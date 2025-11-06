Barca có thể chọn Klopp nếu HLV Flick ra đi, Odegaard lọt vào tầm ngắm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Werder Bremen vs Wolfsburg
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Paris FC vs Rennes
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Barca có thể chọn Klopp nếu HLV Flick ra đi, Odegaard lọt vào tầm ngắm

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong bối cảnh Hansi Flick được cho là muốn rời Barcelona vì kiệt sức và thiếu hỗ trợ, truyền thông quốc tế bất ngờ tiết lộ Barcelona đã có những liên hệ với Jurgen Klopp. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Camp Nou còn bị đồn đang chuẩn bị cho một thương vụ khổng lồ nhắm đến đội trưởng Arsenal.

  

🔥 Klopp xuất hiện trong tin đồn thay Flick

Tương lai của Hansi Flick tại Barcelona đang lung lay, khi nhiều báo cáo khẳng định chiến lược gia người Đức đã bày tỏ mong muốn được rời đội bóng từ tháng 9.

Jurgen Klopp xuất hiện trong tin đồn liên hệ với Barcelona giữa lúc Hansi Flick muốn rời đội

Jurgen Klopp xuất hiện trong tin đồn liên hệ với Barcelona giữa lúc Hansi Flick muốn rời đội

Dù giúp Barcelona giành La Liga và cúp Nhà vua Copa Del Rey mùa trước và đưa đội tới bán kết Champions League ngay trong năm đầu tiên, Flick được cho là đang “rất mệt mỏi”. ABC Futebol tiết lộ ông thường xuyên nói với các nhân viên rằng muốn chia tay, dù chưa đưa ra yêu cầu chính thức với giám đốc thể thao Deco hay chủ tịch Joan Laporta.

Flick được cho là thất vọng vì sự thiếu tập trung của một số cầu thủ, đặc biệt là sao trẻ Lamine Yamal và vì không nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo.

Trong trường hợp Flick rời đi, Jurgen Klopp người đang thất nghiệp từ khi chia tay Liverpool tháng 5/2024 được xem là ứng viên sáng giá. Trước đây, Ralf Rangnick từng tiến cử Klopp cho Barca trong một buổi tư vấn với Laporta, nhấn mạnh ông phù hợp với một tập thể trẻ.

Klopp từng khẳng định không muốn dẫn dắt đội bóng Anh nào khác sau Liverpool. Ông cũng chia sẻ trên podcast “Diary of a CEO” rằng không còn nhớ cảm giác “đứng dưới mưa 3 tiếng đồng hồ” ở sân tập hay áp lực họp báo liên tục.

Barcelona vừa hòa 3-3 trước Club Brugge tại lượt thứ tư vòng bảng Champions League và ở La Liga, họ đang kém Real Madrid 5 điểm sau 11 vòng.

💣 Barcelona “nhắm” Martin Odegaard

Một nguồn tin khác gây sốc đến từ Fichajes, khi trang này khẳng định Barcelona xem Martin Odegaard là “mục tiêu bất ngờ” cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng xứ Catalunya được cho là đánh giá tiền vệ người Na Uy là sự nâng cấp cho Fermin Lopez và Dani Olmo, thậm chí muốn biến anh thành số 10 mới, chơi ngay phía trên Pedri và Frenkie de Jong.

Martin Odegaard bất ngờ được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến như mục tiêu “bom tấn” của Barca

Martin Odegaard bất ngờ được truyền thông Tây Ban Nha nhắc đến như mục tiêu “bom tấn” của Barca

Barca rất ấn tượng với sự trưởng thành của Martin Odegaard tại Arsenal - nơi anh không chỉ là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất mà còn là thủ lĩnh phòng thay đồ. Dù Odegaard từng là người của Real Madrid từ năm 15 tuổi, Barcelona vẫn tin rằng anh có thể đạt đẳng cấp thế giới nếu chuyển đến Camp Nou.

Báo cáo không đưa ra con số cụ thể, nhưng Arsenal chắc chắn sẽ yêu cầu mức phí khổng lồ, nhiều khả năng vượt 80 triệu bảng. Tuy nhiên, nguồn tin từ TEAMtalk dẫn lời nhà báo Dean Jones khẳng định đây gần như là thương vụ… bất khả thi.

Jones nói rõ: "Tôi không thể thấy Arsenal sẽ cân nhắc bất kỳ đề nghị nào cho Odegaard. Barcelona vẫn có sức hút, nhưng không đủ mạnh về tài chính để ép Arsenal bán đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất. Odegaard là một cầu thủ đặc biệt, là nhạc trưởng trong lối chơi cùng Saka".

✅ Barca có nhiều vị trí cấp thiết hơn cần bổ sung

Vị trí tiền vệ không phải ưu tiên của Barca, bởi Lopez, Olmo hay Raphinha và Gavi đều có thể chơi ở vai trò này khi khỏe mạnh.

Trái lại, đội bóng xứ Catalunya đang đối mặt với những nhu cầu nhân sự cấp bách hơn nhiều. Hàng công cần một trung phong mới khi Robert Lewandowski gần như chắc chắn rời đội theo dạng tự do vào tháng 6 tới. Dusan Vlahovic của Juventus được xem là phương án khả thi, nhất là khi anh bước vào năm cuối hợp đồng và có thể giúp Barca tiết kiệm ngân sách cho các thương vụ khác.

Hàng thủ cũng là khu vực cần tăng cường mạnh mẽ. Việc chiêu mộ trung vệ Marc Guehi theo dạng chuyển nhượng tự do từ Crystal Palace được đánh giá là thương vụ lý tưởng, dù Barca chắc chắn phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đội bóng lớn.

Ngoài ra, đội chủ sân Camp Nou cũng tính đến phương án bổ sung một hậu vệ phải để tạo chiều sâu và cạnh tranh sòng phẳng hơn cho vị trí của Jules Kounde.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Rộ tin HLV Hansi Flick rời Barcelona sau mùa giải này
Rộ tin HLV Hansi Flick rời Barcelona sau mùa giải này

HLV Hansi Flick đang nghĩ đến khả năng chia tay Barca sau mùa 2025/26 và giải nghệ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/11/2025 15:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Barcelona Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN