Vượt qua "cú ngã" trượt trường chuyên, nam sinh đỗ 7 trường đại học danh giá ở Mỹ

Thành tích nổi bật của Nguyễn Minh Hải - GPA: 9.0/10 - IELTS: 7.0 - Chủ tịch câu lạc bộ Từ thiện Mơ - Phó chủ tịch câu lạc bộ Từ thiện Diary of Blue Rose - Trưởng ban Truyền Thông câu lạc bộ Kinh tế EFYC - Mở ra một nhãn hàng kinh doanh riêng Flavia ( bán gia vị như quế, hạt điều, hạt tiêu và quyên góp được 12 triệu cho Quỹ Vắc xin phòng COVID của Việt Nam) - Ca sĩ của ban nhạc "Thư thoại" - Giải Sáng tạo cuộc thi Hùng biện tiếng Anh toàn miền Bắc - Đỗ được 7 trường đại học ở Mỹ: Skidmore College, Juniata College, Gettysburg College, Michigan State University, The University of the South, St. Lawrence University, Dickinson College (tất cả đều nhận được học bổng từ 60-70%).