Trong khi cả thế giới nín thở theo dõi từng đường bóng của World Cup 2026, người Mỹ dường như lại không quá cuồng nhiệt dù là chủ nhà. Đối với phần lớn người dân xứ cờ hoa, bóng đá vẫn là món ăn tinh thần xa lạ, nhường chỗ cho bóng bầu dục, bóng rổ và bóng chày.

Vì sao người Mỹ không thích bóng đá?

Theo thống kê, 4/10 người Mỹ không quan tâm đến World Cup đang diễn ra trên chính quốc gia của họ. Sự dửng dưng này không phải ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ những khác biệt sâu sắc trong văn hóa, lối sống và cách tiếp cận thể thao độc đáo của người Mỹ.

Nhiều người hâm mộ Mỹ không quan tâm đến World Cup. (Ảnh: Yahoo)

Văn hóa thưởng thức thể thao

Một trong những lý do lớn nhất khiến người Mỹ khó tiếp nhận bóng đá chính là nhịp độ trận đấu và cách thức ghi điểm. Khán giả Mỹ đã quen với những bảng điện tử nhảy số liên tục.

Trong bóng rổ, một trận đấu có thể kết thúc với tỷ số 110-105. Trong bóng bầu dục, các đội thường liên tục ghi điểm liên tục nhờ luật chơi. Họ cần cảm giác phấn khích của việc ghi bàn diễn ra đều đặn.

Ngược lại, bóng đá là môn thể thao của sự kiên nhẫn. Một trận đấu kéo dài 90 phút có thể kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đối với tư duy thực dụng của người Mỹ, việc bỏ ra một tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để chứng kiến một tỷ số hòa 0-0 là điều khó chấp nhận. Họ coi đó là một sự lãng phí thời gian và thiếu tính phân định thắng thua rõ ràng – điều vốn là cốt lõi trong tinh thần cạnh tranh kiểu Mỹ.

Người hâm mộ Mỹ thích yêu tố cạnh tranh, kịch tính thay vì tỷ số hòa. (Ảnh: FoxSport)

Thiếu vắng quảng cáo

Thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ không chỉ là giải trí, nó là một ngành công nghiệp thương mại khổng lồ. Các môn thể thao quốc nội như siêu cúp bóng bầu dục (Super Bowl) hay bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) được thiết kế hoàn hảo để phục vụ truyền hình.

Trận đấu liên tục được tạm dừng bởi các khoảng nghỉ hội ý (timeout), hết hiệp hoặc hội ý kỹ thuật. Những khoảng dừng này là thời điểm vàng để các nhà đài chèn quảng cáo, còn khán giả có thời gian đi lấy thêm đồ ăn, trò chuyện.

Bóng đá lại vận hành theo một cơ chế hoàn toàn khác. Trận đấu diễn ra liên tục suốt 45 phút mỗi hiệp mà không hề dừng lại. Các công ty truyền hình Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc khai thác thương mại từ một bộ môn mà họ chỉ có thể chạy quảng cáo ở giờ nghỉ giải lao.

Thiếu đi dòng tiền quảng cáo khổng lồ từ các tập đoàn lớn, bóng đá phát sóng tại Mỹ từng có một thời gian dài không được đầu tư bài bản để tiếp cận đại chúng.

Bóng đá không phải môn thể thao hái ra tiền tại Mỹ. (Ảnh: Yahoo)

Môn thể thao bản địa

Nước Mỹ sở hữu một hệ sinh thái thể thao tự cấp tự túc cực kỳ mạnh mẽ và lâu đời. Trước khi bóng đá kịp bén rễ, ba vị vua lớn là NFL (Bóng bầu dục), MLB (Bóng chày) và NBA (Bóng rổ) đã chia nhau thống trị thị trường và ăn sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ.

Trẻ em Mỹ lớn lên với quả bóng bầu dục thon dài hoặc chiếc găng tay bắt bóng chày được truyền lại từ người cha. Hệ thống thể thao học đường từ cấp trung học lên đến đại học (NCAA) của Mỹ vận hành như một bệ phóng chuyên nghiệp cho các môn thể thao truyền thống này.

Một trận đấu bóng bầu dục trường đại học có thể thu hút tới 100.000 khán giả đến sân – một con số mà các câu lạc bộ bóng đá châu Âu cũng phải ao ước. Khi tình yêu và niềm tự hào địa phương đã bị lấp đầy bởi các môn thể thao quốc nội, bóng đá đơn giản là không còn chỗ đứng trong trái tim của đại đa số người hâm mộ trưởng thành.

Người hâm mộ quốc tế là nhân tố chính đem đến sự cuồng nhiệt ở World Cup năm nay. (Ảnh: FoxSport)

Tinh thần đối kháng

Văn hóa thể thao Mỹ tôn sùng sức mạnh thể chất cơ bắp, tốc độ và những pha va chạm trực diện đầy nảy lửa. Bóng bầu dục Mỹ hay khúc côn cầu trên băng (ice hockey) cho phép, thậm chí khuyến khích những cú húc người hộ pháp.

Khán giả Mỹ thích xem những chiến binh đối kháng máu lửa và mạnh mẽ. Trong mắt nhiều người Mỹ, bóng đá bị xem là một môn thể thao "mềm yếu".

Họ không chịu nổi cảnh một cầu thủ ngã xuống lăn lộn đau đớn sau một va chạm nhẹ, rồi đứng dậy chạy tiếp ngay sau đó khi trọng tài không thổi phạt. Những hành vi bị coi là "ăn vạ", tiểu xảo trong bóng đá mâu thuẫn trực tiếp với tinh thần thể thao gai góc, cứng rắn mà người Mỹ đề cao. Điều này tạo nên một định kiến cố hữu rằng bóng đá thiếu đi sự trung thực và lòng dũng cảm.

Thể thao bản địa Mỹ có tính đối kháng cao. (Ảnh: CNBC)

Tâm lý phải là số 1

Người Mỹ có một niềm tự hào dân tộc rất lớn và họ đặc biệt ưa chuộng những môn thể thao mà họ có thể thống trị thế giới. Các giải đấu của họ tự gọi nhà vô địch quốc nội là "Nhà vô địch thế giới" (World Champions), giống như giải bóng chày World Series.

Họ thích cảm giác đứng trên đỉnh cao và định đoạt luật chơi. Với bóng đá nam, Mỹ vẫn là một quốc gia tụt hậu so với Nam Mỹ, châu Âu hay thậm chí các đội mạnh châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đội tuyển quốc gia nam của Mỹ chưa bao giờ là một thế lực thực sự trên đấu trường thế giới. Việc phải đóng vai "kẻ lót đường" hoặc chật vật cạnh tranh tấm vé vào vòng sâu tại World Cup không hề phù hợp với tâm lý thích chiến thắng của người hâm mộ Mỹ.

Thay vì tham gia vào một trò chơi mà họ không nắm đằng chuôi, người Mỹ chọn cách tập trung vào những môn thể thao nơi họ mặc định là những người giỏi nhất.

Tuy nhiên, tình yêu bóng đá tại Mỹ của người hâm mộ đang có những chuyển biến rõ rệt trong những năm gần đây. Sự xuất hiện của các ngôi sao lớn tại giải nhà nghề Mỹ (MLS), sự thành công vang dội của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, cùng với việc quốc gia này chuẩn bị đồng đăng cai World Cup đang dần thay đổi định kiến của thế hệ trẻ.

Bóng đá có thể chưa thể lật đổ bóng bầu dục trong một sớm một chiều, nhưng nó đang từng bước tìm thấy vị thế riêng của mình tại cường quốc này.