Hành trình chinh phục giấc mơ Mỹ với học bổng hơn 6,5 tỷ của nữ sinh THPT chuyên Ngoại ngữ

Vượt qua hàng chục ngàn ứng viên ưu tú, Hà Châu là 1 trong những học sinh xuất sắc nhất giành được học bổng 6,5 tỷ đồng từ trường đại học danh giá xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng các đại học khai phóng Mỹ.

Hà Châu là 1 trong những học sinh xuất sắc nhất giành được học bổng 6,5 tỷ đồng.

Đại học Pomona được thành lập năm 1887 tại tiểu bang California. Cùng với Stanford University, California Institute of Technology…, Pomona được đánh giá là một trong những trường đại học tư thục phi lợi nhuận nổi tiếng nhất thế giới. Nằm trong số 12 ngôi trường khó vào nhất Hoa Kỳ với 6.6% tỉ lệ chấp thuận (tỉ lệ cạnh tranh cao hơn cả một số đại học Ivy League như Dartmouth, Upenn hay Duke…) Pomona hiện được US News & World Report xếp hạng top 4 trong hệ thống các trường khai phóng tốt nhất nước Mỹ. Pomona cũng là một trong 10 trường Đại học sản sinh ra nhiều học giả Fulbright nhất nước Mỹ tính trên số sinh viên. Những cựu sinh viên từ Đại học Pomona đã dành được nhiều giải thưởng trên thế giới như giải Nobel, Pulitzer,…

Trước khi nhận kết quả từ Pomona, Hà Châu cũng đã nhận được thư chấp nhận từ nhiều trường đại học khác như Đại học Fordham với mức học bổng 100% học phí Faber Award, Minnesota, Union, … với mức học bổng tương tự.

Đại học Pomona

Hành trình “khai phá bản thân” và niềm hạnh phúc vỡ oà

Hà Châu xúc động chia sẻ: “Em vẫn nhớ như in cảm giác nhận được email thông báo trúng tuyển từ trường Đại học Pomona. Lúc đó là 8 giờ 26 phút, em vỡ òa chạy xuống báo tin vui cho bố mẹ.”

Sau khi tốt nghiệp trường THPT Chuyên Ngoại ngữ với ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc, khác với những người bạn cùng trang lứa khác, Hà Châu quyết định “gap year” để tìm kiếm đam mê thực sự của mình. Cô nàng bước vào công cuộc “khai phá bản thân” bằng việc đăng ký các khóa học dạy rất nhiều ngành từ nước ngoài: Kinh tế, Toán học, Phân tích dữ liệu, Tâm lý học,... Sau thời gian mày mò gần một năm, Hà Châu tìm thấy sự thích thú đam mê với Khoa học máy tính và việc lập trình.

Về lý do lựa chọn theo đuổi ngành Khoa học máy tính (Computer Science) và Khoa học nhận thức (Cognitive Science), cô nàng cho biết mình bị “lôi cuốn” khi mày mò tự học những dòng code trên mạng. “Trong lập trình, không có “done" - đã hoàn thành, mà chỉ có “in development" - đang phát triển. Công nghệ ngày một đổi mới, mỗi ngày là có thêm nhiều điều thú vị mới mẻ phải học. Vì vậy, hành trình học về công nghệ luôn lôi cuốn và khiến em tò mò không ngừng. Còn về Cognitive Science (Khoa học nhận thức), ngành học kết hợp giữa khoa học và xã hội, là một ngành học lạ nhưng em lại cảm thấy vô cùng thích. Đây là một ngành học kết hợp nghiên cứu trí tuệ, hành vi của con người và nhân tạo.”

Cô nàng với đam mê lập trình.

Trên con đường chinh phục ước mơ, Hà Châu cũng cảm thấy rất biết ơn khi luôn có gia đình ở bên làm điểm tựa… “Em rất may mắn vì trong những lúc khó khăn, gia đình em luôn cả bên cạnh động viên. Vì bố mẹ đã tin tưởng em rất nhiều, đồng ý cho em được gap year và theo đuổi ước mơ, nên em luôn tự nhủ rằng mình không được dừng lại, phải tiếp tục hành trình của mình, phải cố gắng học thật tốt, chăm chỉ thêm nữa để không phụ lòng bố mẹ, kiếm học bổng cao.”- Châu chia sẻ.

Lòng chân thành, sự sáng tạo và tính kỉ luật là yếu tố quyết định

Khi nộp hồ sơ vào đại học tại Mỹ, Hà Châu gây ấn tượng mạnh với Hội đồng tuyển sinh bằng sự chân thành và khả năng sáng tạo. Cô nàng viết về động lực theo đuổi ước mơ của mình, viết về gia đình quê hương với sự chân thành và dùng sự sáng tạo truyền đạt tấm lòng của mình đến hội đồng tuyển sinh. “Qua những trang viết, em đã thể hiện được rằng, ngoài những con số, những kết quả học tập em đạt được, em còn là một con người có tâm hồn nghệ thuật, quan tâm đến cộng đồng.”

