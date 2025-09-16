Cúp C1 khai diễn trở lại: Kiểm chứng sức mạnh Ngoại hạng Anh, "vua" PSG bị giải mã?

Loạt trận giữa tuần này cũng chính thức mở màn mùa bóng 2025-2026 ở giải đấu danh giá nhất châu Âu tầm CLB. Có gì đáng xem tại Champions League năm nay?

Premier League tràn ngập đại diện, chiếm 1/6 giải đấu

Tiền thân của Champions League là cúp C1 châu Âu. Ngày xưa, khi UEFA tổ chức cúp C1 lần đầu tiên trong mùa bóng 1955-1956, thành phần dự giải là... danh sách mời, do tờ báo Pháp L’Equipe tuyển chọn (tất nhiên, chỉ có các đội VĐQG mới hy vọng được mời). Nhưng khi ấy, nhà vô địch Anh Chelsea đã nghe theo lời khuyên của LĐBĐ Anh, không dự giải.

Lần đầu tiên trong lịch sử có 6 đội bóng Anh góp mặt ở cúp C1/Champions League

Bây giờ, chỉ cần được dự Champions League là sẽ... hốt bạc. Trong nhiều trường hợp, mục tiêu quan trọng nhất trong cả mùa bóng, ngay cả đối với các đội nổi tiếng, chỉ là làm sao có suất dự Champions League. Chẳng những không hề tẩy chay như trong mùa bóng đầu tiên, quê hương bóng đá còn đang hào hứng vào cuộc với khí thế chưa từng thấy: lần đầu tiên trong lịch sử cúp C1/Champions League, một nước có đến 6 đội tham dự giải này.

Vốn dĩ, Anh đã có 4 suất dự Champions League, nhiều nhất theo thể thức cũ. Bốn đội mạnh nhất Premier League mùa trước là Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea được cấp vé. Từ mùa trước, UEFA thay đổi thể thức thi đấu và nâng số đội dự giải từ 32 lên 36.

Hệ quả là 2 nước có các đại diện thi đấu thành công nhất ở trận địa 3 cúp châu Âu được cấp thêm mỗi nước một suất dự Champions League. Đội số 5 ở Premier League mùa trước là Newcastle giành vé theo con đường này. Cuối cùng, Tottenham cũng có vé dự Champions League, bằng cách vô địch giải Europa League.

Nhìn chung, đấy cũng chính là 6 đội có đẳng cấp cao nhất hiện nay ở Premier League, nên giải đấu này đã thực sự chiếm ưu thế ở Champions League ngay từ trước khi bóng lăn. Mặt khác, do UEFA quy định các đội cùng nước không gặp nhau ở giai đoạn “league”, coi như cả châu Âu thay nhau đối đầu với các đại diện Anh. Đây cũng là dịp để kiểm chứng sức mạnh tổng thể của Premier League, xem họ có xứng đáng với 6 suất dự Champions League hay không.

Điểm danh các ứng cử viên vô địch

Mùa trước, Paris SG đè bẹp Inter Milan 5-0 (tỷ số đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết cúp C1/Champions League), sau khi đã thắng cả 4 đại diện Anh là Man City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, trên đường tiến đến ngôi vô địch. Sau đó không lâu, họ lại thắng Atletico Madrid, Bayern Munich, Real Madrid ở giải Club World Cup, khiến cả thế giới mặc nhiên công nhận đấy là đội bóng mạnh nhất hành tinh.

Nhà ĐKVĐ PSG không còn mạnh như mùa giải trước?

Nhưng Paris SG hầu như không có ngôi sao lớn. Họ thống trị bóng đá đỉnh cao bằng lối chơi. Thậm chí người ta từng viết: Paris SG định nghĩa lại cả cách chơi lẫn vẻ đẹp của bóng đá hiện đại. Xem ra, đấy không phải là sức mạnh bền vững, đơn giản vì – trên lý thuyết – lối chơi nào cũng có thể bị vô hiệu hóa.

Trong trận chung kết Club World Cup – giải đấu mà Paris SG rất quyết tâm tranh ngôi quán quân, họ thua Chelsea đến 0-3. Chelsea thắng bằng đúng con đường mà Paris SG đã thắng các đối thủ khổng lồ: dùng lối chơi, chiến thuật hợp lý.

Và ngay sau đó, Tottenham cũng coi như không thua Paris SG trong trận tranh Siêu cúp châu Âu (hòa 2-2 trước khi đá luân lưu 11m). Không thể cho rằng Paris SG đã suy yếu. Nhưng giá trị lớn nhất của đội bóng này, mà HLV Luis Enrique dày công gây dựng, xem ra không còn làm các đối thủ sợ hãi nữa.

Trước khi khai diễn mùa bóng mới ở Champions League, thị trường cá cược chỉ xếp ĐKVĐ Paris SG vào vị trí ứng cử viên vô địch số 3 – ngang với Arsenal; đứng dưới Liverpool và Barcelona; chỉ hơi nhỉnh hơn Real Madrid. Đấy là 5 đội đáng gờm nhất mùa này. Tiếp theo, với khoảng cách hơi rõ ràng, là Bayern Munich, Man City và Chelsea. Danh sách này coi như dừng lại ở con số 8. Các đội còn lại đều không đáng kể (xét theo biểu giá cá cược).

