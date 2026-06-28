Cú sốc của người cha khi phát hiện ba con đều không cùng huyết thống

Chia sẻ với Cover News hôm 23/6, anh Wei, 31 tuổi, hiện sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, cho hay anh quen và yêu người vợ bằng tuổi vào năm 2017. Sau khi bạn gái mang thai, họ đăng ký kết hôn tại quê nhà ở tỉnh Thiểm Tây. Tháng 9 năm sau, con gái đầu lòng của họ chào đời.

Những năm đầu sau kết hôn, cuộc sống hai vợ chồng khá bình yên. Tuy nhiên, đến năm 2024, vợ bắt đầu có nhiều hành động bất thường khiến Wei nghi ngờ. "Có lần bố tôi mang đồ đến và tình cờ thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông lạ", anh kể.

Liên tiếp phát hiện những dấu hiệu bất thường, Wei bắt đầu theo dõi hành tung của vợ. Anh nói cô thường viện cớ đi phỏng vấn hoặc gặp bạn thân để ra ngoài, nhưng thực chất là đi gặp riêng người khác, đồng thời tháo camera trong nhà và tắt camera hành trình trên ôtô để che giấu tung tích.

Tuy nhiên, tháng 8/2024, vợ Wei mang thai lần hai và được xác định mang song thai. Người thân hai bên đều khuyên anh bỏ qua những nghi ngờ và cố gắng hàn gắn. Sau khi trao đổi, hai vợ chồng quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Tháng 7/2025, cặp bé gái sinh đôi chào đời.

Đến tháng 4 năm nay, Wei phát hiện vợ nói với gia đình bên ngoại rằng cô bị chồng giám sát và kiểm soát. "Những lời nói dối đó, cùng những nghi ngờ trước đây và việc liên tục đọc tin về các trường hợp con không phải con ruột, khiến tôi nảy ra ý định đi xét nghiệm ADN", anh nói.

Ảnh minh hoạ

Thời điểm này, quan hệ giữa Wei và vợ đã rất lạnh nhạt. Hai bé gái sinh đôi ở quê nhà anh tại Thiểm Tây, còn người vợ đưa con gái lớn đến sống riêng ở Ninh Ba.

"Con gái lớn luôn được vợ đưa theo bên mình, còn hai bé sinh đôi chưa đầy một tuổi thì sau khi vợ hết ở cữ được mẹ tôi ở quê chăm sóc. Cô ấy gần như không hỏi han, quan tâm đến các con như một người mẹ bình thường", Wei nói với phóng viên.

Sự khác biệt trong cách vợ đối xử với ba đứa trẻ suốt thời gian dài khiến Wei luôn mang trong lòng nghi ngờ. Khi liên tục đọc được những câu chuyện trên mạng về việc phát hiện con không phải con ruột, những nghi ngờ ấy càng lên đến đỉnh điểm.

Giữa tháng 4, nghi ngờ ngày càng lớn, Wei gửi mẫu sinh học của mình cùng hai con gái sinh đôi đến một trung tâm giám định ở Quảng Châu để xét nghiệm ADN. Kết quả công bố ngày 18/4 cho thấy anh không có quan hệ huyết thống với hai bé.

"Nhỡ đâu con gái lớn cũng không phải con ruột thì sao?", Wei nói. Mang theo nỗi nghi ngờ, anh tiếp tục lấy mẫu móng tay của con gái lớn, hiện 8 tuổi, gửi đến cùng cơ sở giám định. Ngày 23/4, kết quả cho thấy đứa bé mà anh đã nuôi dưỡng suốt 8 năm cũng không phải con đẻ.

"Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này", Wei nói, cho biết rất khó chấp nhận kết quả. Để loại trừ khả năng sai sót, anh đề nghị trung tâm giám định kiểm tra lại toàn bộ mẫu xét nghiệm.

Ngày 5/5, báo cáo giám định ADN lần thứ ba một lần nữa xác nhận Wei không có quan hệ cha con với cả ba đứa trẻ. Tuy nhiên, anh vẫn lo ngại có sai sót nên tiếp tục gửi thêm mẫu tóc con gái lớn để xét nghiệm. Đến ngày 29/5, kết quả giám định lần thứ tư vẫn không thay đổi.

Wei cho biết sau khi thông báo kết quả xét nghiệm ADN cho vợ, cô ta kiên quyết không thừa nhận, khẳng định các báo cáo xét nghiệm là giả.

"Tôi muốn ngồi lại nói chuyện, giải quyết mọi việc một cách văn minh, nhưng cô ấy né tránh thương lượng và bảo tôi cứ kiện ra tòa", anh nói.

Khi Cover News liên hệ để xác minh, người vợ họ He nói: "Tôi không biết anh ấy tìm cơ sở giám định đó ở đâu. Tôi chỉ công nhận kết quả giám định tư pháp".

Đầu tháng 6, Wei nộp đơn kiện lên tòa án. Vụ việc đã được Tòa án Nhân dân quận Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, thụ lý với lý do khởi kiện là tranh chấp trách nhiệm xâm phạm quyền lợi.

Fu Jian, luật sư đại diện của Wei, cho biết: "Yêu cầu của thân chủ rất rõ ràng. Thứ nhất, chấm dứt quan hệ hôn nhân theo quy định pháp luật. Thứ hai, yêu cầu người vợ hoàn trả các khoản chi phí nuôi dưỡng phát sinh trong nhiều năm do hành vi lừa dối, bao gồm chi phí sinh hoạt, sữa và giáo dục. Thứ ba, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần".

Luật sư nói thêm những vụ việc tương tự thường được kiện dưới dạng tranh chấp ly hôn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người vợ đã che giấu việc cả ba đứa trẻ không phải con ruột của anh, cấu thành hành vi "lừa dối trong việc nuôi dưỡng con".

Theo lập luận của luật sư, hành vi này không chỉ xâm phạm quyền tài sản, khiến anh Wei phải chi trả vô căn cứ các khoản nuôi dưỡng và giáo dục, mà còn xâm phạm nhân phẩm, danh dự và quyền lợi của người chồng trong quan hệ hôn nhân.