Bài luận là một trong những yếu tố lớn quyết định việc giành học bổng. Với Hà Châu, đây là quá trình không hề dễ dàng. Sau rất nhiều ý tưởng được phác thảo, cô lựa chọn viết về những gì thân thương nhất - đó là gia đình, là nơi bạn sinh ra. “Em lồng ghép concept pixels (hay “các mã màu") trong lập trình web với phố cổ Hà Nội. Em nói về việc em cảm thấy các ngóc ngách phố cổ cũng như các bài toán lập trình khó vậy. Một khi đi lạc vào phố cổ Hà Nội, em sẽ cuốn theo từng con phố nhỏ từ sáng đến chiều. Cũng giống như khi phải giải quyết một bài toán lập trình rất khó em luôn luôn tò mò, hứng thú thử mọi cách để thấy “đường ra". Mỗi lần khám phá, “chui" vào một con phố nhỏ mới ở phố cổ Hà Nội, em đều tìm thấy một địa điểm mới, có thể là quán cà phê, hay một cửa hàng đồ cũ; cũng như mỗi lần lập trình, em đều phải tìm tòi, thử thách bản thân bằng những công nghệ mới, cách giải mới.

Em cũng viết về những người đàn ông trong gia đình em - ông nội, ông ngoại, bố, rồi cậu em - họ đều là những nhà khoa học mà em ngưỡng mộ và tự hào. Rồi bà và mẹ em - những người phụ nữ học giỏi đã hy sinh cho gia đình. Chính tình yêu từ gia đình đã ​​truyền cảm hứng cho em để trở thành một người phụ nữ Việt Nam độc lập, sẵn sàng nghiên cứu cùng đam mê khoa học của mình để đóng góp cho cộng đồng”.

Bên cạnh đó, với các bài luận phụ, Hà Châu tận dụng sự sáng tạo của mình để chinh phục Hội đồng tuyển sinh khó tính tại Mỹ. “Khi được hỏi ba câu hỏi để giới thiệu bản thân mình, em đã viết một bài thơ về hành trình lớn lên bên cây đàn piano cùng các em của mình. Bài thơ như một bức thư gửi cái đàn piano, kể lại những kỉ niệm vui buồn đã dạy cho em lòng nhân ái và bao dung.” - Châu cho hay.

Đối với Hà Châu, khó khăn lớn nhất trong quá trình apply học bổng là việc phải biết cân bằng thời gian và xếp kế hoạch cho bản thân. “Khi bước vào quá trình nộp học bổng, em phải viết luận, giữ điểm số cao trên lớp, làm các hoạt động ngoại khóa, rồi phải thi các chứng chỉ nữa. Nhìn các bạn xung quanh cũng đang chuẩn bị những việc tương tự, em cũng cảm thấy lo lắng và còn hơi áp lực một chút. Nhiều lần em suy nghĩ không biết có nên thi lại SAT để nâng số điểm cạnh tranh hơn, tuy nhiên em lại quyết định dành thời gian cho bài luận và các hoạt động, những điều em cho rằng quan trọng hơn cả các điểm số.”

Sở hữu thành tích học tập và ngoại khoá đáng nể: IELTS: 8.0, điểm SAT thuộc top 1% thế giới (1510/1600), GPA 9,5, Giải Bạc cuộc thi Toán học IYMC (International Youth Math Challenge) 2021,...; Đồng sáng lậpVieSign – website học Ngôn ngữ ký hiệu online, Trưởng ban Hành chính-Tài Chính, thành viên Ban Điều Hành Câu lạc bộ CNNShine – CLB Hoạt động xã hội tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ và dự án âm nhạc Chrono 2020 – Đêm nhạc phi lợi nhuận thuộc CLB CNNShine, ... cô nàng 2003 cho biết yếu tố tiên quyết để có thể cân bằng việc học và các hoạt động ngoại khóa là kỷ luật.

“Đầu tiên, em lập kế hoạch dài hạn những việc mình phải làm trong theo đơn vị tháng. Sau cùng là trước mỗi đêm đi ngủ, em ghi lại những điều cần phải làm trong ngày mai theo từng giờ để xác định chính xác lịch trình của cả ngày dài phía trước, rồi đặt danh sách “To-do list" đó làm hình nền điện thoại. Chìa khóa để sắp xếp, cân bằng công việc chính là việc biết xác định kế hoạch và thực hiện nó đúng thời hạn.”

Chia sẻ về châm ngôn sống, Hà Châu bộc bạch: ““Everything happens for a reason" - “Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó". Em cho rằng mọi điều đã xảy ra, những thành công nhỏ, những thất bại vấp ngã, những kỉ niệm vui hay buồn, đều là những điều đáng quý vì nó đã tạo nên con người em ngày hôm nay. Em luôn tự nhủ rằng mọi chuyện đều có lý do của nó, và rằng với niềm tin vào bản thân và sự chân thành, em sẽ vượt qua được tất cả.”

Hành trình du học là một hành trình đầy gian nan, khó khăn. Với những người đã có được quyết tâm theo đuổi ước mơ đã là một nghị lực đáng nể. Hà Châu cũng gửi lời động viên tới những bạn trẻ đang mang trong mình giấc mơ chinh phục kiến thức ở những vùng đất mới. “Mong rằng các bạn đang nỗ lực phấn đấu luôn vững bước, luôn tin vào khả năng của mình, và đạt được mục tiêu của mình!”

Hà Châu không giấu nổi tâm trạng háo hức cho những khóa học sắp tới tại trường Đại học. Cô nàng mong muốn có thể học tập và nghiên cứu thật tốt để trở thành một người nghiên cứu có ích cho cộng đồng, cống hiến cho xã hội những sản phẩm, dự án mà mình xây dựng. Bên cạnh đó, Châu cũng bày tỏ nguyện vọng được thử sức thêm nhiều ngành học thú vị như Arts History và Ngôn ngữ học trong tương lai tại Pomona.

