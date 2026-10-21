Trực tiếp bóng đá Como - MU: Chờ địa chấn từ chủ nhà (Cúp C1)
(2h, 22/10, vòng phân hạng) MU đang sa sút phong độ nghiêm trọng, trong khi Como đầy tự tin sau chiến thắng trước Fiorentina. Đại diện Serie A có đủ cơ sở để tạo nên bất ngờ trước “Quỷ đỏ” nhờ lối chơi pressing giàu cường độ.
C1 - Champions League | 2h, 22/10 | Giuseppe Sinigaglia
Điểm
Butez
Smolcic
Chalobah
Kempf
Valle
Milla
Cunha
Liberali
Paz
Caqueret
Douvikas
Điểm
Lammens
Yoro
Maguire
Martinez
Dalot
Santos
Baleba
Diallo
Tielemans
Fernandes
Mbeumo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
MU khủng hoảng, hàng công bế tắc
MU khủng hoảng, hàng công bế tắc
MU tiếp tục gây thất vọng khi hòa Leeds 1-1, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6. Hàng công “Quỷ đỏ” thiếu ý tưởng khi vắng Sesko, phụ thuộc nhiều vào Mbeumo, trong khi Bruno Fernandes sa sút phong độ. Trước Leeds, MU chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,81, phản ánh sự bế tắc trong khâu tấn công.
Không chỉ hàng công thiếu sức sống, hàng thủ MU còn liên tục lúng túng trước những pha bóng bổng. Bàn thua từ tình huống phạt góc trước Leeds một lần nữa phơi bày điểm yếu của đội bóng. Với phong độ hiện tại, Quỷ đỏ khó có thể tự tin khi bước vào cuộc đối đầu với đối thủ sở hữu khả năng pressing mạnh mẽ như Como.
Como sẵn sàng gieo sầu cho “Quỷ đỏ”
Como đang có tinh thần tốt sau chiến thắng 3-1 trước Fiorentina ngay trên sân khách. Đội bóng Italy nổi bật với lối chơi pressing tầm cao, áp sát quyết liệt và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối phương. Đây cũng là kiểu đối thủ khiến MU gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi khả năng thoát pressing của “Quỷ đỏ” chưa thực sự hiệu quả.
MU có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi châu Âu, nhưng Como đã chứng minh năng lực bằng chiến thắng 4-1 trước Leipzig trong lần gần nhất thi đấu sân nhà tại cúp châu Âu. Nếu duy trì được cường độ pressing và khai thác những điểm yếu của đối thủ, Como hoàn toàn có thể gây khó khăn, thậm chí tạo nên bất ngờ trước đại diện nước Anh.
Bruno Fernandes nhiều lần trở thành tâm điểm vì những phản ứng mất kiểm soát trong màu áo MU, từ tranh cãi với đồng đội, trọng tài đến hành động ném...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/10/2026 17:02 PM (GMT+7)