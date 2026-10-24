Mourinho dập tắt rạn nứt phòng thay đồ Real Madrid trước Siêu kinh điển

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thành Phố Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
RB Leipzig vs Elversberg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Fulham
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-

Mourinho dập tắt rạn nứt phòng thay đồ Real Madrid trước Siêu kinh điển

Sự kiện: Real Madrid La liga 2026-27 Barcelona

Các trụ cột của Real Madrid được cho là rất hài lòng với sự gần gũi của HLV Jose Mourinho cũng như cách ông quản lý tập thể, sau một giai đoạn nội bộ liên tục xảy ra bất đồng.

  

Mourinho dập tắt những rạn nứt trong phòng thay đồ

Tờ Marca (Tây Ban Nha) tiết lộ, bầu không khí yên bình đang dần trở lại trong phòng thay đồ Real Madrid, điều đã lâu rồi người ta mới cảm nhận được. Mourinho đang tạo dựng được mối liên kết với những cầu thủ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình. Đặc biệt, tất cả đều đánh giá cao sự gần gũi và cách ông xử lý các mối quan hệ trong tập thể.

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid trên sân tập

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid trên sân tập

“Họ rất hài lòng với ông ấy. Ông ấy là người rất gần gũi”, những nguồn tin nội bộ tại Real Madrid tiết lộ với tờ Marca.

Sự nghiệp và thành tựu của Mourinho khiến ông nhận được sự tôn trọng không thể phủ nhận từ các cầu thủ Real Madrid. Tuy nhiên, còn một yếu tố khác đang tạo nên sự khác biệt trong công việc hằng ngày. Mourinho thường nán lại trò chuyện với các học trò sau buổi tập, đùa vui cùng họ và biết cách ứng xử với từng người tùy theo tính cách. Sự gần gũi này đang giúp ông xây dựng mối liên kết đặc biệt với toàn đội.

“Ông ấy biết cách kiểm soát cái tôi của các cầu thủ và hiểu rõ tính cách của từng người”, các nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Ciudad Real Madrid cho biết.

Real Madrid đổi khác sau giai đoạn nội bộ bất đồng

Sự thay đổi này càng trở nên đáng chú ý khi nhìn lại những gì đã xảy ra trước đó. Các nhiệm kỳ của Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều chứng kiến những bất đồng với một số thành viên trong đội hình. Những mâu thuẫn chưa được giải quyết đã tạo ra khoảng cách giữa ban huấn luyện và một số cầu thủ.

Phòng thay đồ Real Madrid từng tồn tại nhiều luồng quan điểm khác nhau, với những người ủng hộ và phản đối, khiến công tác quản lý tập thể trở nên phức tạp.

Giờ đây, những thông tin từ nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy tình hình đang chuyển biến theo hướng tích cực. Các cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn đều hài lòng với cách đối xử của Mourinho cũng như phương pháp quản lý kết hợp giữa uy quyền, kinh nghiệm và sự gần gũi của ông. Mourinho không chỉ tìm được cách tiếp cận các học trò mà còn từng bước giành được niềm tin từ họ.

Bên cạnh kết quả thi đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dường như đã tìm ra công thức giúp giảm bớt căng thẳng và khôi phục sự đồng thuận với những nhân vật chủ chốt trong phòng thay đồ. Đây cũng là một trong những ưu tiên được ông xác định ngay từ đầu mùa giải nhằm gắn kết các thành viên thành một tập thể thống nhất.

Trong bối cảnh những vấn đề về quan hệ nội bộ từng ảnh hưởng đến các giai đoạn trước, bầu không khí tại Real Madrid hiện được mô tả là tích cực hơn. Các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn với huấn luyện viên, trong khi mối quan hệ giữa ban huấn luyện và các học trò cũng trở nên cởi mở, thuận lợi hơn.

Thử thách lớn nhất từ đầu mùa của Real Madrid sẽ xuất hiện vào ngày 26/10. Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid tại Camp Nou buộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối đầu với một đối thủ đòi hỏi sự chính xác trong từng quyết định.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Sếp Barca - Real "cạch mặt" trước Siêu kinh điển, Conte ra 2 điều kiện dẫn dắt MU (Clip tin nóng)
Sếp Barca - Real "cạch mặt" trước Siêu kinh điển, Conte ra 2 điều kiện dẫn dắt MU (Clip tin nóng)

Ban lãnh đạo Barcelona và Real Madrid sẽ từ bỏ nghi thức thường niên trước mỗi trận Siêu kinh điển vào cuối tuần này (3h, 23/10).

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mourinho-dap-tat-ran-nut-phong-thay-do-real...

-24/10/2026 08:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN