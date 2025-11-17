CH Ailen giật vé play-off sau trận thắng siêu kịch tính Hungary
Troy Parrott lập hat-trick tuyệt đỉnh, trong đó bàn quyết định ghi phút bù giờ giúp CH Ailen lội ngược dòng ngoạn mục hạ Hungary 3-2, giành tấm vé play-off World Cup 2026 trên tay đối thủ.
Ngay phút thứ 4, Lukacs đánh đầu mở tỷ số cho Hungary
Tuy nhiên, Parrott nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho đội khách
Phút 37, Varga volley tuyệt đỉnh nâng tỷ số lên 2-1
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hungary
Sang hiệp hai, lại là Parrott xé lưới Hungary san hòa 2-2
Kịch tính được đẩy lên phút bù giờ thứ 6, Parrott xâm nhập vòng cấm đá nối tung lưới đối phương
Niềm vui vô bờ của cựu tiền đạo Tottenham
Bàn thắng quý hơn vàng của Parrott giúp CH Ailen vươn lên thứ 2 bảng F, đồng nghĩa qua mặt Hungary giành vé đá play-off
Nỗi thất vọng tột cùng của cầu thủ chủ nhà
Năm tới, Szoboszlai cùng các đồng đội sẽ phải xem World Cup 2026 qua tivi
Chiến thắng nghẹt thở cực kỳ xứng đáng của CH Ailen
Các cầu thủ CH Ailen ăn mừng chiến tích sau trận
Xếp hạng chung cuộc bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu
