Ngôi sao Siêu kinh điển: Mbappe sẽ bị lu mờ bởi "cơn ác mộng trắng"?

Trận El Clasico diễn ra Chủ nhật này (3h, 26/10) thực sự đang gây nhiều tò mò từ các khán giả. Barcelona đang toàn thắng ở La Liga, nhưng hình ảnh bất khả chiến bại của họ đã không còn sau trận thua PSG hồi giữa tuần ở Cúp C1. Trong khi đó Real Madrid đã thắng đậm 2 trận gần nhất và dường như tìm ra được công thức chiến thắng sau khởi đầu mùa chệch choạc.

Mặc dù mỗi đội đều có những ngôi sao mới thể hiện khá tốt thời gian gần đây như Anthony Gordon & Karim Adeyemi của Barca và Yan Diomande của Real Madrid, trận đấu này vẫn nhiều khả năng được định đoạt bởi những nhân tố đã có kinh nghiệm.

Mbappe: Ghi nhiều bàn, thua cũng nhiều

Kylian Mbappe đang có phong độ ghi bàn tốt mùa này với 12 bàn sau 12 trận (9 bàn/9 trận La Liga, 3 bàn/3 trận Cúp C1). Giờ anh sẽ được tới thi đấu ở sân của Barcelona, trong sự nghiệp thi đấu Mbappe đã có phong độ rất tốt mỗi lần thi đấu trên sân của đội bóng xứ Catalunya.

Mbappe đã ghi 8 bàn cho Real Madrid trong chỉ 3 lần đến thăm sân của Barca, 5 bàn cho PSG và 3 bàn cho Real Madrid. Barca đá với đội hình dâng rất cao và đây được xem là điều kiện lý tưởng cho khả năng bứt tốc thoát xuống ghi bàn của chân sút người Pháp.

Tuy nhiên ghi nhiều bàn đến vậy vẫn không khiến Mbappe có thành tích tốt trước Barcelona: 10 trận thì thua tới 6, hòa 1 và chỉ thắng 3 trận. Trong số những thất bại đó đã có tận 5 trận El Clasico, và không ít fan Real Madrid cho rằng chính Mbappe là một trong số nguyên nhân chính của những thất bại đó, vì ngoài ghi bàn anh không đóng góp gì cho lối chơi của đội.

Gabriel Jesus, “cơn ác mộng trắng”

Đây sẽ là trận El Clasico đầu tiên cho Gabriel Jesus tại Barca nhưng anh đã có kinh nghiệm đụng độ Real Madrid từ lâu. 4 lần gặp đội bóng Hoàng gia trước đây đã mang về 3 chiến thắng cho Jesus và chỉ 1 thất bại.

Jesus đá trận đầu tiên gặp Real Madrid là trong màu áo Man City ở vòng 1/8 mùa 2019/20, Pep Guardiola bất ngờ xếp Jesus đá cánh trái ở trận lượt đi. Dù Isco đưa Real dẫn trước, Jesus đã đánh đầu gỡ hòa trước khi có tình huống câu lỗi dẫn tới thẻ đỏ của Sergio Ramos, Kevin De Bruyne sau đó ghi bàn từ chấm 11m để Man City thắng 2-1.

Sang trận lượt về, Jesus kiến tạo cho Raheem Sterling mở tỷ số sau khi cướp bóng từ chân Raphael Varane, và chính Jesus ấn định chiến thắng 2-1 sau khi tận dụng thêm một sai lầm nữa của Varane.

Lần gặp tiếp theo của Jesus với Real Madrid là bán kết mùa 2021/22. Jesus đã ghi bàn thứ 2 trong chiến thắng 4-3 của Man City ở lượt đi, nhưng sang trận lượt về Jesus bị thay ra khi Man City đã dẫn 1-0, để rồi cú đúp điên rồ của Rodrygo cuối trận châm ngòi cho màn ngược dòng đáng nhớ của Real.

Chân sút 29 tuổi dự kiến sẽ đá dự bị ở trận El Clasico tới, nhưng anh sẽ luôn sẵn sàng để được HLV Hansi Flick vào sân dựa trên khả năng gây đột biến của anh trước Real Madrid. 3 bàn & 1 kiến tạo của Jesus trước Real trong 4 trận, đó là con số không tồi cho một cầu thủ không phải siêu sao tầm cỡ nhưng biết cách tạo đột biến.