

Đạp Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng, Văn Hậu có lĩnh thêm án phạt? - 2

Doãn Ngọc Tân cũng sẽ không kịp ra sân khi Thể Công Viettel tham dự cúp C2 châu Á. HLV Velizar Popov cho biết Thể Công Viettel sẽ phải có phương án thay thế.

Đây không phải lần đầu Văn Hậu vào bóng nguy hiểm. Trong quá khứ, anh từng bị chỉ trích do những tình huống chơi "rát" quá mức cần thiết ở cả cấp ĐTQG và CLB. Văn Hậu cũng vừa trở lại sau thời gian khá dài điều trị chấn thương.

Trường hợp Doãn Ngọc Tân có thể khiến ông Kim Sang-sik thêm khó khăn bởi mới đây, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Ninh Bình cũng chấn thương, bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Sức ép với nhà cầm quân Hàn Quốc dự báo sẽ tăng lên khi đối thủ ở FIFA ASEAN Cup 2026 dự báo sẽ sử dụng lực lượng mạnh.

Trường hợp Văn Hậu do đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận sẽ không chịu thêm án phạt nguội, một lãnh đạo VFP cho biết theo quy định kỷ luật giải.

Doãn Ngọc Tân: 'Đoàn Văn Hậu xin lỗi, nói không cố tình'
Doãn Ngọc Tân: 'Đoàn Văn Hậu xin lỗi, nói không cố tình'

Doãn Ngọc Tân cho biết anh đã nghe Đoàn Văn Hậu xin lỗi ngay trên sân và hậu vệ CLB Công an Hà Nội không cố tình phạm lỗi nguy hiểm.

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Theo Tiểu Phùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 22:19 PM (GMT+7)
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