Cựu danh thủ M.U Park Ji-sung làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam?

Theo chia sẻ của nhà báo Minh Hải, khi được hỏi về khả năng mời Park Ji-sung sang Việt Nam làm việc, HLV Kim Sang-sik từng mỉm cười và trả lời: “Tại sao không?”. Câu trả lời này chưa thể xem là xác nhận về một kế hoạch cụ thể, nhưng cũng khiến người hâm mộ có thêm cơ sở để chờ đợi một thương vụ đáng chú ý.

Park Ji-sung là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc. Cựu tiền vệ này từng có nhiều năm thi đấu thành công trong màu áo M.U, giành nhiều danh hiệu lớn và tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Nếu gia nhập ban huấn luyện ĐT Việt Nam, Park Ji-sung không chỉ có thể đóng góp về chuyên môn mà còn giúp bóng đá Việt Nam thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

HLV Kim Sang-sik và cựu danh thủ Park Ji-sung ở CLB Jeonbuk. Ảnh: Jeonbuk.

HLV Kim Sang-sik cần trợ lý số 1 mới

Khả năng Park Ji-sung sang Việt Nam được nhắc đến trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik vừa chia tay trợ lý Kim Do-heon sau FIFA ASEAN Cup 2026. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng tham dự World Cup 2006 bắt đầu làm việc với ĐT Việt Nam từ cuối tháng 6, góp sức trong công tác huấn luyện và phân tích chiến thuật. Hợp đồng của ông chỉ kéo dài qua hai giải đấu ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ tư HLV Kim Sang-sik phải tìm kiếm trợ lý số một mới kể từ khi làm việc tại Việt Nam. Trước Kim Do-heon, ông lần lượt chia tay Choi Won-kwon và Lee Jung-soo. Trong đó, Choi Won-kwon chuyển sang dẫn dắt CLB Thanh Hóa FC, còn Lee Jung-soo sang Thái Lan làm việc sau khoảng một năm gắn bó.

Việc liên tục thay đổi trợ lý khiến HLV Kim Sang-sik cần sớm ổn định bộ máy huấn luyện, nhất là khi ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trong tháng 11, chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Đây là giai đoạn quan trọng để ĐT Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027. Vì vậy, nếu có thể mời một nhân vật giàu kinh nghiệm và danh tiếng như Park Ji-sung tham gia ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm một lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, cho đến nay, cả nhà cầm quân người Hàn Quốc lẫn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đều chưa xác nhận thông tin này.