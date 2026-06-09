4 đội vào bán kết U19 Đông Nam Á: U19 Campuchia gây địa chấn, số phận U19 Việt Nam ra sao?

Giải U19 Đông Nam Á 2026 đã xác định được 4 đội vào bán kết, và U19 Việt Nam đã hụt tấm vé đi tiếp theo một kịch bản không thể ngờ tới. Điều này đã đến ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giữa U19 Australia và U19 Campuchia.

U19 Campuchia ăn mừng tấm vé bán kết tưởng như không thể giành được

Sau khi U19 Thái Lan thắng 3-2 trước U19 Malaysia để độc chiếm ngôi nhất bảng B tối thứ Hai và giúp U19 Việt Nam loại bỏ được U19 Malaysia khỏi cuộc cạnh tranh cho vị trí nhì bảng, đến lượt U19 Australia cần phải thắng để đáp ứng đủ điều kiện cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi ở lại với giải. U19 Australia đã dẫn U19 Campuchia với tỷ số 2-0 chỉ trong 18 phút đầu tiên và tưởng như U19 Việt Nam sẽ an tâm có vé đi tiếp.

Nhưng trong hiệp 2, một cú sút đổi hướng may mắn và một pha đá phản lưới nhà của U19 Australia đã giúp U19 Campuchia gỡ hòa 2-2, trước khi họ bảo toàn thành công kết quả này. Trận hòa vẫn cho U19 Australia vị trí nhất bảng C, nhưng U19 Campuchia là bên mừng hơn cả do họ đã có thành tích tốt nhất trong các đội nhì bảng.

Theo luật, do bảng C chỉ có 3 đội nên kết quả của các đội nhì 2 bảng còn lại khi gặp các đội kết thúc bảng đấu ở vị trí cuối cùng sẽ không được tính khi so sánh. U19 Việt Nam có 3 điểm nhờ trận thắng trước U19 Myanmar, nhưng U19 Campuchia đã có 4 điểm nhờ thắng U19 Philippines và hòa U19 Australia, do đó họ là đội giành suất vé vớt duy nhất.

Xếp hạng các đội nhì bảng ở vòng bảng U19 Đông Nam Á Thứ hạng Bảng Đội tuyển Số điểm 1 C U19 Campuchia 4 2 A U19 Việt Nam 3 3 B U19 Malaysia 3

Sắp xếp các cặp đấu bán kết đã đưa U19 Thái Lan gặp U19 Campuchia, trong khi ứng viên vô địch U19 Australia sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở trận đấu còn lại. 2 trận bán kết sẽ đều diễn ra vào ngày 11/6, U19 Thái Lan và U19 Campuchia sẽ đá lúc 16h, trong khi U19 Indonesia và U19 Australia đụng độ vào lúc 20h15.