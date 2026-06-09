Trực tiếp bóng đá U19 Australia - U19 Campuchia: U19 Việt Nam chờ tin vui (U19 Đông Nam Á)

20h, 9/6 | Stadion Madya Atletik Sumatera Utara U19 Australia 0 - 0 U19 Campuchia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U19 Australia vs U19 Campuchia U19 Campuchia Điểm Lachie Charles Ben Dunbar Mikael Evagorou-Alao Marcus Petrillo Pearson Kasawaya Kheckham Baker Alexandro Jesse Cameron Tiago Quintal Kavian Rahmani Marcus McMahon Điểm Mat Lany Chhumsideth Chhin Vennin Sanat Chhong Bong Samuel Sorn Borith Chheang Kimsong Lim Visal Phoeuk Thatthai Sreng Sokea Sou Menghong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Australia U19 Australia U19 Campuchia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lachie Charles, Ben Dunbar, Mikael Evagorou-Alao, Marcus Petrillo, Pearson Kasawaya, Kheckham Baker, Alexandro, Jesse Cameron, Tiago Quintal, Kavian Rahmani, Marcus McMahon Mat Lany, Chhumsideth, Chhin Vennin, Sanat Chhong, Bong Samuel, Sorn Borith, Chheang Kimsong, Lim Visal, Phoeuk Thatthai, Sreng Sokea, Sou Menghong

U19 Australia sở hữu hàng công đáng sợ

U19 Australia bước vào cuộc đối đầu với U19 Campuchia cùng vị thế của ứng viên hàng đầu cho chiến thắng. Ở trận ra quân, U19 Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U19 Philippines với tỷ số 10-0. Màn trình diễn bùng nổ của hàng công U19 Australia khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Không chỉ hướng tới 3 điểm, U19 Australia còn nắm quyền quyết định cục diện bảng đấu khác. Nếu họ hòa hoặc thua U19 Campuchia với cách biệt dưới 6 bàn, U19 Việt Nam sẽ bị loại. Chính vì vậy, màn thể hiện của U19 Australia đang được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

U19 Campuchia nuôi hy vọng tạo bất ngờ trước thử thách cực đại

Về phía U19 Campuchia, đội bóng này cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U19 Philippines với tỷ số 3-0. Kết quả đó giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin và kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ.

Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng cũng như trình độ chuyên môn, U19 Campuchia vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với U19 Australia. Dù cùng giành chiến thắng trước U19 Philippines, nhưng những gì hai đội thể hiện cho thấy sự chênh lệch khá lớn.

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