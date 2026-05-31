Arsenal lại lỗi hẹn với Cúp C1, HLV Arteta nói "phải trải qua nỗi đau"

Declan Rice: "Những đội bóng hay nhất cũng thua luân lưu"

Declan Rice có lẽ là một trong số ít cầu thủ Arsenal vẫn giữ được bình tĩnh cảm xúc để trả lời phỏng vấn ngay sau trận chung kết Cúp C1. Arsenal đã dẫn trước nhờ Kai Havertz chỉ sau 6 phút, nhưng Ousmane Dembele gỡ hoà trên chấm 11m ở hiệp 2 cho PSG sau pha phạm lỗi của Cristhian Mosquera với Khvicha Kvaratskhelia. Và cũng chính 11m là thứ đã định đoạt trận đấu: PSG thắng 4-3 trong loạt luân lưu, 2 cầu thủ Arsenal là Gabriel & Eze sút hỏng.

Rice an ủi Gabriel

Không gì đau cho Arsenal bằng thua luân lưu, và Rice cảm thấy tiếc cho Eze và Gabriel. "Chuyện này xảy ra trong bóng đá thường xuyên nên chúng tôi đều biết ai cũng có thể gặp phải. Eze và Gabriel sẽ không phải những cầu thủ cuối cùng sút hỏng 11m ở các trận chung kết, ai rồi cũng đá hỏng penalty thôi. Chúng tôi yêu mến cả hai cậu ấy, không có hai cậu ấy thì Arsenal chẳng thể vô địch Premier League", Rice nói.

"Đây là một mùa giải tuyệt vời, Arsenal đã đá trận thứ 63 ở mọi đấu trường với tất cả nỗ lực. Bóng đá có thắng có thua và những đội bóng mạnh nhất lịch sử đã thua luân lưu. Chúng tôi sẽ thắng và thua cùng nhau, và tự hào vì những gì mình đã làm được. Thua chung kết tất nhiên là đau đớn, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ trở lại".

"Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi đã vượt qua vạch đích để đoạt Premier League, và ở Champions League đã lần lượt là tứ kết, bán kết và chung kết. Arsenal sẽ tiếp tục tiến về phía trước và không để một thất bại định nghĩa đội bóng này".

HLV Arteta: "Chúng ta phải trải qua nỗi đau"

HLV Mikel Arteta đã có những giây phút mà dù ông đi an ủi các cầu thủ Arsenal, chính ông cũng muốn bật khóc. Dẫu vậy ông đã lấy lại được sự bình tĩnh để nhìn lại hành trình đã qua của Arsenal.

Mikel Arteta vẫn chưa thể giúp Arsenal chạm tay vào Cúp C1

"Tôi thực sự tự hào về các học trò, những gì chúng tôi đạt được là thành quả của sự chuyển mình, kiên trì theo thời gian", Arteta nói. "Chúng tôi đã 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League, giờ là lần thứ 2 vào chung kết Champions League. Qua quá trình đó cũng đi kèm sự đau đớn, chúng tôi phải chấp nhận nó, học hỏi từ những thất bại và thể hiện khao khát chinh phục lần nữa".

"Mọi thứ xảy ra hôm nay cho thấy lằn ranh mong manh của bóng đá. PSG được quả penalty cho tình huống của Mosquera, nhưng chúng tôi không được gì từ pha bóng của Madueke. Tôi đã xem lại tình huống và nghĩ rằng đáng lẽ Arsenal phải có penalty vì Madueke đã bị kéo tay rõ rệt".

"Nhưng đó cũng sẽ là bài học cho chúng tôi trong tương lai, dùng thất bại này để làm xăng và đốt lên hy vọng vô địch những lần tiếp theo".