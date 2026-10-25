“Người đặc biệt” Mourinho biến Siêu kinh điển thành cuộc chiến như thế nào?

HLV Mourinho và thời kỳ Siêu kinh điển rực lửa

Jose Mourinho khẳng định ông không phải người hay nhìn lại quá khứ. Trong buổi họp báo ra mắt Real Madrid hồi tháng 8, sau 13 năm xa La Liga, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được hỏi liệu có nhớ sân Bernabeu hay không.

“Tôi không phải người hay nuối tiếc, cũng không suy nghĩ nhiều về những quyết định sai lầm hay điều đã bỏ lại phía sau. Hôm nay tôi ở đây, ngày mai có thể ở nơi khác”, Mourinho trả lời.

Những dấu ấn của Mourinho tại Siêu kinh điển ở thời kỳ đầu tiên

Tuy nhiên, tại El Clasico, một trong những cuộc đối đầu giàu truyền thống nhất bóng đá cấp CLB, Mourinho đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Trong ba mùa giải dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, ông chạm trán Barcelona 17 lần trên mọi đấu trường, giành năm chiến thắng, hòa sáu và nhận sáu thất bại.

Đó là thời kỳ đỉnh cao của Siêu kinh điển, với cuộc đấu trí giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola, cuộc cạnh tranh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Những màn so tài ấy không phải lúc nào cũng đẹp mắt, thậm chí đôi khi vượt quá giới hạn của sự căng thẳng. Nhưng sức hấp dẫn gần như không có đối thủ.

Real từng thua thảm 0-5 trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của HLV Mourinho

Thảm bại 0-5 và những cuộc chiến nghẹt thở

Bối cảnh năm 2026 có nhiều điểm tương đồng với thời điểm Mourinho lần đầu đến Bernabeu vào tháng 5/2010, sau khi giúp Inter Milan vô địch Champions League. Khi ấy, Real Madrid cũng trải qua hai mùa giải không danh hiệu và phải tìm cách lật đổ Barcelona đang được Guardiola xây dựng thành cỗ máy chiến thắng.

Mourinho được kỳ vọng trở thành đối trọng đủ sức chặn đứng đà thống trị của đối thủ. Real Madrid khởi đầu mùa giải 2010/11 ấn tượng, bất bại 12 vòng La Liga đầu tiên. Nhưng trận El Clasico đầu tiên của ông, ngày 29/11/2010, lại trở thành ký ức đáng quên.

Barcelona thắng 5-0 tại Camp Nou trong màn trình diễn hoàn hảo. Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Sergio Busquets khiến Real Madrid hoàn toàn lép vế, còn David Villa lập cú đúp. Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong một trận Siêu kinh điển kể từ năm 1995.

Mourinho gọi đó là thất bại “tồi tệ về mặt lịch sử”. Nhưng màn vùi dập ấy mới chỉ mở đầu cho chuỗi đối đầu căng thẳng giữa hai đội.

Trong vòng 18 ngày cuối mùa giải 2010/11, Real Madrid và Barcelona gặp nhau tới bốn lần trên ba đấu trường. Hai đội hòa 1-1 tại Bernabeu ở La Liga, trước khi Ronaldo đánh đầu ghi bàn quyết định giúp Real Madrid thắng 1-0 trong hiệp phụ trận chung kết Copa del Rey.

Đó là danh hiệu đầu tiên của Mourinho tại Bernabeu, đồng thời là lời khẳng định rằng Barcelona không phải đối thủ bất khả chiến bại.

HLV Mourinho có cơ hội để khẳng định vị thế của mình một lần nữa

Mourinho hạ bệ Guardiola, đưa Real Madrid lên đỉnh

Tháng 8/2011, Mourinho tiếp tục gây tranh cãi khi bị máy quay ghi lại cảnh chọc vào mắt Tito Vilanova, trợ lý của Guardiola lúc bấy giờ, giữa cuộc ẩu đả ở trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha. Barcelona thắng chung cuộc 5-4, còn hình ảnh ấy trở thành một trong những khoảnh khắc tai tiếng nhất lịch sử El Clasico.

Mùa 2011/12, Real Madrid giành chức vô địch La Liga với thành tích 100 điểm. Chiến thắng 2-1 ngay tại Camp Nou ngày 21/4/2012, với bàn quyết định của Ronaldo cùng màn ăn mừng “calma, calma” nổi tiếng, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiến sát ngôi vương.

Barcelona của Guardiola cuối cùng bị phế truất, còn nhà cầm quân người Tây Ban Nha rời đội bóng vào cuối mùa giải trong trạng thái kiệt sức.

Trong mùa giải cuối cùng của Mourinho tại Madrid, Barcelona dưới thời Vilanova giành lại chức vô địch với 100 điểm, thắng 32 trong 38 trận. Tuy nhiên, xét riêng các cuộc đối đầu trực tiếp, Mourinho đã tìm ra cách khắc chế đối thủ. Trong năm trận El Clasico cuối cùng, ông không thua lần nào.

Khó khăn đang chờ HLV Mourinho ở trận Siêu kinh điển sắp tới

Trở lại sau 13 năm: Thử thách mang tên Hansi Flick

Giờ đây, Mourinho trở lại với nhiệm vụ khác trước. Thay vì tìm cách đánh bại Barcelona của Guardiola, ông phải đối đầu Hansi Flick, người đã giúp đội bóng xứ Catalunya thắng sáu trong bảy trận El Clasico gần nhất trong hai năm qua, ghi 22 bàn và thủng lưới 11 lần.

Barcelona của Flick đang duy trì thành tích bất bại tại La Liga và liên tục ghi bàn. Trong khi đó, Real Madrid dưới thời Mourinho vẫn cần thời gian để hoàn thiện lối chơi.

Cuộc đối đầu sắp tới khó có thể tái hiện bầu không khí cuồng nhiệt, đôi khi độc hại, của 13 năm trước. Nhưng đó chưa chắc là điều đáng tiếc. Mourinho không cần tái tạo mọi cuộc chiến trong quá khứ để chứng minh giá trị của mình.