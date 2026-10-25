5 yếu tố định đoạt trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid

Những thông số đáng chú ý trước trận Siêu kinh điển

HLV Mourinho và sức nóng Siêu kinh điển

Sự trở lại của HLV Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện Real Madrid khiến Siêu kinh điển thêm phần hấp dẫn. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng có nhiều năm đối đầu Barcelona, trong đó không ít lần gây tranh cãi, nổi bật là hành động chọc mắt trợ lý Tito Vilanova năm 2011.

Mourinho cũng có thành tích đối đầu đáng chú ý. Khi rời Real Madrid, ông sở hữu chuỗi 5 trận Siêu kinh điển bất bại liên tiếp, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Nếu tiếp tục không thua, ông sẽ trở thành HLV thứ ba trong lịch sử Real Madrid bất bại 6 trận liên tiếp trước Barcelona.

Một chiến thắng sẽ giúp Mourinho khẳng định dấu ấn trong ngày trở lại, đồng thời thắp lại hy vọng vô địch cho Real Madrid.

Barcelona áp đảo trên sân nhà

Barcelona toàn thắng 4 trận sân nhà tại La Liga mùa này, nối dài chuỗi thắng trên sân nhà lên 23 trận. Sau 5 trận tại Camp Nou mùa này, họ đã ghi tới 22 bàn.

Ngược lại, Real Madrid thắng 2 và thua 2 trong 4 chuyến làm khách tại La Liga. Đáng chú ý, cả hai thất bại đều diễn ra trước những đội thuộc top 5 mùa trước là Betis và Atletico Madrid.

Hai chiến thắng còn lại trước Espanyol và Elche đều được định đoạt bởi các bàn thắng ở phút 90 của Carlos Espi. Tiền đạo này đã ghi 2 bàn sân khách tại La Liga mùa này, bằng tổng số bàn của Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler và Yan Diomande cộng lại.

Dù vậy, Real Madrid không thể bị xem nhẹ khi đã thắng 3 trong 6 chuyến làm khách gần nhất tại La Liga trước Barcelona.

Yamal đang có phong độ cực cao trước thềm Siêu kinh điển

Hàng thủ Barcelona trước phép thử lớn

Barcelona khởi đầu mùa giải ấn tượng nhờ phong độ của Lamine Yamal và Raphinha. Yamal trực tiếp tham gia vào 20 bàn thắng trong 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi Raphinha ghi 12 bàn sau 9 vòng La Liga.

Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước Paris Saint-Germain tại Champions League giữa tuần đã phơi bày những điểm yếu của hàng thủ do HLV Hansi Flick xây dựng. PSG tạo ra cơ hội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 3,7 - cho thấy Barcelona vẫn dễ bị tổn thương trước những đợt tấn công tốc độ.

Real Madrid cũng gặp vấn đề phòng ngự, nhưng đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất. Dàn tiền đạo chất lượng có thể giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của đối thủ.

Sau thất bại tại Paris, Flick có thể cân nhắc sử dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào đội hình có nhiều gương mặt tuổi teen.

Thiếu Vinicius, Real Madrid vẫn có phương án

Vinicius Junior bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Villarreal. Đây là tổn thất đáng kể bởi Real Madrid thường xuyên tập trung các đợt tấn công ở cánh trái.

Dẫu vậy, chiến thắng 4-1 trước Sevilla cho thấy đội bóng vẫn có thể duy trì cách chơi quen thuộc khi thiếu ngôi sao người Brazil. Yan Diomande nổi lên như phương án thay thế đáng chú ý sau khi ghi bàn và kiến tạo trước Sevilla, rồi tiếp tục đóng góp trực tiếp vào hai bàn thắng trước RB Leipzig.

Mbappe cũng là niềm hy vọng lớn với 6 bàn sau 6 lần đối đầu Barcelona kể từ khi gia nhập Real Madrid. Trong khi đó, Bellingham đã ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo qua 6 trận Siêu kinh điển, với 3 bàn mang tính quyết định chiến thắng.

HLV Mourinho cần giúp Real Madrid giành kết quả tốt tại Nou Camp

Mourinho chọn phòng ngự thấp hay pressing tầm cao?

Barcelona thường đẩy hàng thủ lên cao để hỗ trợ kiểm soát bóng. Chiến thuật này tạo khoảng trống phía sau, nơi tốc độ của Mbappe có thể phát huy hiệu quả.

Tiền đạo người Pháp từng rơi vào bẫy việt vị 8 lần trong trận Barcelona thắng Real Madrid 4-0 dưới thời Hansi Flick. Tuy nhiên, ở lần đối đầu mùa sau, anh vẫn ghi bàn mở tỷ số trước khi Real Madrid thắng 2-1.

Mourinho có thể lựa chọn phòng ngự thấp, nhường quyền kiểm soát bóng rồi phản công nhanh. Nhưng pressing tầm cao cũng là phương án đáng cân nhắc, bởi PSG đã gây ra nhiều khó khăn cho Barcelona bằng cách gây sức ép ngay từ phần sân đối phương.

Real Madrid hiện dẫn đầu La Liga về số cú sút xuất phát từ những tình huống đoạt bóng tầm cao, với 19 lần. Vì vậy, lựa chọn chiến thuật của Mourinho có thể trở thành chìa khóa quyết định trận Siêu kinh điển, đồng thời tác động lớn đến cuộc đua vô địch.