Con gái HLV ĐT Na Uy bất ngờ trở thành gương mặt được yêu mến nhất World Cup 2026

Na Uy đang chứng tỏ mình là một "ngựa ô" đáng gờm tại World Cup 2026 với hai chiến thắng liên tiếp trước Iraq (4-1) và Senegal (3-2), qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out. Ở lượt đấu cuối, Erling Haaland và các đồng đội sẽ đọ sức với ứng viên vô địch Pháp cho vị trí nhất bảng I.

Bức ảnh HLV Stale Solbakken chạy lên khán đài ôm hôn vợ mình sau trận thắng 3-2 trước Senegal. Ảnh: Instagram.

Lần cuối cùng Na Uy tham dự World Cup cách đây đã 18 năm và ngay sau trận thắng Senegal, HLV Stale Solbakken đã không kiềm chế được sự phấn khích khi chạy thẳng lên khán đài để ôm hôn vợ mình, Anniken.

Khoảnh khắc ấm lòng đó của họ đã được cô con gái Ida đăng lại trên trang Instagram cá nhân có hơn 12.000 người theo dõi của mình, kèm theo dòng chú thích: “Không gì tuyệt vời hơn thế này”.

Nhờ hiệu ứng World Cup, bức ảnh đó trở nên viral trên mạng xã hội khi nhận được lượng tương tác khủng từ người hâm mộ bóng đá. Cộng đồng mạng bất ngờ trước nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng của Ida khiến cô nhanh chóng trở thành “hiện tượng” được yêu mến nhất tại World Cup.

Ida trở thành gương mặt được yêu mến nhất World Cup 2026. Ảnh: Instagram.

Ida là con gái út trong ba người con của HLV Stale Solbakken. Cô gái 22 tuổi hiện đang là sinh viên y khoa, có sở thích du lịch và thường xuyên đăng tải những bức ảnh bikini nóng bỏng trên trang cá nhân. Cô thường đồng hành cùng người bạn trai lâu năm, Tannis, trong những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Trong số 3 người con của HLV Solbakken, chỉ có người con thứ hai là Markus nối nghiệp cha, trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cho câu lạc bộ AGF thuộc giải Vô địch quốc gia Đan Mạch.

Thậm chí vào tháng 9/2023, Markus còn được cha mình triệu tập vào ĐTn Na Uy, nơi anh thi đấu trong trận giao hữu thắng Jordan 6-0, nhưng anh không ghi bàn.

Được biết, HLV Ståle Solbakken từng trải qua giây phút “thập tử nhất sinh” vì một cơn đau tim đột ngột khi còn khoác áo FC Copenhagen năm 2001.

Ông được cho là đã “chết lâm sàng” trong khoảng 7 phút trước khi được cứu sống nhờ những nỗ lực cấp cứu kịp thời của các nhân viên y tế.