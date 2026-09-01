3 kịch bản Đình Bắc "xuất ngoại" sau AFF Cup: Nên tới J-League hay châu Âu?

Sau khi Đình Bắc góp kiến tạo giúp Việt Nam vượt qua Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup, HLV Kim Sang Sik cho rằng chân sút sinh năm 2004 có thể thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Á, thậm chí là châu Âu, dù vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự và tham gia nhiều hơn vào lối chơi tập thể.

Đây không phải lần đầu ông Kim nhắc đến chuyện xuất ngoại của Đình Bắc. Vậy nếu Đình Bắc thực sự muốn đi theo con đường ấy, đâu là hướng đi khả thi?

Bắt đấu từ một giải đấu vừa sức

Trước khi thành danh ở trời Âu, những ngôi sao châu Á thường đi theo một lộ trình bài bản: thử sức ở một giải đấu tầm trung - dù ở trong nước hay nước ngoài. Kaoru Mitoma chơi bóng ở môi trường đại học, J-League trước khi sang Brighton; Daichi Kamada hay Son Heung Min trưởng thành từ Bundesliga. Cách làm này giúp cầu thủ tránh được cú sốc văn hóa - chuyên môn quá lớn khi nhảy thẳng vào một giải đấu hàng đầu.

Với Đình Bắc, kịch bản tương tự có thể là việc thử sức ở một giải đấu có tính cạnh tranh vừa phải hơn tại châu Âu — như Bỉ, Bồ Đào Nha hay Hà Lan, những nơi vốn được xem là "cửa ngõ" quen thuộc cho cầu thủ châu Á. Trong phạm vi châu Á, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh từng chọn hướng đi gần tương tự khi thử sức tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ưu điểm của con đường này là áp lực thích nghi thấp hơn, cơ hội ra sân nhiều hơn, giảm rủi ro bị "chôn chân" trên băng ghế dự bị. Nhưng đổi lại, tốc độ được chú ý sẽ chậm hơn nhiều so với việc đến thẳng một giải đấu lớn.

Bước đệm qua thị trường Nhật Bản

Có một chi tiết đáng chú ý ít được nhắc đến: trước khi ký hợp đồng dài hạn với Công An Hà Nội, Đình Bắc từng được một số CLB tại Nhật Bản để mắt tới. Thời điểm AFF Cup diễn ra, bóng đá Nhật Bản cũng xác lập cột mốc chưa từng có khi đóng góp 10 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh 2026/27.

Con số 10 này là kết quả của hơn hai thập kỷ người Nhật làm bóng đá bài bản, bắt đầu từ Junichi Inamoto gia nhập Arsenal năm 2001, đi qua thế hệ Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Maya Yoshida, Takumi Minamino, để rồi hôm nay trở thành một hệ thống xuất khẩu cầu thủ vận hành đều đặn. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn đang loay hoay với những trường hợp xuất ngoại đơn lẻ, phần lớn chưa để lại dấu ấn đủ lớn.

Không phải ngẫu nhiên mà J-League được xem như bệ phóng hiệu quả cho các cầu thủ. Hệ thống học viện bài bản kết hợp với một giải quốc nội có chất lượng chuyên môn cao đã tạo ra một dàn cầu thủ đủ đồng đều để liên tục xuất khẩu sang châu Âu, thay vì chỉ trông chờ vào một vài cá nhân xuất chúng.

Với Đình Bắc, việc thử sức ở Nhật Bản sẽ giúp anh làm quen dần với cường độ và tính chuyên nghiệp cao hơn V-League, đồng thời vẫn nằm trong tầm quan sát của các tuyển trạch viên (scout) châu Âu — vốn theo dõi khá sát các giải đấu này. Điểm trừ là hiệu quả của con đường này phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn đúng CLB, đúng giải đấu có mạng lưới xuất khẩu cầu thủ tốt, chứ không phải nơi nào cũng đóng vai trò bàn đạp như nhau.

Ở lại V-League, chờ đúng thời điểm

Bản thân HLV Kim Sang Sik, ngay trong lời khen, cũng đã kèm theo một điều kiện: Đình Bắc cần chạy nhiều hơn, tham gia phòng ngự tốt hơn. Đây không phải nhận xét ngẫu nhiên. Trước đó, sau trận hòa Singapore ngày 31/7, ông Kim từng công khai tỏ ý không hài lòng khi rút Đình Bắc ra sân sớm, với lý do tiền đạo này chưa hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật được giao.

Điều đó cho thấy, dù sở hữu tố chất tấn công hiếm có — Đình Bắc hiện là Vua phá lưới U23 châu Á 2026 — bản thân anh vẫn còn khoảng cách nhất định về tính ổn định và kỷ luật chiến thuật, những yếu tố sống còn nếu muốn trụ lại ở một giải đấu khắc nghiệt như châu Âu.

Vì vậy, đây sẽ là lựa chọn thực tế hơn: Ở lại thi đấu cho CLB Công An Hà Nội, dành thêm 2-3 mùa giải để hoàn thiện những điểm yếu đó, đồng thời củng cố vị trí trụ cột ở đội tuyển quốc gia trước khi tính đến việc xuất ngoại. Bài học từ các đàn anh như Công Phượng, Quang Hải hay Văn Hậu — những người từng ra nước ngoài khi chưa thực sự sẵn sàng và phải sớm trở về — là lời nhắc nhở không thừa.

Rủi ro của hướng đi này nằm ở "cửa sổ tuổi vàng". Các CLB châu Âu khi tuyển cầu thủ châu Á thường ưu tiên độ tuổi 22-25, giai đoạn dễ thích nghi và còn nhiều dư địa phát triển. Chờ đợi quá lâu đồng nghĩa với việc tự thu hẹp cơ hội của chính mình.

Không có đáp án đúng, chỉ có sự kiên nhẫn

3 kịch bản trên không loại trừ lẫn nhau, và cũng không có kịch bản nào chắc chắn đúng. Điều thú vị là khi nhìn lại, ngay cả người Nhật cũng không đi theo một con đường duy nhất — có người sang thẳng châu Âu từ tuổi đôi mươi, có người mất cả chục năm lăn lộn ở J-League rồi mới được chú ý.

Điều họ có chung, và có lẽ là bài học đáng giá nhất cho bóng đá Việt Nam lúc này, là sự kiên nhẫn của cả một hệ thống. Kỷ lục 10 cầu thủ tại Premier League hôm nay không đến từ một cá nhân xuất chúng, mà là kết quả tích lũy của hơn hai mươi năm, bắt đầu từ một Junichi Inamoto đơn độc năm 2001.

Đình Bắc, ở tuổi 22, mới chỉ đang ở những bước đầu của hành trình đó. Câu hỏi đặt ra không hẳn là "bao giờ anh sang châu Âu", mà là "con đường nào giúp anh trụ lại được lâu nhất, nếu ngày đó đến".