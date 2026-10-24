Mourinho dập tắt rạn nứt phòng thay đồ Real Madrid trước Siêu kinh điển

Mourinho dập tắt những rạn nứt trong phòng thay đồ

Tờ Marca (Tây Ban Nha) tiết lộ, bầu không khí yên bình đang dần trở lại trong phòng thay đồ Real Madrid, điều đã lâu rồi người ta mới cảm nhận được. Mourinho đang tạo dựng được mối liên kết với những cầu thủ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình. Đặc biệt, tất cả đều đánh giá cao sự gần gũi và cách ông xử lý các mối quan hệ trong tập thể.

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid trên sân tập

“Họ rất hài lòng với ông ấy. Ông ấy là người rất gần gũi”, những nguồn tin nội bộ tại Real Madrid tiết lộ với tờ Marca.

Sự nghiệp và thành tựu của Mourinho khiến ông nhận được sự tôn trọng không thể phủ nhận từ các cầu thủ Real Madrid. Tuy nhiên, còn một yếu tố khác đang tạo nên sự khác biệt trong công việc hằng ngày. Mourinho thường nán lại trò chuyện với các học trò sau buổi tập, đùa vui cùng họ và biết cách ứng xử với từng người tùy theo tính cách. Sự gần gũi này đang giúp ông xây dựng mối liên kết đặc biệt với toàn đội.

“Ông ấy biết cách kiểm soát cái tôi của các cầu thủ và hiểu rõ tính cách của từng người”, các nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Ciudad Real Madrid cho biết.

Real Madrid đổi khác sau giai đoạn nội bộ bất đồng

Sự thay đổi này càng trở nên đáng chú ý khi nhìn lại những gì đã xảy ra trước đó. Các nhiệm kỳ của Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều chứng kiến những bất đồng với một số thành viên trong đội hình. Những mâu thuẫn chưa được giải quyết đã tạo ra khoảng cách giữa ban huấn luyện và một số cầu thủ.

Phòng thay đồ Real Madrid từng tồn tại nhiều luồng quan điểm khác nhau, với những người ủng hộ và phản đối, khiến công tác quản lý tập thể trở nên phức tạp.

Giờ đây, những thông tin từ nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy tình hình đang chuyển biến theo hướng tích cực. Các cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn đều hài lòng với cách đối xử của Mourinho cũng như phương pháp quản lý kết hợp giữa uy quyền, kinh nghiệm và sự gần gũi của ông. Mourinho không chỉ tìm được cách tiếp cận các học trò mà còn từng bước giành được niềm tin từ họ.

Bên cạnh kết quả thi đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dường như đã tìm ra công thức giúp giảm bớt căng thẳng và khôi phục sự đồng thuận với những nhân vật chủ chốt trong phòng thay đồ. Đây cũng là một trong những ưu tiên được ông xác định ngay từ đầu mùa giải nhằm gắn kết các thành viên thành một tập thể thống nhất.

Trong bối cảnh những vấn đề về quan hệ nội bộ từng ảnh hưởng đến các giai đoạn trước, bầu không khí tại Real Madrid hiện được mô tả là tích cực hơn. Các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn với huấn luyện viên, trong khi mối quan hệ giữa ban huấn luyện và các học trò cũng trở nên cởi mở, thuận lợi hơn.

Thử thách lớn nhất từ đầu mùa của Real Madrid sẽ xuất hiện vào ngày 26/10. Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid tại Camp Nou buộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối đầu với một đối thủ đòi hỏi sự chính xác trong từng quyết định.