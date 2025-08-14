Câu hỏi ám ảnh của cậu bé 9 tuổi: “Mẹ yêu con hơn hay yêu điện thoại hơn?”

Cậu bé 9 tuổi gửi gắm hai mong ước tưởng chừng đơn giản trong chương trình.

Trên sân khấu “Điều Con Muốn Nói”, bé Minh Hoàng (9 tuổi, lớp 4) khiến người lớn chững lại khi gửi gắm hai mong ước tưởng chừng đơn giản: mẹ bớt cầm điện thoại để chơi cùng con và cha mẹ đừng cãi nhau nữa.

Nhân vật chính của tập phát sóng tuần này – Minh Hoàng – gây thiện cảm ngay từ khi xuất hiện với sự lễ phép, lanh lợi. Bé chọn trò chơi “oẳn tù tì” làm vật đại diện cho điều mình muốn nói, vì đây là trò chơi yêu thích nhưng hiếm khi được mẹ cùng chơi. “Mẹ cứ cắm đầu vào cái điện thoại”, Hoàng hồn nhiên tiết lộ pha chút giận dỗi.

MC Ốc Thanh Vân và tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An đồng cảm khi nghe chia sẻ này, bởi họ cũng từng trải qua những trăn trở tương tự trong vai trò cha mẹ.

Là con một trong gia đình sống cùng cha mẹ và ông bà, Minh Hoàng thường tự chơi một mình hoặc chơi với cha khi mẹ bận. Nhưng ngay cả khi rảnh, mẹ vẫn bị chiếc điện thoại “giữ chân”. “Con có năn nỉ mẹ, nhưng mẹ vẫn không chơi với con. Mẹ còn nói bận, rồi kêu con chơi điện thoại đi”, bé kể.

Trong phần phỏng vấn riêng, chị Thanh Tâm – mẹ Hoàng – lặng người khi nghe con nói. Chị thừa nhận công việc quản lý bán hàng bận rộn khiến mình về nhà thường mệt mỏi và tìm đến điện thoại như cách thư giãn, vô tình lơ là con.

Nỗi buồn của Hoàng không chỉ dừng ở chuyện thiếu thời gian bên mẹ. Bé còn ước cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Là đứa trẻ nhạy cảm, Hoàng thường lặng lẽ thu mình khi nghe cha mẹ tranh luận, thậm chí cố gắng “làm hòa” bằng cách đề nghị họ nắm tay hoặc hôn nhau, nhưng “cha mẹ không chịu”.

Chị Thanh Tâm – mẹ Hoàng – lặng người khi nghe con nói.

Chị Thanh Tâm chia sẻ, vợ chồng chị từng mâu thuẫn nhiều, kể cả vì việc dùng điện thoại. Dù thời gian gần đây tình hình đã bớt căng thẳng, mong ước gia đình luôn hòa thuận vẫn in sâu trong lòng con trai.

Tiến sĩ Hòa An phân tích: từ 3 đến 18 tuổi, cha mẹ chỉ xuất hiện bên con chủ yếu vào buổi chiều tối. Nếu thời gian ít ỏi ấy bị điện thoại chiếm mất, cơ hội đồng hành cùng con sẽ trôi qua. “Trẻ học từ thói quen hàng ngày của người lớn”, ông nói.

Khoảnh khắc khiến khán giả lặng người là khi Minh Hoàng hỏi mẹ: “Mẹ yêu con hơn hay yêu điện thoại hơn?”. Chị Thanh Tâm nghẹn lời, khẳng định “yêu con hơn”, nhưng như tiến sĩ Hòa An nhấn mạnh, trẻ cần được chứng minh điều đó bằng hành động và thời gian thực sự.

Câu chuyện của Minh Hoàng là tấm gương phản chiếu của nhiều gia đình trong thời đại số – nơi chỉ cần 15 phút mỗi ngày chơi cùng con, như điều ước nhỏ nhoi của em, cũng đủ để trẻ thấy mình được yêu thương và lắng nghe.

MC Ốc Thanh Vân khép lại: “Bớt một chút thời gian cho điện thoại để trọn vẹn bên con – đó là điều mọi đứa trẻ đều cần.”