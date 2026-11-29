Những kết quả trái chiều của các đội bóng thành Madrid đã tạo ra biến động đáng kể trên bảng xếp hạng La Liga sau những trận đấu sớm vòng 14.

Atletico Madrid giành chiến thắng 3-2 trước Elche trong trận đấu giàu cảm xúc. Ba điểm giúp đội bóng của Diego Simeone nâng tổng điểm lên 34 sau 14 trận, qua đó vượt Real Madrid để chiếm vị trí thứ hai. Atletico tiếp tục duy trì sức ép lên Barcelona, đội đang dẫn đầu với 36 điểm nhưng chưa thi đấu vòng này.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid trải qua cú sẩy chân đáng tiếc tại Santiago Bernabeu khi để Alaves đánh bại 2-1. Toni Martinez mở tỷ số, Angel Perez nhân đôi cách biệt trước khi Kylian Mbappe rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể cứu vãn trận đấu và còn chịu tổn thất khi Jude Bellingham bị truất quyền thi đấu. Thất bại khiến Real đứng thứ ba với 33 điểm, kém Atletico một điểm và Barcelona ba điểm.

Như vậy, cuộc đua vô địch đang trở nên sít sao hơn ở nhóm dẫn đầu. Atletico đã tận dụng tốt cơ hội để vượt mặt đại kình địch cùng thành phố, trong khi Real Madrid tự làm khó mình bằng một trận thua trên sân nhà. Barcelona vẫn nắm lợi thế, nhưng trận đấu với Deportivo La Coruna trong ngày 29/11 sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố vị thế dẫn đầu.

Bảng xếp hạng La Liga hiện tại