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Trực tiếp bóng đá Como - MU: Chờ địa chấn từ chủ nhà (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester United

(2h, 22/10, vòng phân hạng) MU đang sa sút phong độ nghiêm trọng, trong khi Como đầy tự tin sau chiến thắng trước Fiorentina. Đại diện Serie A có đủ cơ sở để tạo nên bất ngờ trước “Quỷ đỏ” nhờ lối chơi pressing giàu cường độ.

  

C1 - Champions League | 2h, 22/10 | Giuseppe Sinigaglia

Como
Trực tiếp bóng đá Como - MU: Chờ địa chấn từ chủ nhà (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Como - MU: Chờ địa chấn từ chủ nhà (Cúp C1) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Como - MU: Chờ địa chấn từ chủ nhà (Cúp C1) - 1
Butez, Smolcic, Chalobah, Kempf, Valle, Milla, Cunha, Liberali, Paz, Caqueret, Douvikas
Trực tiếp bóng đá Como - MU: Chờ địa chấn từ chủ nhà (Cúp C1) - 1
Lammens, Yoro, Maguire, Martinez, Dalot, Santos, Baleba, Diallo, Tielemans, Fernandes, Mbeumo

MU khủng hoảng, hàng công bế tắc

MU khủng hoảng, hàng công bế tắc

MU khủng hoảng, hàng công bế tắc

MU tiếp tục gây thất vọng khi hòa Leeds 1-1, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6. Hàng công “Quỷ đỏ” thiếu ý tưởng khi vắng Sesko, phụ thuộc nhiều vào Mbeumo, trong khi Bruno Fernandes sa sút phong độ. Trước Leeds, MU chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,81, phản ánh sự bế tắc trong khâu tấn công.

Không chỉ hàng công thiếu sức sống, hàng thủ MU còn liên tục lúng túng trước những pha bóng bổng. Bàn thua từ tình huống phạt góc trước Leeds một lần nữa phơi bày điểm yếu của đội bóng. Với phong độ hiện tại, Quỷ đỏ khó có thể tự tin khi bước vào cuộc đối đầu với đối thủ sở hữu khả năng pressing mạnh mẽ như Como.

Como sẵn sàng gieo sầu cho “Quỷ đỏ”

Como đang có tinh thần tốt sau chiến thắng 3-1 trước Fiorentina ngay trên sân khách. Đội bóng Italy nổi bật với lối chơi pressing tầm cao, áp sát quyết liệt và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối phương. Đây cũng là kiểu đối thủ khiến MU gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi khả năng thoát pressing của “Quỷ đỏ” chưa thực sự hiệu quả.

MU có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi châu Âu, nhưng Como đã chứng minh năng lực bằng chiến thắng 4-1 trước Leipzig trong lần gần nhất thi đấu sân nhà tại cúp châu Âu. Nếu duy trì được cường độ pressing và khai thác những điểm yếu của đối thủ, Como hoàn toàn có thể gây khó khăn, thậm chí tạo nên bất ngờ trước đại diện nước Anh.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2026 17:02 PM (GMT+7)
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