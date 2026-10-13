Carrick lộ vẻ bất an ở MU, chuyên gia chỉ ra 4 dấu hiệu đáng lo

🔴 Carrick bộc lộ 4 dấu hiệu bất thường

Michael Carrick đang đối mặt với sự soi xét ngày càng gay gắt sau khởi đầu tệ hại của Man Utd tại Premier League. Trận hòa 1-1 trước Tottenham càng khiến chiếc ghế của cựu tiền vệ người Anh chịu thêm sức ép, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” liên tục đánh rơi những kết quả đáng tiếc.

Carrick được chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nhận định đang chịu áp lực lớn tại Man Utd

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton, Carrick đang bộc lộ những biểu hiện cho thấy ông phải chịu áp lực rất lớn. Cựu thám tử cảnh sát này đã chỉ ra 4 dấu hiệu đáng lo ngại trong những lần xuất hiện gần đây của HLV Man Utd trước công chúng.

“Đầu tiên, chúng ta thấy động tác nhún một bên vai, cho thấy sự thiếu tự tin hoàn toàn vào những gì ông ấy đang nói khi đề cập đến một số khía cạnh của trận đấu được cải thiện. Ông ấy thực sự không tin vào những lời mình nói”, Stanton nhận định trên tờ The Sun.

Bên cạnh đó, những nếp nhăn hằn rõ trên trán Carrick được chuyên gia xem là dấu hiệu của sự căng thẳng, lo âu và thất vọng ngày càng gia tăng. Stanton cũng chú ý đến động tác mím môi mạnh, cho rằng đây có thể là cách nhà cầm quân người Anh cố gắng kìm nén cảm xúc thật trước tình cảnh khó khăn của đội bóng.

⚠️ Chuyên gia nhận định Carrick đang chịu áp lực lớn

Dấu hiệu thứ tư được Stanton đề cập là hành động thè lưỡi, được ông diễn giải như một cử chỉ tự trấn an. Theo chuyên gia này, kiểu phản ứng tương tự thường xuất hiện ở trẻ nhỏ khi cảm thấy không vui hoặc khó chịu trong một tình huống nhất định.

Nhà cầm quân người Anh đối mặt nhiều áp lực sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng của MU

“Thè lưỡi là cử chỉ tự trấn an mà chúng ta thường thấy ở trẻ nhỏ khi các em không vui và cảm thấy khó chịu trong một tình huống nào đó. Carrick cũng đang cảm thấy rất bất an với công việc của mình vào thời điểm hiện tại cũng như những gì đang diễn ra với ông ấy”, Stanton giải thích.

Cựu thám tử cảnh sát còn nhận xét Carrick có vẻ nhợt nhạt và đổ mồ hôi rõ rệt. Ông liên hệ những biểu hiện này với phản ứng sinh lý “bỏ chạy”, khi cơ thể có xu hướng muốn thoát khỏi tình huống gây căng thẳng càng nhanh càng tốt.

Những phân tích trên cho thấy Stanton nhận định Carrick đang trải qua trạng thái áp lực nặng nề tại Old Trafford. Dù vậy, đây là đánh giá dựa trên ngôn ngữ cơ thể, không phải bằng chứng xác nhận HLV người Anh đã biết mình sắp bị sa thải.

Những thống kê đầu mùa càng khiến tình cảnh của Carrick thêm khó khăn. Man Utd chỉ giành được 6 điểm sau 6 vòng mở màn Premier League, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của đội bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh trong vòng 40 năm.

Với phong độ sa sút, những trận đấu đánh rơi lợi thế và sự bất mãn từ khán đài, Carrick đang đứng trước giai đoạn đầy thử thách. Những dấu hiệu được chuyên gia Stanton phân tích càng làm dấy lên sự chú ý về áp lực mà HLV người Anh phải đối mặt tại Man Utd.