Những giọng ca gây tiếc nuối khi dừng chân tại 'Em xinh say hi'

Trước khi bước vào vòng chung kết hiện tại, Em xinh say hi loại 16 trong tổng số 30 giọng ca, qua bốn vòng livestage. Trong đó, Juky San và Saabirose được các "em xinh" khác lựa chọn hồi sinh. 14 người dừng bước, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Lyly

Ca sĩ - nhạc sĩ sinh năm 1996 gây ngỡ ngàng khi thuộc nhóm 6 người bị loại đầu tiên, sau livestage 2. Lý do bởi Lyly có thực tài ca hát lẫn sáng tác, đứng sau nhiều bản hit của các ca sĩ khác. Cô cũng là một trong những người có kinh nghiệm hoạt động nhạc khi bước chân vào Em xinh say hi, có lượng fan riêng.

Đáng tiếc lớn nhất của Lyly là thiếu cơ hội phô diễn trọn vẹn tài năng ở sân chơi này. Vòng thi liên quân quy tụ 15 idol, khó tạo cơ hội để mỗi người bộc lộ dấu ấn. Bài We Belong Together (do Miu Lê làm đội trưởng) an toàn, thiếu điểm nhấn cả âm nhạc lẫn trình diễn. Duy nhất bài Từng (do Lyly làm đội trưởng) tạo độ sâu sắc về ca từ, giai điệu, làm nổi bật thế mạnh Ballad của nghệ sĩ. Nhưng bài này xếp hạng không cao, ảnh hưởng điểm cá nhân của Lyly.

Trước Em xinh say hi, Lyly cũng từng được ghi nhận có tài năng nhưng lận đận ở cuộc thi The Next Stage do truyền hình Trung Quốc sản xuất và tại chương trình Our Song Vietnam 2024.

Lyly có tài âm nhạc nhưng thiếu may mắn để tỏa sáng ở các cuộc thi.

Chi Xê

Mở màn Em xinh say hi, Chi Xê khá mờ nhạt do tính cách rụt rè, không có nhiều chia sẻ cá nhân. Vòng thi liên quan và livestage 1, bài thi của cô cũng kém nổi bật cả âm nhạc và trình diễn, dẫn tới số điểm thuộc nhóm "đội sổ". Sang đến livestage 2, giọng ca sinh năm 1999 giống như "lột xác", giành được thiện cảm của khán giả với cách hát luyến láy, lối diễn tinh quái ở bài Hề. Chung đội với các "máy nói tố chất ngôi sao" như Phương Mỹ Chi, Phương Ly và Pháo, cô vẫn đủ sức để lại dấu ấn riêng.

Từ cô gái "không thoại" trở nên ấn tượng cũng là lúc Chi Xê phải ra về. Cô tự trách đã không mạnh dạn bộc lộ bản thân. Trong vai trò đội trưởng, Phương Mỹ Chi khóc nức nở xin lỗi Chi Xê và tâm sự: "Em biết chị rất có tài, còn nhiều thứ để thể hiện". Dù vậy, đây là bước đệm quan trọng để Chi Xê nối dài hành trình âm nhạc cá nhân, sau khi được đánh giá tiềm năng lúc mới debut cách đây một năm.

Chi Xê có thêm nhiều fan sau tiết mục 'Hề'.

Muộii

Từ top 5 Vietnam Idol 2023 đến Em xinh say hi 2025, Muộii cho thấy sự trưởng thành về khả năng ca hát, sáng tác và trình diễn. Qua từng livestage, cô duy trì hình ảnh giàu năng lượng, mang đến sự đa sắc với các tiết mục AAA, Easier; mang đến hình ảnh sâu lắng trong Em chỉ là; tạo đột phá với hình ảnh slay và thử sức đọc Rap ở bài So đậm. Nghệ sĩ 23 tuổi cho biết cô "nhúng tay" vào phần viết thêm lời, làm mới ca khúc ở tất cả các vòng thi của Em xinh say hi.

Muộii được ghi nhận thuộc nhóm đa tài, tiềm năng để đi sâu ở cuộc thi. Phía sau sân khấu, cô được yêu mến bởi tính cách hài hước, tình cảm và thẳng thắn. Câu chuyện hiếu thảo và hình ảnh ca sĩ mặc giản dị, để mặt mộc phụ gia đình bán cơm gà cũng giúp cô đến gần hơn với công chúng.

Muộii phát hành MV 'Vào một ngày khác' ngay sau khi dừng chân ở 'Em xinh say hi'.

Đào Tử A1J

Cô gái mang hai dòng máu Việt - Hoa mang đến cho Em xinh say hi một chút màu sắc quốc tế, với những câu Rap tiếng Trung, khả năng viết Rap tốt, những bước nhảy Hip Hop điêu luyện. Thời gian đầu, Đào Tử tập trung vào Rap và vũ đạo với hình ảnh tinh nghịch, năng động. Đến ca khúc Quả chín quá ở livestage 3, cô lần đầu trở nên sexy, sâu lắng; đồng thời nỗ lực hát rõ lời tiếng Việt. Đáng tiếc, chính vào lúc cho thấy sự đa sắc của mình, cô phải khép lại hành trình ở Em xinh say hi.

