Bảng xếp hạng môn bóng đá nam SEA Games 32 mới nhất, bảng xếp hạng U22 Việt Nam
Cập nhật nhanh nhất bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ 29/4 tới 16/5. Trong đó U22 Việt Nam đua cùng các đối thủ mạnh tranh HCV Đại hội thể thao Đông Nam Á.
|TT
|CLB
|ST
|T
|H
|B
|Tg
|Th
|HS
|Đ
|
Bảng xếp hạng Group A
|1
|
Indonesia
|4
|4
|0
|0
|13
|1
|+12
|12
|2
|
Myanmar
|4
|3
|0
|1
|4
|5
|-1
|9
|3
|
Campuchia
|4
|1
|1
|2
|6
|5
|+1
|4
|4
|
Đông Timor
|4
|1
|0
|3
|3
|8
|-5
|3
|5
|
Philippines
|4
|0
|1
|3
|1
|8
|-7
|1
|
Bảng xếp hạng Group B
|1
|
Thái Lan
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|+7
|10
|2
|
Việt Nam
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|+5
|10
|3
|
Malaysia
|4
|2
|0
|2
|13
|5
|+8
|6
|4
|
Lào
|4
|0
|1
|3
|2
|11
|-9
|1
|5
|
Singapore
|4
|0
|1
|3
|2
|13
|-11
|1
Ghi chú:
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nam U22 SEA Games từ ngày 29/4 tới 16/5 tại Campuchia.
Theo QH
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]