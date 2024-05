Dàn SAO vắng mặt EURO: Vì sao Hummels, Sancho, Courtois không dự giải?

EURO 2024 sẽ vắng mặt không ít ngôi sao tiếng tăm. Nhưng những trường hợp vắng mặt vì đội tuyển của họ không qua được vòng loại (Haaland, Odegaard, Gyokeres) hay chấn thương (Isco, Gavi, David Alaba, Lucas Hernandez, Timo Werner) hoặc bị cấm thi đấu (Sandro Tonali, Paul Pogba) thì đã rõ. Vậy những ngôi sao nào không gặp những vấn đề trên vẫn không được gọi đi?

Rashford và Sterling cùng nhau tụt phong độ và lỡ EURO

Phong độ không tốt

Ví dụ tiêu biểu: Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raphael Gueirreiro, Manuel Locatelli, Leon Goretzka, Niklas Sule, Serge Gnabry, Ciro Immobile, Emre Can, Matheus Nunes, Raheem Sterling, Levi Colwill, Caglar Soyuncu.

Fan Ngoại hạng Anh đều đã biết sự mất phong độ của Rashford và Sterling mùa này, còn Levi Colwill cũng chật vật khi trở lại Chelsea. Ciro Immobile mùa này ghi có 11 bàn trong 42 trận cho Lazio, trong khi Soyuncu đã thất sủng tại Atletico Madrid.

Sule đã xuống dốc về mặt thể lực ở Dortmund, còn Jadon Sancho dù đá hay vài trận ở Champions League nhưng phong độ thực tế không ổn định. Goretzka và Gnabry mất vị trí tại Bayern Munich, còn Matheus Nunes mời sang Man City được 1 mùa và chủ yếu dự bị.

Guerreiro thuộc hàng “lão tướng” ở tuyển Bồ Đào Nha nhưng không để lại dấu ấn từ khi sang Bayern. Tương tự là Locatelli ở Juventus, thậm chí tiền vệ này thụt lùi sự nghiệp từ khi sang Turin so với khi còn ở Sassuolo. Emre Can thì đang cùng Dortmund chuẩn bị đá chung kết Champions League, nhưng ngay cả fan Dortmund cũng biết Can là yếu nhất trong 3 tiền vệ đá chính của họ.

Mới trở lại sau chấn thương

Ví dụ tiêu biểu: Reece James, Ben Chilwell, Thibaut Courtois, Christopher Nkunku, Jurrien Timber.

James và Chilwell chấn thương dài hạn là điều thường thấy ở Chelsea, mùa này họ lại có cả Nkunku nhập hội trong khi đáng lẽ Nkunku sẽ có vai trò lớn ở ĐT Pháp nếu khỏe mạnh. Timber thì đã chấn thương ở Arsenal ngay từ tháng 8 năm ngoái nên HLV Ronald Koeman có muốn cũng chẳng thể gọi anh lên được.

Cả James và Chilwell đều vật lộn với chấn thương ở Chelsea

Trường hợp của Courtois gây chú ý bởi anh mới trở lại nhưng dự kiến sẽ được trao suất bắt chính của Real Madrid trước Dortmund. Vấn đề là giữa Courtois với HLV Domenico Tedesco có mâu thuẫn sau vụ ông không cho Courtois làm thủ quân ở ĐT Bỉ hè năm ngoái, và Tedesco không muốn giữ một kẻ thích gây chuyện trong đội.

Không hợp chiến thuật

Ví dụ tiêu biểu: Pau Torres, Lucas Vasquez, Mats Hummels, Pedro Porro, Malo Gusto, Ian Maatsen

Mặc dù Torres là một trung vệ giỏi, HLV Luis de la Fuente có vẻ đề cao khả năng phòng ngự hơn nên ông đã chọn Robin Le Normand thay vì chọn ngôi sao của Aston Villa. Chưa kể dù Torres là một chân chuyền lợi hại, sự tỏa sáng của Pau Cubarsi dù mới 17 tuổi ở cả khâu này lẫn khâu kèm người khiến Torres mất chỗ.

Không chỉ Torres, Lucas Vasquez và Pedro Porro cũng không được gọi đi. Vasquez đã 32 tuổi và dù là cầu thủ đa năng hoạt động được bên hành lang phải, De la Fuente đã có một “ông già” khác là Dani Carvajal nên ông chọn hậu vệ 24 tuổi Dani Vivian của Athletic Bilbao để dự bị cho Carvajal. Porro thì có xu hướng dâng cao tấn công hơn, chưa kể cầu thủ của Tottenham này chơi rất tệ trong những lần khoác áo tuyển gần nhất.

Dư luận Đức ngạc nhiên, nhưng Hummels hiểu vì sao mình không được chọn dự EURO

Đó xem ra là số phận của các hậu vệ biên hay dâng lên tấn công. Malo Gusto của Chelsea cũng không góp mặt ở ĐT Pháp bởi Didier Deschamps hay dùng trung vệ đá dạt phải như những Kounde, Pavard, và Deschamps đợt này chỉ gọi lên một hậu vệ biên tấn công là Jonathan Clauss. Tương tự là Ian Maatsen của Dortmund, Ronald Koeman vẫn không gọi anh lên ĐT Hà Lan mà gọi lên Daley Blind đã 34 tuổi, nhiều khả năng khi vào giải Koeman cũng chẳng dùng Blind mà để Ake hoặc Van de Ven đá dạt trái.

