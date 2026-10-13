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700 triệu euro - Liverpool đã "ném tiền qua cửa sổ" như thế nào?

Sự kiện: Premier League 2026-27 Một con số - Một câu chuyện bóng đá Liverpool

Phong cách mua đắt mà hiệu quả lại thấp của Liverpool đang khiến người ta nhớ lại MU thời kỳ trước đây.

   

Những thông số biết nói về Liverpool sau trận thua Man City

Liverpool vừa có trận thua mất mặt 0-3 trước Man City ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng "The Kop" không thể áp đảo đối thủ và đánh mất thế trận dễ dàng sau tấm thẻ đỏ của Gravenberch. Điểm đáng chú ý là hàng công của Liverpool trong trận đấu này được thay máu toàn bộ so với mùa giải trước.

Ba mũi công quan trọng của Liverpool sút ít, chuyền cũng ít trước Man City

Ba mũi công quan trọng của Liverpool sút ít, chuyền cũng ít trước Man City

"Bom tấn" đắt giá nhất mùa hè vừa qua, Bradley Barcola đá tiền đạo trái. Victor Munoz, một tân binh khác đá tiền đạo phải. Trong khi đó, đá chính ở giữa hàng công lại là Lewis Koumas, cái tên lạ hoắc với nhiều người hâm mộ Liverpool trước khi mùa giải này bắt đầu. Koumas "chìm nghỉm" trước cặp hậu vệ Dias-Guehi cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề nằm ở chỗ Bradley Barcola cũng chẳng hơn gì. Cầu thủ trị giá lên tới 123 triệu bảng thi đấu 88 phút nhưng chỉ sút đúng 1 lần và cú sút bị chặn lại. Tiền vệ người Pháp cũng chỉ chuyền bóng 19 lần, tức là khoảng gần 5 phút mới có một đường chuyền. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng của Barcola là 0,02, tức là cầu thủ này gần như vô hại trong khâu tấn công.

Ở cánh đối diện, tình trạng tương tự cũng xảy ra. Munoz hơn được Barcola có 1 lần sút bóng trúng đích nhưng cũng chỉ chuyền bóng 16 lần và chỉ số kiến tạo kỳ vọng là 0,01. Với đôi cánh như vậy, Liverpool rất khó có bàn thắng.

Thực tế, vấn đề còn nằm ở người "chia bài" mang tên Florian Wirtz. Một bản hợp đồng "bom tấn" khác của Liverpool và đã có 1 mùa giải để "khởi động". Tuy nhiên, tiền vệ người Đức vẫn mang tới nỗi thất vọng tràn trề trong trận đấu này với những chỉ số tương đương với hai cầu thủ kể trên. Wirtz sút được 1 lần, chuyền bóng 25 lần và chỉ số kiến tạo kỳ vọng là 0,2.

Liverpool dần sắm vai MU trong việc "ném tiền qua cửa sổ"

Trong khoảng chục năm trở lại đây, MU liên tục mang danh "ném tiền qua cửa sổ" khi liên tục chiêu mộ những cầu thủ đắt giá nhưng không sử dụng được. Mọi chuyện dần khả quan hơn với "Quỷ đỏ" sau khi tỷ phú Jim Ratcliffe lên nắm quyền. Vừa hay, Liverpool lại đi vào chính "vết xe đổ" của đại kình địch.

Liverpool bỏ hơn 700 triệu euro để mua cầu thủ trong 2 mùa giải gần nhất nhưng giống như "ném tiền qua cửa sổ"

Liverpool bỏ hơn 700 triệu euro để mua cầu thủ trong 2 mùa giải gần nhất nhưng giống như "ném tiền qua cửa sổ"

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, Liverpool đã bỏ ra 752,73 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng kể từ đầu mùa giải 2025/26 tới nay. Con số đó thực sự đáng kinh ngạc nhưng vấn đề nằm ở chỗ rất ít cầu thủ có thể dùng được chứ chưa nói tới đá tốt.

Hãy bắt đầu từ "bom tấn đắt giá nhất" mang tên Alexander Isak. Cầu thủ này mất khá nhiều thời gian để hòa nhập với đội bóng mới và liên tục dính chấn thương. HLV Iraola phải dùng Koumas cũng vì hai cầu thủ được mong chờ nhất là Isak và Ekitike đang sắm vai bệnh binh. Giovanni Leoni (29,45 triệu euro) cũng đang chờ ngày ra mắt lại sau hơn 1 năm chấn thương.

Chưa hết, cặp đôi hậu vệ cánh Kerkez - Frimpong chỉ khiến người hâm mộ càng nhớ bộ đôi Arnold - Robertson ngày trước. Hết Arne Slot tới Iraola đang phải "cắn răng" chịu đựng cặp đôi này. Trong trận đấu với Man City, ông thầy người Tây Ban Nha còn sẵn sàng cho Araujo ra đá hậu vệ phải thay vì dùng Frimpong.

Sang đến mùa giải này, Liverpool tiếp tục phong cách "ném tiền qua cửa sổ". Họ bỏ ra hẳn 33 triệu euro để chiêu mộ một thủ môn 18 tuổi Lucca Brughmans. Chưa biết tài năng trẻ người Bỉ bắt hay ra sao nhưng Alisson vẫn đang bắt rất hay và một thủ môn chất lượng khác là Mamardashvili đang trực chờ trên ghế dự bị. Khoản đầu tư hướng tới tương lai này liệu có hợp lý?

"Bom tấn" Bradley Barcola thì không cần phải bàn rồi. Cầu thủ này mới chơi 6 trận tính trên mọi đấu trường, số phút thực chiến được 336 phút và chưa có kiến tạo hay bàn thắng nào cho Liverpool. Jeremy Jacquet đang là tân binh tốt nhất trong số những cầu thủ cập bến mùa hè vừa qua. Đó có lẽ là niềm an ủi nho nhỏ của Liverpool vào lúc này.

Giống như mùa trước, họ mua nhiều nhưng chỉ có Hugo Ekitike đã đúng với kỳ vọng. Đáng tiếc cầu thủ người Pháp lại chấn thương. Bỏ ra hơn 700 triệu euro nhưng đội bóng càng ngày càng thụt lùi, Liverpool đang sắm đúng vai của MU trong thời gian trước đó.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 08:44 AM (GMT+7)
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