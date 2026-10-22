Carrick nổi điên với học trò sau thảm bại 1-4, gửi lời xin lỗi với CĐV MU

Carrick tức giận với học trò, xin lỗi CĐV

MU vừa thảm bại 1-4 trước Como ở lượt thứ ba vòng bảng Champions League 2026/27. "Quỷ đỏ" cho thấy sự rệu rã sau khi để đối thủ ghi bàn sớm và bàn gỡ ở phút 90+1 của Zirkzee không mang nhiều ý nghĩa. Michael Carrick cực kỳ tức giận với màn trình diễn của các học trò. Ông thầy người Anh không thèm bắt tay các học trò sau trận đấu và tiến thẳng tới khu vực khán đài để xin lỗi CĐV. Carrick bày tỏ cảm xúc sau đó.

Michael Carrick

“Đây là màn trình diễn gây thất vọng hơn cả mức thất vọng thông thường. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn đội và màn trình diễn của họ và trách nhiệm dừng lại ở đó.

Nó dừng lại ở tôi và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Tôi hoàn toàn thừa nhận trách nhiệm ấy. Nhưng với tư cách là một người hâm mộ CLB bóng đá này trong suốt thời gian dài, việc chứng kiến một màn trình diễn như vậy là không thể chấp nhận được, tôi phải nói như vậy.

Tôi vô cùng quan tâm đến các cổ động viên. Họ là nhịp đập của CLB bóng đá này và sẽ luôn như vậy. Khi họ đã phải di chuyển đến đây, tôi buộc phải xin lỗi vì màn trình diễn của đội bóng. Việc phải theo dõi một màn trình diễn như vậy khiến tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của họ. Không có bất kỳ lời bào chữa nào. Điều đó không thể chấp nhận được.

Có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi khi chứng kiến trận đấu ấy. Tôi luôn đến chỗ các cổ động viên, bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi từng là một người trong số họ. Việc bỏ tiền ra, đến đây và hy vọng vào một điều gì đó... Tôi chắc chắn rất đồng cảm với người hâm mộ. Thành thật mà nói, tôi rất tức giận. Cả cuộc đời tôi gắn liền với điều này. Tôi không thích những gì mình chứng kiến tối nay. Tôi chưa hề nghĩ đến vị trí của bản thân".

Tiết lộ về tương lai

Khi được hỏi về tương lai, Carrick cho biết: "Quyền quyết định không nằm trong tay tôi. Điều quan trọng là nhìn nhận lại trận đấu và những gì đã diễn ra. Đó là điều quan trọng nhất vào lúc này. Cả cuộc đời tôi gắn liền với điều này. Tôi không thích những gì mình chứng kiến tối nay. Tôi chưa hề nghĩ đến vị trí của bản thân.

HLV này kết thúc bằng việc một lần nữa nhấn mạnh quan điểm về thất bại chung của toàn đội: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn đội và màn trình diễn của họ. Trách nhiệm dừng lại ở đó. Nó dừng lại ở tôi.”