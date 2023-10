Bắc London sở hữu 4 “đá tảng” tốt nhất NHA: Điềm lành nhà vô địch mới?

Premier League sau 9 vòng đấu chỉ còn 2 đội có thành tích bất bại là Arsenal và Tottenham. Đáng nói là thành tích bất bại này cũng song hành với phong độ cao của hai hàng phòng ngự, đặc biệt là sự trỗi dậy phong độ của cả 4 trung vệ đá chính.

Mùa trước cặp Gabriel - Saliba đã suýt giúp Arsenal vô địch Premier League trước khi Saliba chấn thương

Nói đến các trung vệ giỏi tại Premier League hiện nay thì dư luận thường đề cập tới Ruben Dias và John Stones của Man City mùa trước vừa ăn ba, Thiago Silva của Chelsea dù già vẫn rất tỉnh táo, trong khi Virgil Van Dijk của Liverpool đã sa sút sau chấn thương nhưng vẫn ở đẳng cấp cao bên cạnh Ibrahima Konate. Nhưng mùa này sẽ là mùa của 2 cặp trung vệ Bắc London, Romero – Van de Ven và Gabriel – Saliba.

Saliba đang để lại dấu ấn lớn từ đầu mùa giải khi là trung vệ duy nhất chưa bị đối phương vượt qua, theo thống kê của Squawka. Trong một thời gian dài Van Dijk từng được biết đến là trung vệ sở hữu chuỗi trận không bị ai vượt qua này, nhưng giờ là thời của Saliba và lần cuối anh bị vượt qua đã từ đầu năm nay bởi Son Heung Min của Tottenham.

Saliba không những chưa bị vượt qua lần nào từ đầu mùa mà còn ít phạm lỗi, mới 3 lần bị thổi phạt sau 810 phút ở Premier League mùa này mà trong đó chỉ 1 lần từ các pha chuồi bóng. Thể hình, tốc độ và cách chọn vị trí quá tốt giúp Saliba dễ thắng thế trong tranh chấp tay đôi nên anh không phải chuồi bóng nhiều.

Romero (trái) mùa này có một đối tác hoàn hảo là Van de Ven, người đang có tỷ lệ xoạc chính xác cao nhất Premier League

Saliba cùng với Cristian Romero của Tottenham đang được xem là 2 trung vệ hay nhất Premier League từ đầu mùa và Romero tỏ ra không kém cạnh về mặt thông số so với đối thủ người Pháp. Anh thậm chí đang hơn Saliba về tỷ lệ không chiến thành công (65% so với 55%) mặc dù chiều cao kém 7cm so với Saliba, và cầu thủ người Argentina có tỷ lệ cắt bóng chính xác cao hơn.

Đá cặp với họ là những đối tác ăn ý bù đắp rất tốt khuyết điểm của nhau. Cặp với Saliba, Gabriel tuy không đấu tay đôi tốt hơn đồng đội mình nhưng có tỷ lệ không chiến cao hơn và khả năng phán đoán tình huống của anh tốt hơn, dẫn tới số lần cắt bóng và chắn cú dứt điểm cao hơn so với Saliba.

Trong khi đó đá cặp với Romero là Micky van de Ven, người trước mùa giải này vẫn là một ẩn số với khán giả Ngoại hạng Anh. Van de Ven mới chỉ 1 lần thua tranh chấp tay đôi trong khi anh dẫn đầu Premier League về độ chính xác của các cú xoạc, đạt tỷ lệ 93,8%, và đáng nói là anh chưa lần nào xoạc dẫn đến phạm lỗi.

Thông số Cristian Romero Micky van de Ven William Saliba Gabriel Virgil Van Dijk Ruben Dias Tỷ lệ xoạc chính xác 78,6% 93,8% 87,5% 83,3% 75% 60% Số lần bị vượt qua 3 1 0 1 2 2 Số lần xoạc phạm lỗi 2 0 1 3 3 3 Tỷ lệ không chiến thành công 65% 43% 54% 59% 80% 50% Số lần cắt bóng thành công 13 4 8 10 13 7 Số lần chắn cú sút thành công 5 5 6 9 9 3

So sánh thông số của 4 trung vệ đá chính của Arsenal & Tottenham với Van Dijk (Liverpool) và Ruben Dias (Man City) - thông số cung cấp bởi Squawka và FBref

Hai HLV trưởng Mikel Arteta và Ange Postecoglou đang có cặp trung vệ lý tưởng dưới tay mình cả về năng lực lẫn cách chơi. Họ đều có thể hình, tốc độ và kỹ thuật tốt nhưng trong khi Saliba và Van de Ven giỏi tranh chấp tay đôi, Romero và Gabriel phán đoán tình huống và không chiến tốt hơn. Những sự kết hợp đó giúp Tottenham và Arsenal mới lọt lưới cùng 8 bàn, chỉ nhiều hơn 7 bàn thua của hàng thủ Man City.

Đã từ lâu Arsenal không có được một cặp trung vệ ở đẳng cấp cao để vô địch Anh như Sol Campbell – Kolo Toure, trong khi Tottenham ngay cả thời Pochettino với Alderweireld – Vertonghen cũng không thuộc nhóm đầu về hiệu quả phòng ngự. Nhưng với thành tích từ đầu mùa và thể hiện xuất sắc của cả 4 trung vệ, có lẽ đây sẽ là mùa giải đột phá nhắm tới ngôi vương cho cả hai CLB Bắc London?

