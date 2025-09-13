Cầu thủ Nga lập kỷ lục thế giới, đá giải chuyên nghiệp ở tuổi 70

Ông Alexander Medvedev (bìa phải) ra sân thi đấu chuyên nghiệp khi đã 70 tuổi

Trong đội hình xuất phát của Amkal có tên Alexander Medvedev (cựu chủ tịch CLB Zenit). Như vậy ở tuổi 70 và 28 ngày, ông trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ra sân ở một trận đấu chính thức thuộc cấp độ chuyên nghiệp.

Ông đã phá kỷ lục của cầu thủ hiện 57 tuổi, Kazuyoshi Miura. Tiền đạo người Nhật Bản đã dành hàng chục năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp với mục tiêu bám trụ lại sân cỏ càng lâu càng tốt. Nhưng chỉ với vài phút xuất hiện trên sân, ông Medvedev đã thiết lập nên kỷ lục mới và khiến mọi nỗ lực của Kazuyoshi Miura gần như tan thành mây khói.

Dĩ nhiên việc Medvedev xuất hiện chỉ là để lập kỷ lục cá nhân. Còn đóng góp chuyên môn của ông không có gì nổi bật. Ông bị thay ra ở phút thứ 23, giống với trường hợp cựu danh thủ NBA vào sân thi đấu cho Amkal Moscow rồi ra nghỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, Amkal gây ấn tượng khi tung cầu thủ cao nhất thế giới vào sân

Như vậy chỉ trong 2 trận đấu, Amkal đã giúp 2 cầu thủ của mình tạo nên những mốc son mà có lẽ rất lâu nữa sân cỏ chuyên nghiệp thế giới mới có người sánh bằng. Thực ra, thể thức của Cúp quốc gia Nga đã tạo điều kiện cho các đội bóng có thể làm được những điều khó tin như Amkal.

Vì 3 vòng đầu, các đội tham gia chỉ là CLB địa phương thuộc giải bang. Những đội bóng này có thể thuê cầu thủ nghiệp dư thi đấu ngắn hạn. Do đối thủ ngang tầm nên Amkal Moscow mới có thể tiến sâu. Từ vòng 4, họ mới phải gặp các đội mạnh.

Trở lại với trận đấu vòng 3 Cúp quốc gia Nga vào đêm qua, thời điểm cầu thủ 70 tuổi Medvedev rời sân, tỷ số vẫn là 0 đều. Không lâu sau đó, Amkal nhận bàn thua. Tuy nhiên họ đã ngược dòng thành công và giành chiến thắng 2-1. Đội bóng này tiến vào vòng 4 và không loại trừ khả năng, họ sẽ tiếp tục giúp một cầu thủ nào đó lập thêm kỷ lục.