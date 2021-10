‘Bắt mạch’ vé World Cup với bóng đá Việt Nam

14 giờ ngày 28-10, tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 sẽ thi đấu từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ và đội tuyển Việt Nam (VN) đang hồi hộp chờ kết quả này.

Một cuộc gặp gỡ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Úc. Ảnh: ND

Phân nhóm hạt giống: Thái Lan nhóm 2, VN nhóm 3

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2022 lần đầu có 12 đội tham dự so với tám đội ở những mùa trước. 12 đội sẽ chia ba bảng và AFC đã chia bốn nhóm hạt giống để bốc thăm.

Việc phân nhóm hạt giống của bóng đá châu Á sẽ dựa trên cơ sở hai Asian Cup gần nhất, tức 2014 và 2018. Tại hai kỳ Asian Cup ấy, thành tích của đội tuyển nữ Thái Lan tốt hơn đội VN.

Với thành tích ở hai kỳ Asian Cup trước, Thái Lan cũng có hai lần dự World Cup trong khi đó vẫn là khao khát của các tuyển thủ nữ VN.

Lần bốc thăm này Thái Lan ở nhóm hạt giống số 2 cùng đội nữ Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Ấn Độ và đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Úc. Đội nữ VN ở nhóm hạt giống số 3 cùng Iran và Philippines. Nhóm hạt giống số 4 là Đài Loan, Myanmar và Indonesia.

Việc nằm ở nhóm hạt giống cao rất có lợi vì giảm thiểu gặp những đội mạnh ở ngay vòng bảng.

Cơ hội rất lớn của đội tuyển nữ Việt Nam

Với việc phân nhóm hạt giống như trên, đội nữ VN rất dễ rơi vào bảng tử thần cùng với Nhật (hoặc Úc) của nhóm số 1 và Trung Quốc (hoặc Hàn Quốc) ở nhóm 2... Tuy nhiên, dù là bảng tử thần hay không thì cơ hội cho thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn rất sáng.

Do VCK Asian Cup 2022 có 12 đội chia làm ba bảng, mỗi bảng đá vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào tứ kết cùng với hai trong ba đội thứ ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất. Nút thắt quan trọng là đội tuyển nữ VN phải vào tứ kết.

Về thực lực, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ ngán ngại và dưới cơ khi gặp các đội Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc. Vì thế, nếu có chút may mắn trong lá thăm mà tránh được bảng tử thần thì khả năng vào tứ kết bằng suất chính thức sẽ cao hơn.

Nếu không may với lá thăm vào bảng nặng thì khả năng kiếm suất vớt vào tứ kết cũng rất cao. Nhưng vào bằng vé vớt thì sẽ gặp một trong những đội rất mạnh và nếu thua ở lượt knock out đầu tại tứ kết thì vẫn còn cơ hội dành cho bốn đội thua tứ kết sẽ đá play off.

Trong trường hợp đội Úc (đồng chủ nhà World Cup 2023 cùng New Zealand) nằm trong nhóm năm đội hay nhất của Asian Cup 2022 thì châu Á sẽ mở rộng sang suất thứ sáu dự World Cup 2023, tức bốn đội thua tứ kết lấy hai đội.

Sứ mệnh săn vé đi World Cup đầu tiên của tuyển nữ VN đang được kỳ vọng rất lớn, bắt đầu từ lá thăm vào chiều 28-10.•

Những điểm nhấn tại VCK Asian Cup • 12 đội dự VCK Asian Cup 2022 gồm chủ nhà Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, VN, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Iran và Đài Loan. • Đội tuyển nữ Philippines rất quyết liệt để tận dụng cơ hội dự World Cup 2023 khi họ vừa mời HLV nổi tiếng Alen Stajcic (người Úc, từng dẫn dắt tuyển nữ Úc từ năm 2014 đến 2019) về dẫn dắt đội tuyển Philippines. • Lá thăm đầu của lễ bốc thăm chiều 28-10 bắt đầu từ bình dành cho nhóm hạt giống số 4 rồi lên dần nhóm số 1.

