Arsenal – Man City (23h30, 29/11) sẽ là trận cầu đinh của Premier League cuối tuần này và ngay từ bây giờ fan của 2 bên đã bắt đầu có nỗi lo về phong độ của đội nhà. 2 trận gần nhất họ đều hòa, ở cả Premier League lẫn Champions League, và đã bộc lộ những vấn đề rất đặc trưng.

Arsenal: Dứt điểm quá “cùn”

Sút tới 25 lần nhưng Arsenal chỉ dứt điểm trúng đích 4 lần trước Dortmund, và bàn thắng của Viktor Gyokeres cũng nhờ khoảnh khắc lóe sáng của bản thân anh chứ không phải thành quả của một pha tổ chức hay. Arsenal mùa này gần như tuyến nào cũng tốt nhưng hàng công thì lại tỏ ra kém sắc bén.

Con số tấn công của Arsenal không tệ, nhưng họ cũng chỉ ở mức khá so với mặt bằng Premier League chứ không hơn. Họ ghi bàn nhiều thứ 7 giải đấu, sút nhiều thứ 9, trúng đích nhiều thứ 8, tỷ lệ % trúng đích cũng đứng thứ 8, và tần suất dứt điểm thành bàn dứng thứ 7. Ngay cả chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), một thông số nâng cao, Arsenal cũng chỉ thứ 6.

Độ bén trong dứt điểm của Arsenal, các khán giả xem trận gặp Dortmund đều đã thấy. Bóng dội cột 3 lần, Gyokeres bỏ lỡ đánh đầu trong khu 5m50, Rice đối mặt và vòng qua cả thủ môn vẫn không ghi bàn. Số cơ hội chất lượng của Arsenal không thiếu nhưng họ không đủ tỉnh táo.

Đó là chưa kể việc dứt điểm 25 lần mà chỉ 4 lần trúng đích còn cho thấy chất lượng nhiều cú dứt điểm thấp do khâu triển khai chưa đến nơi đến chốn. Vài lần họ có thể dứt điểm 1 chạm ngay thay vì có thêm một nhịp khống chế bóng, và trước những đội mạnh chỉ thừa 1 chạm đã đủ để cơ hội trôi qua.

Rice dứt điểm dội cột Dortmund

Ít nhất thì Arsenal có sự tập trung vào phòng ngự để nếu có bỏ lỡ quá nhiều, họ vẫn có thể kiếm về kết quả hòa. Nhưng về lâu dài họ sẽ rất cần những chuyên gia dứt điểm cự phách để thắng các trận ở giải đấu khó, khi số cơ hội có thể sẽ rất ít ỏi.

Man City: Thủ ngày càng kém

Pressing từng là thế mạnh của Man City, nhưng giờ Man City là một trong những đội pressing dở nhất Premier League. Hãng thống kê OPTA cho biết 24,59% đợt pressing của Arsenal đã mang về cú dứt điểm cho họ, vẫn chỉ đủ đứng thứ 3 (sau Everton & Ipswich). Man City xếp áp chót với chỉ 12,35%, cao hơn Crystal Palace.

Man City đã lọt lưới 14 bàn sau 11 vòng và dù con số này không đến nỗi nào, trung bình cứ 8,5 lần bị đối thủ dứt điểm là Man City thủng 1 bàn. Arsenal và Brighton lần lượt tốn 17 và 15 lần bị dứt điểm mới lọt lưới 1 bàn, và Liverpool là 14 lần/bàn. Điều gì đặc biệt ở con số này? Arsenal (122), Brighton (125) và Liverpool (139) đã bị đối thủ dứt điểm nhiều hơn Man City (111), nhưng Man City lại thủng lưới nhiều hơn.

Man City đã chọn một người không giỏi trong lĩnh vực pressing để kế thừa Guardiola. Chelsea thời Maresca đã có lúc đứng bét ở Premier League về khả năng pressing khu vực, và khi phải tổ chức 1-kèm-1 phía Man City thường ập vào quá muộn khiến đối thủ vượt qua dễ dàng.

Khi các lớp pressing bị vượt qua, các hậu vệ Man City bắt đầu bị thử thách khả năng 1-đối-1 còn thủ môn của họ cũng bộc lộ sai sót. Marc Guehi thi thoảng mắc lỗi cá nhân khá nghiêm trọng, Ruben Dias không còn phong độ tốt từ khi dính chấn thương đầu gối hồi năm 2024, và Donnarumma mùa này đã cản phá được chỉ 66,7% số cú sút trúng đích của đối phương, tụt giảm so với 72,6% mùa trước.

Sự chệch choạc cả trong hệ thống tổ chức lẫn lỗi cá nhân khiến hàng thủ Man City hiện đang khá bấp bênh. Arsenal có thể hơi cùn trong dứt điểm, nhưng Man City lỏng lẻo là thời cơ lý tưởng để họ giành chiến thắng.