Từ 12 tuổi, Đào Tử sinh sống ở Đài Loan. Thị trường âm nhạc và giải trí Việt Nam hoàn toàn lạ lẫm với cô. Chưa kịp thích nghi, cô đã bước chân vào chương trình thực tế có lịch trình dày, độ cạnh tranh cao như Em xinh say hi. Việc di chuyển liên tục giữa Đài Loan và Việt Nam cũng khiến cô có ít thời gian để kết nối với các "em xinh" khác. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1999 nỗ lực làm tốt từng phần thi và kết hợp ăn ý với các đồng đội.

Ngay sau 'Em xinh say hi', Đào Tử A1J rủ các chị em trong chương trình thực hiện ca khúc 'VIBEGLO', ghi điểm với chất nhạc tiệm cận quốc tế.

Ánh Sáng Aza

Nhỏ tuổi nhất chương trình (sinh năm 2006) nhưng Ánh Sáng Aza có kinh nghiệm âm nhạc không thua kém nhiều đàn chị. Cô debut từ 12 tuổi với đội hình nhóm nhạc thần tượng SGO48. Kiệm lời, chưa tự tin hòa nhập các màn "quăng miếng" của những "em xinh" khác, cô gái Gen Z tập trung hoàn toàn vào âm nhạc xuyên suốt cuộc thi. Cô phô diễn vũ đạo thành thạo, khả năng viết nhạc tốt và trình diễn tự tin.

Đáng tiếc của Ánh Sáng Aza là cô vẫn chỉ gắn mình với chất nhạc EDM sôi động, chưa khai phá nhiều phong cách khác tại chương trình.

Ánh Sáng Aza còn chặng đường dài cùng nhiều tiềm năng để phát triển sau 'Em xinh say hi'.

Ngô Lan Hương

Ngô Lan Hương bị loại lượt đầu tiên là cú sốc với nhiều khán giả và chính cô, khiến cô lộ rõ sự suy sụp trước máy quay. Nghệ sĩ 27 tuổi từng thi The Voice 2017, được biết đến trên mạng qua hình ảnh cô gái trẻ ôm guitar và tự hát những ca khúc mình viết. Bài Đi giữa trời rực rỡ của cô là một trong những bản hit thành công nhất của Vpop năm ngoái.

Chỉ tiếc tại Em xinh say hi, Ngô Lan Hương chưa kịp phô diễn hết tài năng. Từ vòng thi liên quân đến hai livestage đầu tiên, cô đều gắn với chất nhạc sôi động, phong cách trình diễn bùng nổ. Sở trường vận dụng ngôn từ phong phú, diễn đạt bay bổng chưa được cô phát huy nhiều.

Ngô Lan Hương là 'em xinh' đầu tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau khi rời chương trình.

Mỹ Mỹ

Là dancer lâu năm rẽ hướng làm ca sĩ vào năm ngoái, Mỹ Mỹ khẳng định còn nhiều thứ để khai phá ngoài vũ đạo, trên sân khấu Em xinh say hi. May mắn của idol sinh năm 1996 là có cơ hội trình diễn nhiều phong cách âm nhạc tại sân chơi này, có thể bung hết năng lượng để nhảy với Đồng dao xinh gái, Not My Fault; có thể hát trữ tình và múa đương đại thướt tha trong Không đau nữa rồi; có lúc trở nên tinh quái, bắt trend với Cách (yêu đúng) điệu...

Qua từng vòng thi, Mỹ Mỹ cho thấy sự nâng cấp với chính mình trong âm nhạc, đồng thời thể hiện khả năng làm đội trưởng khéo léo, cách kết nối đầy chân thành với hội chị em Quỳnh Anh Shyn, Orange, Vũ Thảo My. Với một bộ phận khán giả, một tân binh âm nhạc như Mỹ Mỹ vào đến livestage 4 đã là một thành công. Nhưng với một số khác, cô sẽ bùng nổ hơn nữa nếu được trao cơ hội vào chung kết.

Mỹ Mỹ để lại dấu ấn về sự chân thành và nỗ lực.

Han Sara

Được biết đến từ The Voice 2016, Han Sara giữ thế mạnh hát Ballad tại Em xinh say hi, đồng thời cho thấy nỗ lực biến hóa qua từng phần thi, khi thử sức những màu sắc âm nhạc mới. Đáng tiếc, tính cách kiệm lời khiến cô thiếu khoảnh khắc gây chú ý ở các hoạt động ngoài trình diễn của chương trình.

Dấu ấn đẹp nhất của Han Sara tại sân chơi này là phần thi dance battle với bước nhảy chắc chắn, đẹp mắt và cảm xúc; dù lúc đó chân cô sưng to vì chấn thương trong quá trình tập luyện. Tiết mục chinh phục các thí sinh khác và ban giám khảo, nhưng không được tính điểm, do đội của cô đã bị loại từ vòng trước của dance battle. Bước ra khỏi cuộc thi, Han Sara là "em xinh" chơi lớn nhất khi tổ chức mini concert được dàn dựng công phu, âm nhạc chất lượng, giúp cô giới thiệu một cách chính thức hình ảnh mới trong âm nhạc.

Han Sara trên sân khấu mini concert đầu tay.

Ngoài nhóm "em xinh" này, những giọng ca đã dừng bước tại cuộc thi gồm Yeolan, Hoàng Duyên, Danmy, Quỳnh Anh Shyn, Liu Grace, Vũ Thảo My.