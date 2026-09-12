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Chủ tịch FIFA hứa hẹn về giải đấu có tuyển Việt Nam tranh tài

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời, khó quên cho bóng đá Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải bóng đá Đông Nam Á đầu tiên được FIFA đứng ra tổ chức, với sự tham dự của 11 đội bóng khu vực cùng 3 khách mời Bangladesh, Pakistan, Hong Kong (TQ).

Đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới đây đã giới thiệu, quảng bá về giải đấu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trò chuyện cùng Quang Hải - đội trưởng tuyển Việt Nam trên bục nhận cúp vô địch ASEAN Cup hôm 26-8-2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trò chuyện cùng Quang Hải - đội trưởng tuyển Việt Nam trên bục nhận cúp vô địch ASEAN Cup hôm 26-8-2026

"FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức từ 24-9 đến 5-10-2026 sẽ mang đến cơ hội thi đấu đầy ý nghĩa cho các đội tuyển quốc gia trong lịch FIFA Days, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ đại diện quốc gia tham dự một giải đấu khu vực có sự cạnh tranh đầy khốc liệt", ông Infantino viết trên trang mạng cá nhân.

Chủ tịch FIFA đồng thời hứa hẹn rằng FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ củng cố mối quan hệ bóng đá giữa các quốc gia Đông Nam Á và "mang đến những khoảnh khắc khó quên cho người hâm mộ Đông Nam Á".

Ý tưởng thành lập FIFA ASEAN Cup 2026 được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố lần đầu tiên vào ngày 26-10-2025 tại Hội nghị cấp cao ASEAN. Sau đó kế hoạch tổ chức giải đấu này chính thức được Hội đồng FIFA thông qua ngày 20-3-2026.

Ban đầu, FIFA gửi thư mời Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia đông dân nhất, nhì thế giới - tham dự, tham vọng kéo sự quan tâm và gia tăng giá trị thương mại của giải đấu. Tuy nhiên cả 2 đội tuyển trên đều lần lượt từ chối, buộc FIFA phải mời Bangladesh và Pakistan thế chỗ phút chót.

Khác với thể thức ASEAN Cup truyền thống, FIFA ASEAN Cup 2026 chia làm 2 hạng, mỗi hạng 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất bảng vào chung kết tranh vô địch hạng đấu.

Ở hạng 1 do Indonesia đăng cai, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh, trong khi bảng B có Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Pakistan.

Hạng 2 do Hong Kong (TQ) đăng cai, bảng A gồm chủ nhà Hong Kong (TQ), Lào và Brunei. Bảng B có Campuchia, Myanmar và Timor Leste.

Tiền thưởng vô địch hạng 1 là 1 triệu USD, hạng 2 là 300.000 USD (bằng với tiền thưởng vô địch ASEAN Cup 2026).

Tuy nhiên, đi cùng với tiền thưởng tăng cao, FIFA cũng chào giá bản quyền truyền hình cao ngất ngưởng, khoảng 3 triệu USD với từng quốc gia có đội tuyển góp mặt.

Theo truyền thông Thái Lan mức giá này cao gấp đôi bản quyền ASEAN Cup, và hiện chưa có nhà đài nào tại Thái Lan chấp nhận bỏ tiền mua. Cả Thái Lan và các quốc gia khác được cho là đang chờ đợi động thái "giảm giá" chào bán từ FIFA.

Chủ tịch FIFA hứa hẹn về giải đấu có tuyển Việt Nam tranh tài - 2

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã nhập tịch thành công, dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam?
Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã nhập tịch thành công, dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam?

Sau khi nhập tịch thành công, trung vệ Kyle Colonna của Thể Công Viettel hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách ĐT Việt Nam...

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 11:39 AM (GMT+7)
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