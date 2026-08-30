Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - CA TP.HCM: Đại chiến không khoan nhượng (Siêu cúp Quốc gia)
(18h, 30/8 - Siêu cúp Quốc gia) Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị tốt hơn, nhưng CA TP.HCM cũng quyết tâm tạo bất ngờ trong cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy.
18h, 30/8 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Việt Anh
Đình Trọng
Adou Minh
Pedant Quang Vinh
Văn Đô
Stefan Mauk
Kevin Phạm Ba
Thanh Bình
Alan
Henen
Điểm
Lê Giang
Quang Hùng
Nhật Minh
Dirk Abels
Gia Bảo
Leen Minh Quang
Quốc Cường
Aldair
Văn Đức
Olaha Mạnh Đức
Williams Minh Hoàng
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Công an Hà Nội có nhiều lợi thế
Trận Siêu cúp 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, sân nhà của Công an Hà Nội (CAHN), qua đó mang đến lợi thế không nhỏ cho đội bóng thủ đô. Bên cạnh đó, CAHN cũng có sự chuẩn bị sớm hơn khi đã thi đấu trận play-off AFC Champions League từ ngày 11/8. Việc được sớm trở lại với không khí thi đấu đỉnh cao giúp các cầu thủ CAHN có thể bắt nhịp tốt hơn trước cuộc đối đầu quan trọng này.
CAHN cũng được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình khi sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng chinh chiến trên nhiều đấu trường, đặc biệt là mục tiêu tại AFC Champions League. Vì vậy, thầy trò HLV Mano Polking đang rất quyết tâm giành chiến thắng để lần đầu tiên có được danh hiệu Siêu cúp, đồng thời tạo cú hích tinh thần trước mùa giải mới.
CA TP.HCM vẫn cần hoàn thiện đội hình
CA TP.HCM đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan và thi đấu một số trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, HLV Diles Athanasios Arthur vẫn đang trong quá trình lắp ráp đội hình và chưa xác định được bộ khung chính thức. Đây là vấn đề khiến đội bóng công an thành phố không có được sự ổn định như mong muốn trước trận đấu.
Dù vậy, CA TP.HCM cũng có điểm tích cực khi gần như sở hữu đầy đủ lực lượng trong quá trình tập luyện và thử nghiệm đội hình. Chỉ có thủ môn Lê Giang Patrik đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Điều này giúp HLV người Australia có điều kiện đánh giá khá toàn diện thực lực của các học trò. Trận Siêu cúp vì thế cũng là cơ hội để CA TP.HCM kiểm chứng lực lượng ngay trước khi bước vào mùa giải mới.
TPO - Chỉ 3 ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ở ASEAN CUP 2026, thủ thành Lê Giang Patrik trở về với guồng quay cấp câu...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/08/2026 11:50 AM (GMT+7)