Nói vậy không có nghĩa là xúc phạm các đội như Napoli, Inter, Tottenham, Atletico Madrid, Juventus, Borussia Dortmund... Nhưng thực tế là các đội này đều không được chờ đợi sẽ tranh ngôi vô địch. Chỉ cố gắng tiến đi càng xa càng tốt mà thôi. Dù sao đi nữa, trận địa cao cấp Champions League hấp dẫn ở chỗ: người ta không nhất thiết phải sống chết với mục tiêu tranh chấp ngôi cao. Vào giai đoạn knock-out, cứ thắng thêm một trận là có thêm rất nhiều tiền!

Arsenal sẽ là ẩn số thú vị ở cúp C1 năm nay

Mùa này, Arsenal (được đánh giá gần như ngang hàng Paris SG) đã đủ tư cách tranh chấp ngôi cao? Một câu hỏi thú vị. Sẽ chẳng ai hỏi như vậy đối với Barcelona. Nhưng với Barcelona, phải hỏi câu khác: họ đã có được khả năng phòng thủ tương xứng với sức mạnh tấn công? Tỷ số thua 6-7 trước Inter ở vòng bán kết mùa trước nói lên vấn đề.

Còn với các ứng cử viên Liverpool, Real, Bayern, câu hỏi quan trọng lại nhằm vào HLV của họ. Arne Slot (Liverpool), Xabi Alonso (Real), Vincent Kompany (Bayern) đều chưa bao giờ cầm quân trong trận chung kết Champions League. Vinh quang ở trận địa này thường chỉ gọi tên các HLV lão luyện – như những Luis Enrique, Carlos Ancelotti, Pep Guardiola.

Những trận đáng xem ở giai đoạn “league”

Tăng từ 32 lên 36 đội là thay đổi rất lớn ở Champions League – phức tạp hơn rất nhiều so với việc World Cup tăng từ 24 lên 32, rồi 48 đội. Phức tạp ở chỗ, đây là câu chuyện chuyên môn: 36 đội là con số rất “lẻ” trong thi đấu thể thao, từ đó UEFA phải chọn thể thức thi đấu cực kỳ lạ lẫm. Đáng ngạc nhiên thay, thể thức mới – lần đầu tiên xuất hiện ở mùa bóng trước – nhìn chung là khá thành công. Kinh nghiệm: giới mộ điệu dứt khoát không thể bỏ qua những cuộc đụng độ thượng đỉnh ở giai đoạn “league” mùa này.

Như mọi người đã biết, mỗi đội đá riêng 8 trận, với 8 đối thủ theo kết quả bốc thăm, nhưng tất cả cùng đứng trong một bảng xếp hạng chung gồm 36 đội. Mơ hồ ở chỗ, chưa ai từng đá kiểu này (mùa trước).

Ở vòng bảng của thể thức cũ, nếu 2 “đại gia” đụng độ thì khả năng cao là các trận đấu lớn trở thành giao hữu, thắng hay thua đều được, vì kiểu gì họ cũng đè bẹp hai đội còn lại trong bảng để cùng nhau đi tiếp. Nhưng giai đoạn “league” của thể thức hiện thời lại khác hẳn.

Đại chiến Liverpool - Real sẽ rất đáng xem

Mùa trước, nhóm đội phải đá play-off sau giai đoạn “league” gồm toàn ông lớn: Bayern Munich, Real Madrid, Man City, Borussia Dortmund, Juventus, Paris SG, PSV Eindhoven... Rút cuộc, Man City không lọt được vào giai đoạn knock-out vì họ phải đá play-off với... Real Madrid! Juventus bị loại bởi PSV.

Bài học: phải cẩn thận ngay từ giai đoạn “league” mùa này. Nói cách khác, các trận đấu lớn ở giai đoạn “league” quan trọng gấp bội so với những trận tương tự ở vòng bảng trong thể thức cũ.

Tùy quan điểm, có thể chọn ra “top 10” những cuộc thư hùng ở giai đoạn “league” mùa này: Bayern Munich – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid, Man City - Napoli (loạt trận thứ 1), Barcelona – Paris SG (loạt trận thứ 2), Real Madrid – Juventus (loạt trận thứ 3), Liverpool – Real, Paris SG – Bayern (loạt trận thứ 4), Chelsea – Barcelona, Arsenal – Bayern (loạt trận thứ 5), Real – Man City (loạt trận thứ 7).

Thật ra, mỗi đội đá đến 8 trận (với 8 đối thủ khác nhau, chứ không phải lượt đi, lượt về), nên có rất nhiều trận hay, tùy quan điểm thưởng thức riêng của mỗi người. Chỉ riêng trong loạt trận tuần này, còn có các trận Athletic Bilbao – Arsenal, Juventus – Borussia Dortmund, Real – Marseille, Tottenham – Villarreal, Ajax – Inter, Paris SG – Atalanta, Newcastle – Barcelona, đều “xem được”.