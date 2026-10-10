Cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam?

Sự kiện: HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

Cựu danh thủ M.U Park Ji-sung có thể trở thành trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam. Dù chưa có thông tin chính thức, khả năng này đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh chiến lược gia người Hàn Quốc chuẩn bị tìm kiếm trợ lý số 1 mới sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo chia sẻ của nhà báo Minh Hải, khi được hỏi về khả năng mời Park Ji-sung sang Việt Nam làm việc, HLV Kim Sang-sik từng mỉm cười và trả lời: “Tại sao không?”. Câu trả lời này chưa thể xem là xác nhận về một kế hoạch cụ thể, nhưng cũng khiến người hâm mộ có thêm cơ sở để chờ đợi một thương vụ đáng chú ý.

Park Ji-sung là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Cựu tiền vệ này từng có nhiều năm thi đấu thành công trong màu áo M.U, giành nhiều danh hiệu lớn và tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Nếu gia nhập ban huấn luyện ĐT Việt Nam, Park Ji-sung không chỉ có thể đóng góp về chuyên môn mà còn giúp bóng đá Việt Nam thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

HLV Kim Sang-sik và cựu danh thủ Park Ji-sung ở CLB Jeonbuk. Ảnh:&nbsp;Jeonbuk.

HLV Kim Sang-sik và cựu danh thủ Park Ji-sung ở CLB Jeonbuk. Ảnh: Jeonbuk.

HLV Kim Sang-sik cần trợ lý số 1 mới

Khả năng Park Ji-sung sang Việt Nam được nhắc đến trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik vừa chia tay trợ lý Kim Do-heon sau FIFA ASEAN Cup 2026. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng tham dự World Cup 2006 bắt đầu làm việc với ĐT Việt Nam từ cuối tháng 6, góp sức trong công tác huấn luyện và phân tích chiến thuật. Hợp đồng của ông chỉ kéo dài qua hai giải đấu ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ tư HLV Kim Sang-sik phải tìm kiếm trợ lý số một mới kể từ khi làm việc tại Việt Nam. Trước Kim Do-heon, ông lần lượt chia tay Choi Won-kwon và Lee Jung-soo. Trong đó, Choi Won-kwon chuyển sang dẫn dắt CLB Thanh Hóa FC, còn Lee Jung-soo sang Thái Lan làm việc sau khoảng một năm gắn bó.

Việc liên tục thay đổi trợ lý khiến HLV Kim Sang-sik cần sớm ổn định bộ máy huấn luyện, nhất là khi ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trong tháng 11, chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Đây là giai đoạn quan trọng để ĐT Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027. Vì vậy, nếu có thể mời một nhân vật giàu kinh nghiệm và danh tiếng như Park Ji-sung tham gia ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm một lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, cho đến nay, cả nhà cầm quân người Hàn Quốc lẫn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đều chưa xác nhận thông tin này.

ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình
ĐT Việt Nam ở FIFA Days tháng 11/2026: Cơ hội cho HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình

Với những diễn biến hiện tại về tình hình nhân sự, loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik "làm mới" đội hình, tìm kiếm những...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2026 21:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
HLV Kim Sang Sik Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN