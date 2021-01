Cầu thủ từng được đánh giá giỏi hơn Công Phượng tiếp tục gặp vận đen

Thứ Hai, ngày 04/01/2021 00:12 AM (GMT+7)

Gia nhập CLB TP.HCM chưa được bao lâu, tiền vệ Phan Thanh Hậu đã dính chấn thương khiến anh có thể lỡ hẹn ngày khai màn V-League 2021.

Thanh Hậu có thể lỡ hẹn ngày khai màn V-League 2021 vì chấn thương

Trong trận đấu giữa CLB TP.HCM với Sài Gòn ở khuôn khổ Cúp Tứ Hùng HTV diễn ra cách đây ít ngày, Phan Thanh Hậu đã dính chấn thương cơ đùi.

Tân binh của đội chủ sân Thống Nhất được dự báo sẽ phải nghỉ ít nhất 10 ngày mới có thể bình phục. Đây là thông tin rất buồn đối với Thanh Hậu.

Đặc biệt trong thời điểm, cựu cầu thủ HAGL đã hòa nhập khá tốt cùng các đồng đội.

Thực tế, lối chơi tấn công bóng ngắn, ít chạm mà ông Polking lựa chọn phù hợp với phong cách thi đấu kỹ thuật và những cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt như Thanh Hậu.

Trước khi quyết định chuyển tới TP.HCM, cầu thủ gốc Quảng Ngãi đã có khoảng thời gian đáng quên tại nơi đào tạo ra mình (CLB HAGL).

Ở đội bóng phố Núi, Thanh Hậu chỉ sắm vai dự bị khi không thể cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh như Tuấn Anh, Xuân Trường hay thậm chí kể cả Việt Hưng lẫn Thanh Sơn.

Do đó, sau mùa giải 2020, tiền vệ sinh năm 1997 đi tìm bến đỗ mới với hi vọng sẽ tìm lại vị thế của cái tên từng lọt top 40 cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới (tờ The Guardian bình chọn vào năm 2014). Điều mà ngay cả Công Phượng cũng không có được.

Với chấn thương đang gặp phải, Thanh Hậu nguy cơ lỡ trận mở màn V-League khi CLB TP.HCM làm khách trên sân Đà Nẵng ở vòng 1 V-League 2021 diễn ra vào ngày 17/1 tới.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cau-thu-tung-duoc-danh-gia-gioi-hon-cong-phuong-tiep-tuc-gap-van-den...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cau-thu-tung-duoc-danh-gia-gioi-hon-cong-phuong-tiep-tuc-gap-van-den-d491230.html