Trường hợp của Mats Hummels gây được nhiều xì xào trong dư luận Đức, nhưng chính anh đưa ra lý giải cho sự vắng mặt của mình: “Đây không phải là chọn 26 cầu thủ hay nhất, mà là chọn những người đá chính tốt nhất và những dự bị biết hài lòng với vị trí của mình. Nếu tôi là HLV như Nagelsmann thì tôi cũng sẽ làm thế”.

Cạnh tranh quá khốc liệt

Ví dụ tiêu biểu: Dominic Solanke, Michael Olise, Harvey Elliott, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Stefan Ortega, Sven Botman, Moussa Diaby, Pedro Goncalves.

Trường hợp của Ortega không ngạc nhiên lắm vì ĐT Đức vẫn còn Neuer, Ter Stegen, Nubel và Baumann đều là những thủ môn có trình độ hoặc đang có phong độ cao. Adeyemi không có cửa tranh suất cánh trái của Đức do Leroy Sane chiếm suất đá chính và Nagelsmann còn có cả chuyên gia kiến thiết Pascal Gross, một lựa chọn để thực hiện các quả đá phạt.

Adeyemi và Brandt vấp phải những đối trọng cạnh tranh vị trí ở ĐT Đức

Brandt đang gây ấn tượng cho Dortmund với thành tích vào chung kết Champions League, nhưng thực tế phong độ của anh mùa này có phần thất thường cho tới khi bước vào nửa cuối mùa giải. Hơn nữa vị trí của Brandt thiên về tấn công, nhưng Nagelsmann đã có 2 ngôi sao trẻ xuất sắc là Musiala và Wirtz.

Nói đến tiền vệ công, Pedro Goncalves ghi 11 bàn & 12 kiến tạo để đưa Sporting tới chức vô địch Bồ Đào Nha mùa này. Tuy nhiên Roberto Martinez quyết định không gọi anh bởi Bruno Fernandes, người mà chính Goncalves kế thừa vai trò ở Sporting, không thể bị thay thế, và ông đánh giá cao kỹ thuật của Otavio hơn bởi Otavio có thể đá tốt dù không có tiền đạo cắm thực thụ ở phía trước như Goncalves đá với Gyokeres.

Nếu về mặt phong độ, Solanke chắc chắn hơn Ivan Toney ở Premier League mùa này và cũng không kém gì Ollie Watkins, bởi Watkins còn có dàn hỗ trợ tốt của Aston Villa phía sau trong khi Solanke một mình tự làm bóng ở tuyến trên Bournemouth. Nhưng khó cho Solanke ở chỗ ĐT Anh không thiếu tiền vệ công giỏi, Kane cũng tự làm bóng được, trong khi Watkins có xu hướng chơi phá bẫy việt vị và Toney sở hữu thứ vũ khí rất có ích ở các giải quốc tế: Khả năng sút 11m.

Giữa Ivan Toney và Dominic Solanke, Southgate đã chọn Toney bởi khả năng sút 11m

Dàn trung vệ của tuyển Hà Lan ở EURO toàn những cầu thủ chất lượng: Van Dijk, De Ligt, Ake, Van de Ven, de Vrij, do đó Sven Botman buộc phải chờ thời. Moussa Diaby chưa có gì trội hơn so với Ousmane Dembele ở cánh phải của ĐT Pháp và anh cũng đã không thể hiện ấn tượng trong hơn 3 năm qua mỗi khi được gọi lên.

Nhưng đáng tiếc nhất là Michael Olise, HLV Didier Deschamps vẫn nhất quyết không cho ngôi sao của Crystal Palace cơ hội mặc dù Pháp chỉ có Dembele là sở trường cánh phải. Kỳ quặc ở chỗ Deschamps vẫn gọi lên Kingsley Coman hay chấn thương dù cánh trái đã có Mbappe và Barcola, nên Olise có lẽ lúc này đã nghĩ đến chuyển sang đá cho tuyển Nigeria.

Harvey Elliott có thể được xếp cả vào hạng mục này lẫn không hợp về chiến thuật. ĐT Anh vốn đã có nhiều tiền vệ giỏi hơn, Elliott lại tương đối “khác người” khi có xu hướng đá dạt phải và hoạt động như một tiền đạo cánh ở Liverpool. Vị trí đó “Tam Sư” đã có Saka, Palmer, Bowen nên anh cũng không thể tranh được.

Mâu thuẫn cá nhân

Ben White từ chối lên tuyển Anh do có mâu thuẫn cá nhân với trợ lý Steve Holland. Khi công bố danh sách dự EURO vừa qua, Gareth Southgate còn chẳng buồn gọi cho White để xem anh có đổi ý hay không.

Thù oán cá nhân với trợ lý Steve Holland (ảnh nhỏ) tiếp tục khiến Ben White vắng mặt ở ĐT Anh

Rời khỏi "biển lớn"

Jordan Henderson và Marco Verratti không những đã cao tuổi mà họ còn chuyển sang đá ở các giải VĐQG nhỏ hơn trong mùa vừa qua, khiến họ không còn được chú ý nhiều nữa. Trong khi ĐT Anh có nhiều ngôi sao mới ở tuyến giữa để thay Henderson, ĐT Italia vẫn có thể dựa vào Verratti nhưng HLV Luciano Spalletti đã quyết “thay máu” đội hình già cỗi mà Roberto Mancini để lại.

