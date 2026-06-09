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Trực tiếp bóng đá U19 Australia - U19 Campuchia: U19 Việt Nam chờ tin vui (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U19 Việt Nam

(20h, 9/6 - Bảng C giải U19 Đông Nam Á) Cuộc đối đầu giữa U19 Australia và U19 Campuchia không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đua tại bảng đấu mà còn quyết định trực tiếp cơ hội vào bán kết của U19 Việt Nam.

20h, 9/6 | Stadion Madya Atletik Sumatera Utara

U19 Australia
Trực tiếp bóng đá U19 Australia - U19 Campuchia: U19 Việt Nam chờ tin vui (U19 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U19 Australia - U19 Campuchia: U19 Việt Nam chờ tin vui (U19 Đông Nam Á) - 1
U19 Campuchia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U19 Australia - U19 Campuchia: U19 Việt Nam chờ tin vui (U19 Đông Nam Á) - 1
Lachie Charles, Ben Dunbar, Mikael Evagorou-Alao, Marcus Petrillo, Pearson Kasawaya, Kheckham Baker, Alexandro, Jesse Cameron, Tiago Quintal, Kavian Rahmani, Marcus McMahon
Trực tiếp bóng đá U19 Australia - U19 Campuchia: U19 Việt Nam chờ tin vui (U19 Đông Nam Á) - 1
Mat Lany, Chhumsideth, Chhin Vennin, Sanat Chhong, Bong Samuel, Sorn Borith, Chheang Kimsong, Lim Visal, Phoeuk Thatthai, Sreng Sokea, Sou Menghong

U19 Australia sở hữu hàng công đáng sợ

U19 Australia bước vào cuộc đối đầu với U19 Campuchia cùng vị thế của ứng viên hàng đầu cho chiến thắng. Ở trận ra quân, U19 Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U19 Philippines với tỷ số 10-0. Màn trình diễn bùng nổ của hàng công U19 Australia khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Không chỉ hướng tới 3 điểm, U19 Australia còn nắm quyền quyết định cục diện bảng đấu khác. Nếu họ hòa hoặc thua U19 Campuchia với cách biệt dưới 6 bàn, U19 Việt Nam sẽ bị loại. Chính vì vậy, màn thể hiện của U19 Australia đang được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

U19 Campuchia nuôi hy vọng tạo bất ngờ trước thử thách cực đại

Về phía U19 Campuchia, đội bóng này cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U19 Philippines với tỷ số 3-0. Kết quả đó giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin và kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ.

Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng cũng như trình độ chuyên môn, U19 Campuchia vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với U19 Australia. Dù cùng giành chiến thắng trước U19 Philippines, nhưng những gì hai đội thể hiện cho thấy sự chênh lệch khá lớn.

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Anh - Croatia 18.06

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Anh
Croatia
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Trước 03:00 ngày 18/06
Thể lệ
U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam thắp sáng hy vọng vào bán kết
U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam thắp sáng hy vọng vào bán kết

U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia 3-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Kết quả này giúp U19 Việt Nam níu kéo hy vọng vào bán kết U19 Đông Nam Á.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/06/2026 12:50 PM (GMT+7)
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