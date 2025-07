Taylor Swift dự tiệc sinh nhật 33 tuổi của Selena Gomez

Trên Instagram hôm Chủ nhật (theo giờ địa phương), Selena Gomez chia sẻ loạt ảnh tiệc sinh nhật sớm chào đón tuổi 33. Taylor Swift được nhìn thấy vui đùa bên Selena trong bể bóng bay. Ca sĩ 35 tuổi trông sang trọng trong chiếc váy dài tay màu đen và trang điểm lộng lẫy, tô son môi đỏ đặc trưng. Selena diện bộ jumpsuit đính sequin và đeo trang sức lấp lánh.

Selena Gomez và Taylor Swift trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Instagram

Selena cũng được trông thấy tạo dáng bên nhóm bạn nghệ sĩ, bao gồm ca sĩ - diễn viên Sofia Carson và trao cho vị hôn phu Benny Blanco nụ hôn nồng cháy.

Cựu sao Disney xúc động chia sẻ: "Trong lúc chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 33, tôi không khỏi nghĩ về hành trình tuyệt vời đã đưa mình đến hiện tại. Năm vừa qua thực sự là năm đẹp nhất trong cuộc đời tôi và tôi biết ơn các bạn rất nhiều vì điều đó".

Selena tình tứ bên vị hôn phu Benny Blanco trong sinh nhật. Ảnh: Instagram

Selena, người chính thức sinh nhật vào ngày 22/7, cũng gửi lời cảm ơn tới các fan và bày tỏ niềm phấn khích khi bước vào tuổi mới: "Dù các bạn cổ vũ tôi từ xa, đồng hành qua mọi thăng trầm hay đơn giản chỉ lắng nghe, tất cả đã khiến năm qua trở nên không thể nào quên. Tôi thực sự cảm thấy khiêm nhường và vô cùng biết ơn vì tình cảm ấy. Tôi tràn đầy phấn khích và hy vọng cho chặng đường phía trước".

Lễ mừng sinh nhật diễn ra chỉ vài ngày sau khi nguồn tin cho biết Selena Gomez sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 và một trong những khách mời nổi tiếng nhất là Taylor Swift. "Đám cưới của Selena và Benny sẽ diễn ra trong hai ngày tại Montecito, California", nguồn tin tiết lộ trên Dailymail tuần trước. "Mặc dù là một buổi lễ riêng tư và thân mật, danh sách khách mời vẫn gồm nhiều ngôi sao hạng A, bao gồm Taylor Swift và bạn trai cô - cầu thủ Travis Kelce, các bạn diễn của Selena trong phim Only Murders in the Building và những nghệ sĩ âm nhạc là bạn của Benny".

Người trong cuộc cho hay Selena đã cố gắng sắp xếp để Taylor Swift và bạn trai có thể tham dự. Hai người đẹp là bạn bè thân thiết hơn một thập kỷ qua nên sự hiện diện của Taylor trong đám cưới có ý nghĩa rất lớn với Selena.

Taylor Swift và Selena Gomez quen nhau khi họ hẹn hò với anh em nhà Jonas năm 2008. Thời điểm đó Taylor yêu ca sĩ Joe Jonas trong khi Selena là bạn gái của cậu út Nick Jonas. Dù mối tình thời trẻ của cả hai sớm tan vỡ, Taylor và Selena vẫn giữ tình bạn khăng khít. Họ thi thoảng hẹn đi chơi, ăn tối hoặc đến thăm nhà nhau. Hai ngôi sao cũng tôn vinh nhau trong nhiều dịp, từ sinh nhật tới các lần ra sản phẩm âm nhạc mới. Gắn bó với nhau từ lúc còn ở tuổi teen, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, giờ cả hai đều đã ngoài 30 tuổi và có sự nghiệp rực rỡ cùng khối tài sản hơn một tỷ USD.