Lứa U20 World Cup 2017: Quang Hải thành ngôi sao, Trọng Đại vẫn tìm việc

Trước khi gây chú ý với bài đăng kể về sự nghiệp sa sút, hiện rơi vào cảnh thất nghiệp, Nguyễn Trọng Đại từng được xem là một trong những tiền vệ triển vọng của thế hệ sinh năm 1997.

Anh sớm được trao vai trò thủ lĩnh ở các đội tuyển trẻ và từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam, theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Năm 2017, Trọng Đại cùng U20 Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết U20 World Cup tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu bóng đá Việt Nam góp mặt ở một vòng chung kết World Cup dành cho lứa tuổi U20, sau khi đội tuyển vào bán kết giải U19 châu Á. Một năm sau, anh tiếp tục góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc.

Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ thành công nhất lứa U20 Việt Nam dự World Cup 2017, trở thành gương mặt quan trọng của bóng đá Việt Nam trong gần một thập kỷ qua. Sau khi rời Hà Nội FC, anh có khoảng thời gian thi đấu tại Pau FC ở Pháp trước khi trở về Việt Nam khoác áo Công an Hà Nội từ năm 2023.

Trong màu áo đội tuyển, Quang Hải cùng Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019. Anh còn là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ba lần vô địch Đông Nam Á, sau khi cùng đội tuyển đăng quang năm 2018, 2024 và 2026.

Về đời tư, Quang Hải kết hôn với Chu Thanh Huyền vào năm 2024 và đón con trai đầu lòng trong cùng năm.

Đoàn Văn Hậu cũng là một trong những cầu thủ nổi bật của thế hệ U20 Việt Nam dự World Cup 2017, khi đó mới 18 tuổi nhưng đã chiếm suất đá chính ở hàng thủ. Sau World Cup, anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, cùng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018 và giành HCV SEA Games 2019.

Sự nghiệp của hậu vệ sinh năm 1999 bị gián đoạn bởi những chấn thương dai dẳng, khiến anh có thời gian dài không thể thi đấu. Đầu năm 2026, Văn Hậu trở lại sân cỏ sau hơn hai năm vắng bóng và nhanh chóng lấy lại phong độ. Ở cấp CLB, Văn Hậu khoác áo CAHN và vừa cùng đội bóng giành Siêu Cúp Quốc gia 2025/26.

Văn Hậu kết hôn với Doãn Hải My năm 2023. Cả hai đã có một con trai. Hải My thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng thi đấu.

Bùi Tiến Dũng là thủ môn nổi bật của lứa U20 Việt Nam dự World Cup 2017, trước khi trở thành người hùng trong hành trình giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Sau giải đấu này, thủ môn quê Thanh Hóa nhận được sự chú ý lớn, nhưng sự nghiệp cấp CLB của anh sau đó không duy trì được đà thăng hoa như kỳ vọng.

Anh lần lượt khoác áo Hà Nội FC, TP HCM, Công an Hà Nội và từng được cho mượn tới Hoàng Anh Gia Lai, trước khi gia nhập SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2024/25.

Về đời tư, anh kết hôn với người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova vào tháng 5/2022, đón con trai đầu lòng Danil, sinh tháng 11/2022.

Cùng U20 Việt Nam dự World Cup 2017, Hà Đức Chinh thể hiện vai trò nổi bật ở vị trí tiền đạo, sau đó tiếp tục cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm 2018. Anh cũng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019. Ở cấp CLB, Đức Chinh từng khoác áo SHB Đà Nẵng và hiện thi đấu cho đội Becamex TPHCM.

So với thời kỳ đỉnh cao cùng các đội tuyển trẻ, sự nghiệp tiền đạo sinh năm 1997 hiện khá trầm lắng, anh không còn thường xuyên được triệu tập lên tuyển quốc gia. Bên ngoài sân cỏ, Đức Chinh có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên Mai Hà Trang, người anh công khai hẹn hò từ năm 2019.

Trần Đình Trọng từng là trung vệ nổi bật của thế hệ U20 Việt Nam dự World Cup 2017, sau đó trở thành mắt xích quan trọng dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh đá chính trong hành trình U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, cùng Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD và tuyển quốc gia vô địch AFF Cup trong cùng năm.

Sự nghiệp của Đình Trọng từng chững lại đáng kể vì hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, trong đó có hai lần đứt dây chằng đầu gối, khiến anh vắng bóng ở đội tuyển quốc gia suốt nhiều năm. Sau thời gian kiên trì hồi phục và tìm lại phong độ ở cấp CLB, trung vệ sinh năm 1997 được triệu tập trở lại tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026, đánh dấu lần trở lại sau khoảng bốn năm.

Ở tuổi 29, Đình Trọng hiện khoác áo Công an Hà Nội. Anh đã kết hôn và có hai con 'đủ nếp, đủ tẻ'.

Nguyễn Tiến Linh là tiền đạo trưởng thành từ lứa U20 Việt Nam dự World Cup 2017, sau đó trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia. Anh cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019, 2021 và tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Ở cấp CLB, Tiến Linh có gần một thập kỷ gắn bó với Bình Dương trước khi chuyển sang Công an TP HCM từ mùa 2025/26. Ở mùa 2025/26, anh có 9 bàn tại V-League và 1 bàn ở Cúp Quốc gia cho đội bóng mới. Đầu mùa 2026/27, Tiến Linh tiếp tục ghi bàn ngay vòng khai màn, góp phần giúp Công an TP HCM thắng Hà Nội FC 3-1.

Cầu thủ sinh năm 1997 chưa lập gia đình. Ngoài sự nghiệp trên sân cỏ, Tiến Linh thỉnh thoảng còn xuất hiện trong một vài gameshow như '2 Ngày 1 Đêm', 'Mái ấm gia đình Việt'...

Sinh năm 1998, Nguyễn Hoàng Đức cũng là một thành viên của thế hệ U20 Việt Nam dự World Cup 2017.

Từ một tiền vệ trẻ, Hoàng Đức vươn lên trở thành trụ cột của ĐTQG và đang trên đường trở thành một trong những cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao.

Hoàng Đức từng cùng Thể Công vô địch V.League 2020, cùng ĐT Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2024 và 2026. Đặc biệt, anh sở hữu bộ sưu tập Quả bóng Vàng Việt Nam 2021, 2023 và 2025. Hiện Hoàng Đức là thủ quân của CLB Ninh Bình.

Anh kín tiếng về đời tư và chưa lập gia đình.

Ngoài những cái tên nổi bật, nhiều cầu thủ khác cùng lứa này như Trần Thành, Trần Thanh Sơn, Đỗ Sỹ Huy, Đỗ Thanh Thịnh, Đặng Văn Tới, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Minh Dĩ, Lương Hoàng Nam, Dương Văn Hào... vẫn đang thi đấu ở các hạng chuyên nghiệp trong nước. Song, sự nghiệp của họ hiếm khi được nhắc đến sau U20 World Cup 2017.