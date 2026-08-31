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Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy để theo dõi trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM chiều 30/8. Theo sát từng đường bóng, các thí sinh không ngừng reo hò cổ vũ cho cả hai nhà vô địch.

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy - 1

Chiều 30/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy, hòa mình vào không khí sôi động của trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM. Các thí sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng nổi bật ở khu vực khán đài A.

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy - 2
Sự xuất hiện của 53 thí sinh và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 tại sân Hàng Đẫy thu hút sự chú ý. Trong những bộ trang phục trẻ trung, các thí sinh nhanh chóng hòa vào bầu không khí náo nhiệt của ngày hội bóng đá.
Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy - 4
Nhiều cô gái chia sẻ sự hào hứng khi được trực tiếp gặp những tuyển thủ mà họ mới chỉ được gặp qua truyền hình
Đối với nhiều thí sinh, đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau những ngày tập luyện catwalk, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và tham gia các hoạt động cộng đồng, họ có dịp trải nghiệm không khí bóng đá và hòa mình cùng người hâm mộ

Đối với nhiều thí sinh, đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau những ngày tập luyện catwalk, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và tham gia các hoạt động cộng đồng, họ có dịp trải nghiệm không khí bóng đá và hòa mình cùng người hâm mộ

Thí sinh tham dự họp báo hôm 27/8, gặp gỡ ban huấn luyện và cầu thủ hai đội. Hình ảnh các cô gái giao lưu cùng Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... tạo sức hút trên các nền tảng MXH

Thí sinh tham dự họp báo hôm 27/8, gặp gỡ ban huấn luyện và cầu thủ hai đội. Hình ảnh các cô gái giao lưu cùng Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... tạo sức hút trên các nền tảng MXH

Trên khán đài, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho những cầu thủ nổi tiếng. Quang Hải, Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... là những cái tên được nhiều cô gái chú ý sau khi có dịp giao lưu tại họp báo công bố giải đấu ngày 27/8

Trên khán đài, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho những cầu thủ nổi tiếng. Quang Hải, Tiến Linh, Thanh Bình, Ngô Đăng Khoa... là những cái tên được nhiều cô gái chú ý sau khi có dịp giao lưu tại họp báo công bố giải đấu ngày 27/8

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy - 9
Bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm, Đình Bắc cũng được nhiều thí sinh nhắc tên, dành sự mến mộ. Đặc biệt là sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup, Đình Bắc liên tục gây sốt MXH
Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy - 11
Thủ môn Patrik Lê Giang và Khổng Minh Gia Bảo là những gương mặt đáng chú ý bên phía CLB Công an TPHCM. Nhiều thí sinh biết đến Patrik Lê Giang nhiều hơn sau màn công khai tình cảm với MC Hoàng Oanh

Thủ môn Patrik Lê Giang và Khổng Minh Gia Bảo là những gương mặt đáng chú ý bên phía CLB Công an TPHCM. Nhiều thí sinh biết đến Patrik Lê Giang nhiều hơn sau màn công khai tình cảm với MC Hoàng Oanh

Sự xuất hiện của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp thêm màu sắc trẻ trung cho khán đài Hàng Đẫy. Nhiều cô gái tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tại sân vận động, cổ vũ trận đấu

Sự xuất hiện của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp thêm màu sắc trẻ trung cho khán đài Hàng Đẫy. Nhiều cô gái tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tại sân vận động, cổ vũ trận đấu

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam hò reo cùng hàng nghìn cổ động viên trên sân Hàng Đẫy - 14
Trận đấu diễn ra lúc 18h, là cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội - nhà vô địch V.League 2025/26 và CLB Công an TPHCM - đội giành Cúp Quốc gia. Đây cũng là lần đầu trong lịch sử Siêu cúp Quốc gia, hai đại diện của lực lượng công an chạm trán ở trận đấu tranh danh hiệu mở màn mùa giải mới
Video bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Đình Bắc lập công, đại tiệc 5 bàn (Siêu cúp Quốc gia)
Video bóng đá Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Đình Bắc lập công, đại tiệc 5 bàn (Siêu cúp Quốc gia)

Trận Siêu cúp Quốc gia 2026 là màn so tài của hai đội bóng ngành Công an. Trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn với nhiều điểm nhấn.

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Theo Duy Nam - Trọng Tài - Như Ý - Dương Triều ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2026 20:04 PM (GMT+7)
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