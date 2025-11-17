CH Ailen giật vé play-off sau trận thắng siêu kịch tính Hungary

Ngay phút thứ 4, Lukacs đánh đầu mở tỷ số cho Hungary

Tuy nhiên, Parrott nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho đội khách

Phút 37, Varga volley tuyệt đỉnh nâng tỷ số lên 2-1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hungary

Sang hiệp hai, lại là Parrott xé lưới Hungary san hòa 2-2

Kịch tính được đẩy lên phút bù giờ thứ 6, Parrott xâm nhập vòng cấm đá nối tung lưới đối phương

Niềm vui vô bờ của cựu tiền đạo Tottenham

Bàn thắng quý hơn vàng của Parrott giúp CH Ailen vươn lên thứ 2 bảng F, đồng nghĩa qua mặt Hungary giành vé đá play-off

Nỗi thất vọng tột cùng của cầu thủ chủ nhà

Năm tới, Szoboszlai cùng các đồng đội sẽ phải xem World Cup 2026 qua tivi

Chiến thắng nghẹt thở cực kỳ xứng đáng của CH Ailen

Các cầu thủ CH Ailen ăn mừng chiến tích sau trận

Xếp hạng chung cuộc bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: MLSZ, Uefa, Sky Sports, BR Football