Barcelona cấm cửa Yamal thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha, lo thần đồng bị "hành xác"

⛔Barcelona ngăn Yamal lên tuyển Tây Ban Nha

Tờ ARA (Tây Ban Nha) tiết lộ Barcelona đang tìm cách giữ Yamal ở lại CLB, không cho phép anh tham gia các trận đấu gặp Gruzia và Bulgaria vào tháng 10 tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Đội bóng xứ Catalunya tỏ ra tức giận sau khi phát hiện cầu thủ 18 tuổi bị chấn thương nặng hơn do sử dụng thuốc giảm đau để thi đấu trong 2 trận của Tây Ban Nha vào đầu tháng 9.

Barcelona không muốn Yamal thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha trong thời gian tới

Trước khi phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu, Yamal dính chấn thương háng. Sau khi phải ra sân trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo cho ĐT Tây Ban Nha, cầu thủ này đã bỏ lỡ 4 trận đấu của Barcelona gặp Valencia, Getafe và Real Oviedo và Newcastle.

Yamal chỉ mới trở lại trong thời gian gần đây. Anh dự kiến sẽ ra sân để cùng các đồng đội ở Barcelona chạm trán PSG ở Cúp C1 (2h, 2/10).

⚠️Cảnh báo Yamal bị vắt sức

Trong khi tranh cãi về tình trạng sức khỏe của Yamal vẫn chưa lắng xuống, cả Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha đều được cảnh báo về cách quản lý tài năng trẻ này. Hiệp hội cầu thủ thế giới (FIFPRO) đã công bố một báo cáo, nhấn mạnh khối lượng thi đấu quá tải của Yamal sau khi anh gây ấn tượng mạnh mẽ từ ngay từ năm 2023.

Theo báo cáo của FIFPRO, Yamal đã ra sân 130 trận ở tuổi 18, trong khi huyền thoại Barcelona Andres Iniesta, người có tổng cộng 674 trận cho đội chủ sân Camp Nou, chỉ chơi 40 trận ở độ tuổi đó.

Trong phát biểu được Daily Mail trích dẫn, ông Darren Burgess, một sếp lớn tại FIFPRO nhận định: “Điều này thực sự đáng báo động. Việc để các cầu thủ trẻ dưới 24 hoặc 25 tuổi chịu khối lượng thi đấu quá lớn gần như chắc chắn sẽ khiến họ đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn thông thường.

Cơ bắp, gân và dây chằng vẫn dễ bị tổn thương ở độ tuổi này. Việc chạy tốc độ cao quá mức hoặc thời gian phục hồi ngắn có thể gây tổn thương cơ thể lâu dài. Tác động tâm lý cũng không nên bị xem nhẹ".