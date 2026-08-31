Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy

Chiều 30/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy, hòa mình vào không khí sôi động của trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM. Các thí sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng nổi bật ở khu vực khán đài A.

Đối với nhiều thí sinh, đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau những ngày tập luyện catwalk, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và tham gia các hoạt động cộng đồng, họ có dịp trải nghiệm không khí bóng đá và hòa mình cùng người hâm mộ

Thí sinh tham dự họp báo hôm 27/8, gặp gỡ ban huấn luyện và cầu thủ hai đội. Hình ảnh các cô gái giao lưu cùng Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... tạo sức hút trên các nền tảng MXH

Trên khán đài, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho những cầu thủ nổi tiếng. Quang Hải, Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... là những cái tên được nhiều cô gái chú ý sau khi có dịp giao lưu tại họp báo công bố giải đấu ngày 27/8

Thủ môn Patrik Lê Giang và Khổng Minh Gia Bảo là những gương mặt đáng chú ý bên phía CLB Công an TPHCM. Nhiều thí sinh biết đến Patrik Lê Giang nhiều hơn sau màn công khai tình cảm với MC Hoàng Oanh