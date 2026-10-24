Trực tiếp bóng đá Chelsea - Tottenham: Ác mộng Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 24/10 | Stamford Bridge Chelsea - Tottenham (H1: -) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Tottenham Tottenham Điểm Penders Colwill Lacroix Acheampong Hato Caicedo Henderson Neto Rogers Pedro Palmer Điểm Kinsky Porro Hecke Van De Ven Udogie Tonali Fernandes Kudus Maddison Marmoush Solanke Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Tottenham Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Penders, Colwill, Lacroix, Acheampong, Hato, Caicedo, Henderson, Neto, Rogers, Pedro, Palmer Kinsky, Porro, Hecke, Van De Ven, Udogie, Tonali, Fernandes, Kudus, Maddison, Marmoush, Solanke

Chelsea tìm lại vị thế, quyết nối dài mạch thắng

Chelsea trở lại top 4 Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 trên sân Everton ở vòng đấu trước. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên đội bóng giữ sạch lưới sau 23 trận tại giải đấu. HLV Xabi Alonso vẫn cần cải thiện hàng thủ, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp "The Blues" giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa lớn cho Chelsea. Họ bất bại trong 6 trận gần nhất tại Stamford Bridge, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng thành London cũng chỉ thua 1 trong 16 trận derby London gần nhất tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà, bên cạnh 11 chiến thắng và 4 trận hòa.

Tottenham thoát đáy nhưng vẫn đối mặt thử thách lớn

Sau 6 lần chờ đợi, Tottenham cuối cùng cũng giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Coventry với tỷ số 3-1 hôm thứ Hai. Đây mới là chiến thắng thứ 4 của Spurs tại giải quốc nội trong năm 2026. HLV Roberto De Zerbi hài lòng khi đội bóng thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng, nhưng chuyến làm khách trước Chelsea sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều.

Nếu thất bại, Tottenham sẽ nhận trận thua thứ 7 liên tiếp trong các trận derby London tại Ngoại hạng Anh, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB. Đáng lo hơn, Spurs mới ghi được 2 bàn trong 4 chuyến làm khách trên mọi đấu trường mùa này, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Thành tích ấy khiến người hâm mộ có lý do lo lắng trước chuyến hành quân đến Stamford Bridge.