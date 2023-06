Một tuần chốt 2 giao dịch, nghề môi giới BĐS đã qua thời khó khăn?

Trước sự trầm lắng của thị trường BĐS thời gian qua nhiều môi giới đã buộc phải chuyển nghề hoặc làm thêm những công việc thời vụ khác để có thêm thu nhập. Theo những nhà đầu tư có kinh nghiệm, những môi giới còn trụ lại với nghề ở giai đoạn này đa số là những người lâu năm trong nghề. Hoặc họ có thể vừa là môi giới, vừa là nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sau hàng loạt thông tin tích cực hỗ trợ thị trường BĐS được công bố thời gian gần đây đã giúp thị trường BĐS một số khu vực có dấu hiệu ấm lên. Theo đó, từng chuyển sang bán thêm sữa, bỉm để hy vọng vượt qua giai đoạn trầm lắng của thị trường BĐS thời gian qua. Tuy nhiên, chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 6 này, chị Huyền - một môi giới BĐS khu vực Hà Đông, Hà Nội cho biết đã chốt thành công 2 giao dịch là nhà xây sẵn với mức giá hơn 2 tỷ đồng/căn cho những người có nhu cầu ở thực.

Nhiều môi giới cho biết đã qua giai đoạn khó khăn khi đã chốt được những giao dịch BĐS tiền tỷ

Môi giới này cũng cho biết với việc lãi tiết kiệm liên tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm thời gian gần đây cùng hàng loạt thông tin tích cực hỗ trợ thị trường BĐS trong khu vực đã giúp thị trường có dấu hiệu ấm dần lên. Thời gian qua có nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu đi tham khảo thị trường chờ cơ hội quyết định xuống tiền. Theo đó, một số nguồn hàng giá giảm sâu so với giá thị trường nhận được sự chú ý của những nhà đầu tư có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi.

Tương tự, chỉ trong 10 ngày gần đây chị Liên, một môi giới khác tại Hà Đông, Hà Nội cũng cho biết đã chốt thành công 2 giao dịch đất nền với giá trị hơn 1 tỷ đồng/nền cho các nhà đầu tư và người mua có nhu cầu ở thực. Môi giới này cũng cho biết trước đó trong tháng 5 cũng đã chốt thành công 3 giao dịch là nhà liền thổ và đất nền khác.

“Trải qua một thời gian dài trầm lắng, nhưng với việc chốt liền 5 giao dịch chỉ trong thời gian ngắn là động lực lớn với những môi giới tự do vẫn bám trụ với nghề như chúng tôi”, chị Liên cho biết.

Với việc liên tục chốt được hợp đồng giao dịch thời gian gần đây, chị Liên chia sẻ sẽ tiếp tục bám trụ với công việc của mình để chờ thị trường tốt lên. Hiện môi giới này vẫn liên tục đăng tin rao bán đất nền, nhà phố trên trang cá nhân.

Theo thông tin thị trường, nhu cầu thực đối với BĐS vẫn có và những chính sách tốt hỗ trợ thị trường đã tạo ra cú hích tương đối, do đó, thời điểm khó khăn nhất của thị trường BĐS đã qua. Theo dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu BĐS, trong tháng 5/2023, nguồn cung và lượng quan tâm tìm kiếm một số loại hình BĐS đã có dấu hiệu khả quan hơn.

Thực tế thị trường địa ốc đã và đang ghi nhận những chuyển biến tốt, nhiều nhà đầu tư lên kế hoạch cho các đợt mua, tập trung vào các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, pháp lý hoàn thiện, đảm bảo dòng tiền, có thể khai thác ngay. Điều này cho thấy, niềm tin của nhà đầu tư đang dần hồi phục và sẵn sàng cho một chu kỳ mới. Trong khi những người có nhu cầu ở thực cũng tranh thủ “đi săn” những BĐS giảm giá, được triết khấu sâu do nhiều nhà đầu tư gặp áp lực tài chính phải bán bớt tài sản. Đây cũng được coi là thông tin tích cực với những người làm nghề môi giới BĐS hiện nay.

Trước đó, kể từ đầu năm 2023, thị trường ghi nhận một lượng lớn môi giới bất động sản phải nghỉ việc cả vì lý do chủ động (do thu nhập không đủ sống), và bị động (do doanh nghiệp sa thải, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp phá sản...).

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), số lượng môi giới bất đông sản còn bám trụ lại với nghề phải vận dụng linh hoạt đủ mọi hình thức để có thể tồn tại như đa dạng hóa lĩnh vực, tìm kiếm việc làm thêm...

Kết quả khảo sát của VARS từ các nhân viên môi giới bất động sản đang hoạt động cho thấy: Hơn 95% người được khảo sát có thu nhập giảm so với năm trước. Trong đó, hơn 14% môi giới bất động sản trong khảo sát cho biết thu nhập của họ giảm từ 20% - 30% so với cùng kỳ. Hơn 54% tụt giảm từ 30% - 40%. Cá biệt có khoảng 5% môi giới bị giảm trên 70% thu nhập.

"Một điểm sáng được ghi nhận là thị trường vẫn còn lượng môi giới còn hoạt động được hỏi cho biết vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề cho dù thị trường có khó khăn”, đại diện VARs cho hay.

