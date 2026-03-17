Bạn gái Vinicius khoe ảnh bán khỏa thân táo bạo

Trong hình ảnh chia sẻ trên Instagram, Virginia Fonseca tạo dáng quay lưng trước gương trong phòng thay đồ. Cô không diện trang phục và khéo léo khoe mái tóc được tết bím cùng những hình xăm nổi bật trên cơ thể. Chỉ ít phút sau khi đăng tải, hình ảnh này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng người theo dõi.

Bạn gái Vinicius khiến người hâm mộ xôn xao với ảnh bán khỏa thân

Đi kèm bức ảnh, người đẹp Brazil viết dòng trạng thái đầy hài hước khi nhắc tới mái tóc của mình sau khi được chăm sóc. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt thích cùng vô số bình luận từ người hâm mộ.

Theo truyền thông Brazil, bức ảnh được chụp bên trong biệt thự của Vinicius Jr tại khu La Moraleja, một khu dân cư cao cấp thuộc thành phố Alcobendas gần thủ đô Madrid. Đây là nơi sinh sống của nhiều doanh nhân và người nổi tiếng tại Tây Ban Nha.

Căn biệt thự của ngôi sao Real Madrid có diện tích khoảng 700m² với thiết kế ba tầng hiện đại. Bên trong có sáu phòng ngủ cùng nhiều tiện nghi cao cấp phục vụ sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Vinicius và bạn gái xinh đẹp

Không gian sống của Vinicius còn được trang bị phòng tập gym riêng và hệ thống thang máy giúp việc di chuyển giữa các tầng thuận tiện hơn. Khuôn viên bên ngoài rộng khoảng 2.500m², được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với hai bể bơi, phòng chiếu phim, phòng xông hơi cùng khu vườn rộng trồng nhiều cây cọ.

Theo các nguồn tin từ Brazil, Virginia Fonseca và Vinicius được cho là bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2024. Đến tháng 10-2025, cả hai chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.