Hàng xóm của Mark Zuckerberg bức xúc vì phải chịu nhiều phiền toái

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg. Ảnh: Nypost

Khu phố Crescent Park ở Palo Alto, bang California, từng là nơi sinh sống đáng mơ ước cho đến khi Mark Zuckerberg chuyển tới 14 năm trước.

Ông chủ của Meta đã chi hơn 110 triệu USD (khoảng 2.885 tỷ đồng) để mua 11 căn nhà trong khu phố, khiến nhiều hàng xóm bất bình.

Kể từ khi dọn về đây vào năm 2011, Zuckerberg đã biến 5 căn nhà của mình thành một khu phức hợp khổng lồ – nơi ở chính của ông, vợ Priscilla Chan và 3 cô con gái.

Khu nhà được trang bị hàng loạt tiện nghi sang trọng như nhà khách, vườn cây, sân chơi pickleball, hồ bơi với lớp hydrofloor hiện đại và bức tượng bạc Thành Long cao hơn 2m do Zuckerberg đặt làm riêng.

Bên dưới là tầng hầm rộng 650m², được hàng xóm gọi vui là “hầm trú ẩn” hay “hang dơi” của tỷ phú.

Ngoài ra, một trong những bất động sản của ông còn được sử dụng làm trường tư thục cho 14 trẻ em, dù quy định của thành phố không cho phép.

Tỷ phú mua lại 11 căn nhà trong khu phố, trong vòng 14 năm qua. Ảnh: Nypost

Khó chịu khi làm hàng xóm

Nhiều hàng xóm gần nhà Mark Zuckerberg bày tỏ sự khó chịu và thất vọng, cho rằng khu phố đã biến thành một “công trường” kéo dài suốt nhiều năm.

Họ phải chịu đựng tình trạng xây dựng liên miên, với xe tải ra vào thường xuyên, lối đi bị chặn, rác thải vương vãi... Không ít người còn phàn nàn về hệ thống camera an ninh dày đặc mới được lắp đặt và sự xuất hiện thường xuyên của đội ngũ bảo vệ.

Michael Kieschnick, một hàng xóm sống cạnh các bất động sản của Zuckerberg, nói: “Không ai muốn khu phố của mình bị chiếm đóng. Nhưng đó chính xác là những gì vị tỷ phú đã làm".

Ông cho biết, dù từng bị từ chối đơn xin xây khu phức hợp vào năm 2016, song Zuckerberg vẫn dần dần nhận được sự chấp thuận từ thành phố với 56 giấy phép xây dựng được cấp.

Bên trong khu nhà của tỷ phú. Ảnh: Nypost

Ông Michael kể, gần đây khi gia đình Zuckerberg tổ chức tiệc, cảnh sát đã dựng biển cấm đỗ xe ở khu vực công cộng suốt 5 giờ liền, khiến nhiều hàng xóm bức xúc.

Trước đó, nhóm của Zuckerberg từng đề nghị mua lại căn nhà mà ông Michael đã gắn bó hơn 30 năm nhưng ông kiên quyết từ chối. “Các tỷ phú ở đâu cũng quen tự đặt ra luật chơi. Zuckerberg không phải ngoại lệ,” ông nói.

Về phía mình, vợ chồng tỷ phú khẳng định họ coi Palo Alto là mái ấm suốt hơn một thập kỷ qua và luôn trân trọng cộng đồng nơi đây. Nhân viên cùng đội ngũ làm việc được nhắc nhở hạn chế gây ảnh hưởng tới khu phố, giảm tiếng ồn, khuyến khích sử dụng xe chung hoặc taxi để hạn chế phương tiện cá nhân ra vào khu phức hợp.

Để duy trì mối quan hệ thân thiện, gia đình Zuckerberg cũng có những điều chỉnh như sử dụng xe điện yên tĩnh cho bảo vệ, thường xuyên gửi quà cho hàng xóm như rượu vang, socola, bánh kẹo hay tai nghe chống ồn.

Dù vậy, nhiều cư dân trong khu phố vẫn khó chấp nhận việc Zuckerberg và gia đình dần “thâu tóm” khu vực này.