12 ông lớn Super League ăn chia 6 tỷ USD: MU vớ bẫm, cổ phiếu tăng chóng mặt

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 19:01 PM (GMT+7)

12 CLB lớn tham gia thành lập European Super League hứa hẹn sẽ được chia chác miếng bánh bản quyền truyền hình với giá trị rất cao. Điều đó biến họ trở thành những đối tượng đầu tư vô cùng tiềm năng.

Một lý do quan trọng để 12 CLB lớn của châu Âu đủ tự tin đi đến tuyên bố ly khai khỏi các giải đấu do UEFA tổ chức, đó là bởi họ có thế lực đủ lớn chống lưng. Theo Guardian, ngân hàng này sẽ hỗ trợ 6 tỷ USD để tổ chức giải đấu. "Tôi xác nhận JP Morgan đang hoàn tất các thương thảo nhưng không có bình luận gì vào thời điểm này", người phát ngôn của ngân hàng có trụ sở tại New York lên tiếng.

MU vớ bẫm sau thời điểm công bố tham dự Super League

Mỗi đội dự Super League sẽ nhận 400 triệu euro trong một mùa giải, nhiều gấp 4 lần số tiền có được nếu vô địch Champions League. Thông tin này thực sự gây sốt, không chỉ với người hâm mộ bóng đá toàn cầu, mà hơn hết là với giới đầu tư.

Việc 12 CLB tham gia thành lập European Super League được chia miếng bánh béo bở biến họ trở thành đối tượng đầu tư vô cùng tiềm năng. Tờ Daily Mail đưa tin, sau khi thông tin về Super League bùng nổ, giá cổ phiếu của những CLB tham gia có niêm yết trên sàn đều tăng mạnh.

Giá cổ phiếu của Juventus tăng gần 19% trong phiên ngày 19/4. Giá cổ phiếu của MU tăng lên mức 16,41 USD. Gia đình nhà Glazer được cho là đang "vớ bẫm". Chỉ trong ngày 19/4, cổ phiếu "Quỷ đỏ" tăng 11%, mức cao nhất từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Tờ Daily Mail thông tin thêm, chỉ chưa đầy 24 giờ kể từ thời điểm European Super League chính thức "lên sàn", cổ phiếu MU tăng giá tới 250 triệu USD. Mức tăng này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, do các thông tin về miếng bánh bản quyền của Super League quá hấp dẫn. Thật điên rồ khi doanh thu 1 mùa của Super League nhưng lại gấp 2 lần của cả vô địch Ngoại hạng Anh lẫn Champions League cộng lại.

Các ông chủ người Mỹ của MU tỏ ra đặc biệt hào hứng với dự án gây chấn động này. "Super League sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá châu Âu, đảm bảo cơ sở vật chất và cạnh tranh tầm đẳng cấp thế giới, đồng thời nó cũng tăng cường hỗ trợ tài chính cho "kim tự tháp" bóng đá", đồng Chủ tịch Joel Glazer cho biết trong một tuyên bố.

Một khi Super League đi vào hoạt động, MU có tư cách thành viên vĩnh viễn trong hệ thống mới, loại bỏ sự không chắc chắn của việc tham dự cúp châu Âu - Champions League với các điều kiện nhất định, dẫn đến nguy cơ mất doanh thu bản quyền truyền hình và tài trợ. Trong khi đó, doanh thu của Super League có thể đem lại siêu khủng như đã kể trên.

Kể từ khi mua đứt MU từ năm 2005 đến nay, nhà Glazer đã luôn cố gắng tìm cách để tối ưu hóa doanh thu mà đội bóng nước Anh này có thể đem lại cho giới chủ người Mỹ. Nhưng phải đến Super League, nhà Glazer mới làm được một cú mà họ thực sự thỏa mãn.

