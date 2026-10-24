Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Ác mộng Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng 24/10/26 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
1
Thành Phố Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định 24/10/26 - Trực tiếp
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
0
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
4
Aston Villa vs Manchester City 24/10/26 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
RB Leipzig vs Elversberg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Fulham
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-

Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Ác mộng Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Chelsea Tottenham

(23h30, 24/10, vòng 8) Chỉ thắng 1 trong 36 lần gần nhất làm khách trước Chelsea tại giải quốc nội, Tottenham có lý do để lo lắng trước chuyến hành quân lần này. Đội chủ nhà đang có phong độ sân nhà ấn tượng và hướng tới chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Spurs ở Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 23h30, 24/10 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Ác mộng Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh) - 1
-
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Ác mộng Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh) - 1
Tottenham
(H1: -)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Ác mộng Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh) - 1
Penders, Colwill, Lacroix, Acheampong, Hato, Caicedo, Henderson, Neto, Rogers, Pedro, Palmer
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Ác mộng Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh) - 1
Kinsky, Porro, Hecke, Van De Ven, Udogie, Tonali, Fernandes, Kudus, Maddison, Marmoush, Solanke

Chelsea tìm lại vị thế, quyết nối dài mạch thắng

Chelsea trở lại top 4 Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 trên sân Everton ở vòng đấu trước. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên đội bóng giữ sạch lưới sau 23 trận tại giải đấu. HLV Xabi Alonso vẫn cần cải thiện hàng thủ, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp "The Blues" giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa lớn cho Chelsea. Họ bất bại trong 6 trận gần nhất tại Stamford Bridge, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng thành London cũng chỉ thua 1 trong 16 trận derby London gần nhất tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà, bên cạnh 11 chiến thắng và 4 trận hòa.

Tottenham thoát đáy nhưng vẫn đối mặt thử thách lớn

Sau 6 lần chờ đợi, Tottenham cuối cùng cũng giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Coventry với tỷ số 3-1 hôm thứ Hai. Đây mới là chiến thắng thứ 4 của Spurs tại giải quốc nội trong năm 2026. HLV Roberto De Zerbi hài lòng khi đội bóng thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng, nhưng chuyến làm khách trước Chelsea sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều.

Nếu thất bại, Tottenham sẽ nhận trận thua thứ 7 liên tiếp trong các trận derby London tại Ngoại hạng Anh, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB. Đáng lo hơn, Spurs mới ghi được 2 bàn trong 4 chuyến làm khách trên mọi đấu trường mùa này, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Thành tích ấy khiến người hâm mộ có lý do lo lắng trước chuyến hành quân đến Stamford Bridge.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Dự đoán tỷ số vòng 8 Ngoại hạng Anh: MU giải cơn bĩ cực, Chelsea "xử đẹp" Tottenham
Dự đoán tỷ số vòng 8 Ngoại hạng Anh: MU giải cơn bĩ cực, Chelsea "xử đẹp" Tottenham

Chelsea tìm cách đánh bại Tottenham để duy trì vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, MU đang lo tiếp tục tụt hạng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-chelsea-tottenham-ac-mong...

-24/10/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN