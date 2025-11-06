Barca có thể chọn Klopp nếu HLV Flick ra đi, Odegaard lọt vào tầm ngắm

🔥 Klopp xuất hiện trong tin đồn thay Flick

Tương lai của Hansi Flick tại Barcelona đang lung lay, khi nhiều báo cáo khẳng định chiến lược gia người Đức đã bày tỏ mong muốn được rời đội bóng từ tháng 9.

Jurgen Klopp xuất hiện trong tin đồn liên hệ với Barcelona giữa lúc Hansi Flick muốn rời đội

Dù giúp Barcelona giành La Liga và cúp Nhà vua Copa Del Rey mùa trước và đưa đội tới bán kết Champions League ngay trong năm đầu tiên, Flick được cho là đang “rất mệt mỏi”. ABC Futebol tiết lộ ông thường xuyên nói với các nhân viên rằng muốn chia tay, dù chưa đưa ra yêu cầu chính thức với giám đốc thể thao Deco hay chủ tịch Joan Laporta.

Flick được cho là thất vọng vì sự thiếu tập trung của một số cầu thủ, đặc biệt là sao trẻ Lamine Yamal và vì không nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo.

Trong trường hợp Flick rời đi, Jurgen Klopp người đang thất nghiệp từ khi chia tay Liverpool tháng 5/2024 được xem là ứng viên sáng giá. Trước đây, Ralf Rangnick từng tiến cử Klopp cho Barca trong một buổi tư vấn với Laporta, nhấn mạnh ông phù hợp với một tập thể trẻ.

Klopp từng khẳng định không muốn dẫn dắt đội bóng Anh nào khác sau Liverpool. Ông cũng chia sẻ trên podcast “Diary of a CEO” rằng không còn nhớ cảm giác “đứng dưới mưa 3 tiếng đồng hồ” ở sân tập hay áp lực họp báo liên tục.

Barcelona vừa hòa 3-3 trước Club Brugge tại lượt thứ tư vòng bảng Champions League và ở La Liga, họ đang kém Real Madrid 5 điểm sau 11 vòng.

💣 Barcelona “nhắm” Martin Odegaard

Một nguồn tin khác gây sốc đến từ Fichajes, khi trang này khẳng định Barcelona xem Martin Odegaard là “mục tiêu bất ngờ” cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng xứ Catalunya được cho là đánh giá tiền vệ người Na Uy là sự nâng cấp cho Fermin Lopez và Dani Olmo, thậm chí muốn biến anh thành số 10 mới, chơi ngay phía trên Pedri và Frenkie de Jong.

Martin Odegaard bất ngờ được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến như mục tiêu “bom tấn” của Barca

Barca rất ấn tượng với sự trưởng thành của Martin Odegaard tại Arsenal - nơi anh không chỉ là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất mà còn là thủ lĩnh phòng thay đồ. Dù Odegaard từng là người của Real Madrid từ năm 15 tuổi, Barcelona vẫn tin rằng anh có thể đạt đẳng cấp thế giới nếu chuyển đến Camp Nou.

Báo cáo không đưa ra con số cụ thể, nhưng Arsenal chắc chắn sẽ yêu cầu mức phí khổng lồ, nhiều khả năng vượt 80 triệu bảng. Tuy nhiên, nguồn tin từ TEAMtalk dẫn lời nhà báo Dean Jones khẳng định đây gần như là thương vụ… bất khả thi.

Jones nói rõ: "Tôi không thể thấy Arsenal sẽ cân nhắc bất kỳ đề nghị nào cho Odegaard. Barcelona vẫn có sức hút, nhưng không đủ mạnh về tài chính để ép Arsenal bán đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất. Odegaard là một cầu thủ đặc biệt, là nhạc trưởng trong lối chơi cùng Saka".

✅ Barca có nhiều vị trí cấp thiết hơn cần bổ sung

Vị trí tiền vệ không phải ưu tiên của Barca, bởi Lopez, Olmo hay Raphinha và Gavi đều có thể chơi ở vai trò này khi khỏe mạnh.

Trái lại, đội bóng xứ Catalunya đang đối mặt với những nhu cầu nhân sự cấp bách hơn nhiều. Hàng công cần một trung phong mới khi Robert Lewandowski gần như chắc chắn rời đội theo dạng tự do vào tháng 6 tới. Dusan Vlahovic của Juventus được xem là phương án khả thi, nhất là khi anh bước vào năm cuối hợp đồng và có thể giúp Barca tiết kiệm ngân sách cho các thương vụ khác.

Hàng thủ cũng là khu vực cần tăng cường mạnh mẽ. Việc chiêu mộ trung vệ Marc Guehi theo dạng chuyển nhượng tự do từ Crystal Palace được đánh giá là thương vụ lý tưởng, dù Barca chắc chắn phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đội bóng lớn.

Ngoài ra, đội chủ sân Camp Nou cũng tính đến phương án bổ sung một hậu vệ phải để tạo chiều sâu và cạnh tranh sòng phẳng hơn cho vị trí của Jules Kounde.