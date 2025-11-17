Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
CH Ailen giật vé play-off sau trận thắng siêu kịch tính Hungary

Sự kiện: World Cup 2026

Troy Parrott lập hat-trick tuyệt đỉnh, trong đó bàn quyết định ghi phút bù giờ giúp CH Ailen lội ngược dòng ngoạn mục hạ Hungary 3-2, giành tấm vé play-off World Cup 2026 trên tay đối thủ.

Ngay phút thứ 4, Lukacs đánh đầu mở tỷ số cho Hungary

Ngay phút thứ 4, Lukacs đánh đầu mở tỷ số cho Hungary

Tuy nhiên, Parrott nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho đội khách

Tuy nhiên, Parrott nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho đội khách

Phút 37, Varga volley tuyệt đỉnh nâng tỷ số lên 2-1

Phút 37, Varga volley tuyệt đỉnh nâng tỷ số lên 2-1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hungary

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Hungary

Sang hiệp hai, lại là Parrott xé lưới Hungary san hòa 2-2

Sang hiệp hai, lại là Parrott xé lưới Hungary san hòa 2-2

Kịch tính được đẩy lên phút bù giờ thứ 6, Parrott xâm nhập vòng cấm đá nối tung lưới đối phương

Kịch tính được đẩy lên phút bù giờ thứ 6, Parrott xâm nhập vòng cấm đá nối tung lưới đối phương

Niềm vui vô bờ của cựu tiền đạo Tottenham

Niềm vui vô bờ của cựu tiền đạo Tottenham

Bàn thắng quý hơn vàng của Parrott giúp CH Ailen vươn lên thứ 2 bảng F, đồng nghĩa qua mặt Hungary giành vé đá play-off

Bàn thắng quý hơn vàng của Parrott giúp CH Ailen vươn lên thứ 2 bảng F, đồng nghĩa qua mặt Hungary giành vé đá play-off

CH Ailen giật vé play-off sau trận thắng siêu kịch tính Hungary - 9

Nỗi thất vọng tột cùng của cầu thủ chủ nhà

Nỗi thất vọng tột cùng của cầu thủ chủ nhà

Năm tới, Szoboszlai cùng các đồng đội sẽ phải xem World Cup 2026 qua tivi

Năm tới, Szoboszlai cùng các đồng đội sẽ phải xem World Cup 2026 qua tivi

Chiến thắng nghẹt thở cực kỳ xứng đáng của CH Ailen

Chiến thắng nghẹt thở cực kỳ xứng đáng của CH Ailen

Các cầu thủ CH Ailen ăn mừng chiến tích sau trận

Các cầu thủ CH Ailen ăn mừng chiến tích sau trận

CH Ailen giật vé play-off sau trận thắng siêu kịch tính Hungary - 14

Xếp hạng chung cuộc bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Xếp hạng chung cuộc bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: MLSZ, Uefa, Sky Sports, BR Football

