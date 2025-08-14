Cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì quả trứng

Mới đây, một đoạn video giám sát gia đình dài tới 17 phút ở Trung Quốc đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nội dung video cho thấy một cặp vợ chồng ở Tứ Xuyên cãi vã dữ dội vì vấn đề chia phần trứng gà, cuối cùng dẫn tới việc người vợ mất kiểm soát cảm xúc, hét lên, lật bàn ăn và kết thúc bằng quyết định ly hôn.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận sôi nổi.

Cụ thể, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, hai cháu của người vợ từ Quảng Đông đến chơi. Để chào đón các cháu, cô đã nhiệt tình chuẩn bị một bàn tiệc đầy ắp món ăn, trong đó có hai quả trứng gà luộc dành riêng cho các cháu.

Người chồng muốn ăn phần trứng gà của các cháu.

Người chồng khi ngồi vào bàn phát hiện mình không có trứng để ăn, bực bội hỏi: “Tôi không nên ăn sao? Bọn trẻ đều có, còn trứng của tôi đâu?”.

Dù người vợ giải thích vẫn còn các món ăn khác và có thể luộc thêm trứng nhưng người chồng kiên quyết từ chối và nói thẳng với cháu: “Nó ăn phần của tôi, tôi ăn gì?”.

Ban đầu người vợ cố gắng giữ bình tĩnh rồi rời bàn ăn nhưng người chồng vẫn lải nhải không ngừng. Sau đó, người vợ dường như không chịu nổi nên hét lớn "đừng ai ăn nữa", rồi lật đổ hết bàn ăn. Người chồng đẩy cô vào phòng ngủ, có ý định đánh đập cô khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.

Người vợ mất kiểm soát, lật đổ cả bàn ăn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, phần lớn cư dân mạng chỉ trích người chồng chuyện nhỏ xé to, thiếu tinh tế. Nhiều người cho rằng, việc tranh giành đồ ăn với trẻ nhỏ không chỉ là hành vi bất lịch sự mà còn phản ánh vấn đề thái độ trong đời sống hằng ngày.

Khi sự việc tiếp tục lan rộng, người vợ tiết lộ trong livestream: “Sẽ ly hôn! Tôi nhất định sẽ ly hôn!”, đồng thời cho biết đã về nhà mẹ đẻ ở Phật Sơn (Quảng Đông) chuẩn bị tìm việc và làm thủ tục ly hôn. Con gái sẽ sống cùng cô.

Cô nhấn mạnh rằng "sự kiện quả trứng gà" không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến mâu thuẫn, mà chỉ là hệ quả của những oán giận tích tụ lâu dài trong cuộc hôn nhân thiếu thấu hiểu và quan tâm. Cô hối hận vì đã không nghe lời cha khuyên can nên vào năm 24 tuổi, một mình gả đến Tứ Xuyên.

Hai người chưa từng tổ chức hôn lễ và mọi trọng trách lớn trong gia đình đều đổ lên vai cô, trong khi những lời hứa bù đắp từ chồng chưa bao giờ được thực hiện. Tất cả những điều này đã trở thành nỗi tiếc nuối và bất mãn trong lòng cô.

Đa số cư dân mạng ủng hộ người vợ ly hôn, cho rằng người chồng tính toán với trẻ con là mất tư cách đàn ông. Một số người phân tích, những tranh cãi kiểu này thường chỉ là bề nổi, nguyên nhân thực sự là do tích tụ bất mãn lâu dài khiến rạn nứt tình cảm. Rào cản lớn nhất trong vấn đề vợ chồng là thiếu giao tiếp và đổ lỗi cho nhau.