Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,68 mét trên sông

Jakub Vagner, 43 tuổi, đã bắt được con cá khổng lồ này ở phía nam Prague, Cộng hòa Séc.

Người câu cá nổi tiếng đang đi qua một mỏm đá nhô ra ở hồ chứa nước Vranov vào ngày 4/8 thì phát hiện ra con cá khổng lồ. Anh lập tức ném chiếc cần câu của mình về phía nó và chờ đợi.

Cần thủ nổi tiếng Jakub Vagner đã câu được con cá trê dài 2,68 mét.

"Mười phút trôi qua mà không có gì xảy ra. Đột nhiên, nó quay lại và tiến thẳng vào bẫy của tôi", Jakub nói.

Anh nói tiếp: "Những gì xảy ra sau đó là cuộc chiến khó khăn nhất mà tôi từng trải qua với một con cá trê ở Cộng hòa Séc".

Con cá chống cự dữ dội đến nỗi Jakub phải nhờ một người bạn giúp giữ chặt cần câu.

"Sau gần 50 phút, nó nằm kiệt sức bên cạnh thuyền của tôi. Tôi run rẩy, hoàn toàn kiệt sức", người câu cá nói.

Anh đã thả con cá kỷ lục này trở lại nước sau khi tạo dáng chụp ảnh cùng nó.

Jakub giải thích: "Với chiều dài 2,68 mét, nó dài hơn 4 cm so với con mà tôi bắt được năm ngoái. Đây là một trong những con cá trê lớn nhất mà tôi từng thấy ở châu Âu".

Người dẫn chương trình Fish Warrior đã thả chú cá trê khổng lồ sau khi tạo dáng chụp ảnh.

Những bức ảnh chụp lại cho thấy người dẫn chương trình truyền hình Fish Warrior đang đứng ở vùng nước nông với con cá trê khổng lồ.

Jakub cho biết, con cá khổng lồ này "không chỉ dài mà còn rất to... một con cá tuyệt đẹp, gần như hoàn hảo và có khả năng phát triển lớn hơn nữa".

Sự việc xảy ra sau khi một cần thủ khác bắt được một con cá trê khổng lồ nặng 127kg ở Ý.

Những hình ảnh ấn tượng cho thấy Benjamin Grunder, 37 tuổi, đang vật lộn với mẻ cá quý giá nhất đời mình trên bờ sông Po.

Lúc đầu, anh nghĩ lưỡi câu của mình mắc vào một cái cây chìm, nhưng trọng lượng cho thấy đó là một con cá khổng lồ. Cần thủ người Đức cuối cùng đã kéo được con cá trê Wels dài hơn 2,6 mét.

Con cá đó cũng được thả trở lại nước một cách an toàn.