Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - CA TP.HCM: Đại chiến không khoan nhượng (Siêu cúp Quốc gia)

18h, 30/8 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 CA TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs CA TP.HCM CA TP.HCM Điểm Nguyễn Filip Việt Anh Đình Trọng Adou Minh Pedant Quang Vinh Văn Đô Stefan Mauk Kevin Phạm Ba Thanh Bình Alan Henen Điểm Lê Giang Quang Hùng Nhật Minh Dirk Abels Gia Bảo Leen Minh Quang Quốc Cường Aldair Văn Đức Olaha Mạnh Đức Williams Minh Hoàng Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội CA TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Adou Minh, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Stefan Mauk, Kevin Phạm Ba, Thanh Bình, Alan, Henen Lê Giang, Quang Hùng, Nhật Minh, Dirk Abels, Gia Bảo, Leen Minh Quang, Quốc Cường, Aldair, Văn Đức, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng

Công an Hà Nội có nhiều lợi thế

Trận Siêu cúp 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, sân nhà của Công an Hà Nội (CAHN), qua đó mang đến lợi thế không nhỏ cho đội bóng thủ đô. Bên cạnh đó, CAHN cũng có sự chuẩn bị sớm hơn khi đã thi đấu trận play-off AFC Champions League từ ngày 11/8. Việc được sớm trở lại với không khí thi đấu đỉnh cao giúp các cầu thủ CAHN có thể bắt nhịp tốt hơn trước cuộc đối đầu quan trọng này.

CAHN cũng được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình khi sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng chinh chiến trên nhiều đấu trường, đặc biệt là mục tiêu tại AFC Champions League. Vì vậy, thầy trò HLV Mano Polking đang rất quyết tâm giành chiến thắng để lần đầu tiên có được danh hiệu Siêu cúp, đồng thời tạo cú hích tinh thần trước mùa giải mới.

CA TP.HCM vẫn cần hoàn thiện đội hình

CA TP.HCM đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan và thi đấu một số trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, HLV Diles Athanasios Arthur vẫn đang trong quá trình lắp ráp đội hình và chưa xác định được bộ khung chính thức. Đây là vấn đề khiến đội bóng công an thành phố không có được sự ổn định như mong muốn trước trận đấu.

Dù vậy, CA TP.HCM cũng có điểm tích cực khi gần như sở hữu đầy đủ lực lượng trong quá trình tập luyện và thử nghiệm đội hình. Chỉ có thủ môn Lê Giang Patrik đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Điều này giúp HLV người Australia có điều kiện đánh giá khá toàn diện thực lực của các học trò. Trận Siêu cúp vì thế cũng là cơ hội để CA TP.HCM kiểm chứng lực lượng ngay trước khi bước vào mùa giải mới.